«Боротьба за збереження української кухні». Стаття про українського шеф-кухаря номінована на міжнародну письменницьку премію

Євген Клопотенко, український шеф-кухар та ресторатор, є героєм матеріалу The Washington Post, що потрапив до премії International Association of Culinary Professionals. Статтю із заголовком Коли війна вирує, український шеф-кухар бореться за порятунок кухні своєї країни написала Ольга Массов. Там йдеться про те, як Євген Клопотенко роками досліджував кулінарні традиції своєї батьківщини після радянського забуття і нині ділиться ними зі світом.

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На своїй сторінці в Instagram жінка прокоментувала відзнаку:

«Все ще приголомшена і вдячна за номінацію моєї розповіді про українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка у The Washington Post у 2025 році — це важлива стаття про боротьбу Євгена за збереження української кухні в умовах жорстокої війни з Росією. Вдячна бути в такій талановитій компанії».

Шеф-кухар під дописом Ольги Массов написав коротке «Вааау».

Маріал потрапив до номінації Оповідання про їжу з рецептами (Narrative Food Writing With Recipes). Вона призначена для кулінарної розповіді, що документує сенсорне, культурне, історичне або особисте дослідження їжі та її глибших значень. Записи оцінюються за майстерністю мови, оригінальністю, глибиною думки та дослідження, ясністю та послідовністю ідей, резонансом із читачем та фокусом. Також у цій категорії потрібні рецепти, які повинні додавати додатковий вимір, допомагаючи читачеві концептуалізувати унікальні інгредієнти та/або методи приготування, пов’язані з темою. Тоді Євген Клопотенко для The Washington Post поділився рецептом галушок із вишнями.