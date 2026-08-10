Наш культурний код. Як долучитися до акції Стіл пам’яті — інформація для відвідувачів та ресторанів

Їжа — це не лише паливо, а й культурний код, який може нести в собі інформацію та слугувати символом пам’яті. Засервірований стіл може стати вашим проявом шани до День пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України

29 серпня — День пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України. Тисячі закладів харчування, військові підрозділи, заклади культури й освіти та інші організації сервіруватимуть цього дня столик у пам’ять про полеглих героїв. Акція Стіл пам’яті вже вчетверте відбудеться з ініціативи Благодійного фонду імені Іллі Грабаря спільно з Платформою пам’яті Меморіал.

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«Стіл пам’яті — проста і важлива ініціатива, що допомагає виявити шану та вдячність захисникам і захисницям України, які віддали життя за наше майбутнє. Якщо ви представляєте заклад чи іншу організацію, зареєструйтеся і отримайте для друку спеціальну табличку й листівки. А 29 серпня зарезервуйте столик для найсміливіших серед нас — засервіруйте його соняхами, свічкою і табличкою. Покладіть листівки, впишіть у них імена полеглих героїв», — розповіли концепцію організатори.

Стіл Пам'яті 2025 / Фото: надане власниками

Хто може взяти участь в акції:

заклади харчування (ресторани, кафе, кав’ярні та інші)

заклади освіти та культури (книгарні, бібліотеки, виші, школи, музеї та інші)

військові підрозділи

заклади та організації за кордоном

інші види організацій та просторів в Україні і за кордоном, які бажають стати частиною вшанування героїв цього дня.

Щоби отримати матеріали для столу пам’яті (макети табличок та листівок для друку) організатори пропонують зареєструватися за посиланням.

Учасники, які заповнять форму реєстрації, будуть внесені на спеціальну мапу акції. У 2025 році на ній було понад 3500 місць, де вшанували пам’ять героїв.

Приклад столу в закладі на акцію Стіл Пам'яті / Фото: надане власниками

Якщо ж ви бажаєте долучитись і не представляєте заклад чи організацію, розкажіть у своєму місті про акцію, повідомте улюбленим закладам чи іншим організаціям і закличте їх приєднуватися та реєструватися. 29 серпня відвідайте заклади з мапи акції та впишіть імена своїх героїв у листівки. Також ви можете засервірувати стіл пам’яті вдома.

Акцію у 2023 році заснувала Марія Грабар, дружина полеглого захисника Іллі Грабаря. 29 серпня того року 100 ресторанів в Україні вперше засервірували Стіл пам’яті на честь полеглих захисників. У 2024-му платформа Меморіал спільно з Фондом імені Іллі Грабаря об'єднали зусилля, щоби Стіл пам’яті став національною традицією. Того року більше 800 закладів приєдналося до акції. Торік понад 3500 столиків присвятили полеглим українським захисникам у всіх регіонах України, крім окупованих росією територій, і також у 16 країнах світу: Болгарії, Італії, Японії, Австрії, Чехії, Нідерландах, Польщі, Великобританії, Данії, Канаді, США та інших. Доєдналися понад 170 військових підрозділів.

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У 2025-му Стіл пам’яті відзначили золотом Effie Awards Ukraine — головної премії, що нагороджує найефективніші маркетингові кампанії країни. Акцію визнали найкращою комунікаційною кампанією у номінації серед некомерційних ініціатив, які зробили вагомі соціальні зрушення.