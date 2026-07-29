У Києві біля станції метро Лівобережна помітили стихійну торгівлю молочними продуктами, яйцями та кисломолочним сиром, які продавали просто із землі біля дороги.

Фото викликало жваве обговорення в соцмережах через можливі ризики для здоров’я покупців. Про ситуацію повідомив телеведучий і журналіст Костянтин Грубич на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Грубича, побачене нагадало йому 1990-ті роки. Він звернув увагу на те, що молочні продукти, які потребують дотримання холодового ланцюга, кілька годин перебували просто неба без холодильного обладнання. Також журналіст наголосив, що продаж харчових продуктів із землі суперечить вимогам безпечної торгівлі, а покупці не мають жодних гарантій щодо походження чи якості такої продукції.

Водночас він наголосив, що не фотографував продавця, оскільки вважає проблемою не окрему людину, а саме явище стихійної торгівлі. Грубич порушив питання, чому такі точки працюють у столиці та чому на них не реагують відповідальні служби.

Ведучий також закликав українців не купувати продукти у випадкових місцях, а обирати лише офіційні торговельні точки, де продукція проходить контроль якості та зберігається в належних умовах.

Публікація викликала неоднозначну реакцію користувачів Facebook. Частина коментаторів підтримала позицію журналіста, наголошуючи, що продаж молочних і м’ясних продуктів без холодильників у спеку є небезпечним і може призвести до харчових отруєнь.

Водночас інші користувачі звернули увагу на соціальний аспект проблеми. У коментарях зазначали, що дешеві продукти змушені купувати люди з невеликими пенсіями та низькими доходами, оскільки вони не можуть дозволити собі закупи в супермаркетах. Деякі учасники дискусії припустили, що в таких точках можуть продавати списану торговельними мережами продукцію або товари, термін придатності яких добігає кінця, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Окремі користувачі також звернули увагу на те, що проблему слід розглядати у двох площинах: необхідності боротьби зі стихійною торгівлею та забезпечення соціально незахищених громадян доступними продуктами харчування.