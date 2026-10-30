М’ясний стейк — це, безперечно, ситно і смачно. Однак один бюджетний овоч здатен дати не менше насолоди від цієї страви.

Якщо ви слідкували за кулінарними новинками у світі, то, вірогідно, мали б натрапити на стейки з капусти. Це не нова страва, але особливу популярність вона здобула протягом останнього часу. Ба більше, цей бюджетний овоч був справжнім фуд-трендом цього року.

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Капусту подають смаженою, запеченою та ферментованою. Вона стає зіркою в усьому: від хрустких салатів до зігріваючих тушкованих страв у ресторанних меню та соціальних мережах. А капустяні стейки — це надзвичайно простий спосіб перетворити цей недооцінений овоч на ароматну центральну страву. Запечені до золотистої скоринки, товсті скибочки капусти перетворюються на ніжну, карамелізовану страву з хрусткими краями та пікантним смаком.

Так, стейк із капусти не замінить м’ясного, але точно стане ситним рослинним варіантом рослинного гарніру та унікальним способом насолодитися зеленню. Страву легко налаштувати за допомогою ваших улюблених приправ,. До того ж, капуста сама по собі бюджетна і чудово поєднується майже з будь-якою стравою.

Найкращий спосіб приготування — гриль або пательня. Вони мають бути добре розігріті, а смаження відбуватися на середньому вогні. Так капуста встигне підсмажитися зовні, але залишиться соковитою всередині. Спочатку потрібно повністю підсмажити з одного боку, а потім з іншого. Це запобігатиме розвалюванню страви та допоможе рівномірно просмажити стейк. Додайте кілька спецій під час приготування: чорний перець, копчену паприку, сушений часник або чебрець.

Також для стейків можна використовувати духовку з високою температурою. Цей спосіб особливо підходить для страв, які містять соус. Такий стейк буде не лише запеченим, а й соковитим. Відразу після нарізання капусти не забудьте змастити її ароматною олією. Краще брати оливкову першого віджиму.

Ділимося п'ятьма рецептами стейків із капусти, які точно закохають вас у цей овоч.

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