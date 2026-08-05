«Медовий», «Яблучний», «Горіховий»? Етнологиня розвіяла найпоширеніший міф про Спас

Щороку напередодні серпневих свят українці масово шукають інформацію про Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. У мережі можна знайти десятки матеріалів із порадами, що святити в церкві, які прикмети існують і чого не можна робити в ці дні.

Водночас етнологи наголошують: традиційний український календар виглядав інакше.

За словами фольклористки, антропологині та наукової редакторки проєкту Витоки від Zagoriy Foundation Дар'ї Анцибор, в українській традиції серпень був пов’язаний насамперед із трьома святами — Маковієм, Спасом (Преображенням Господнім) та Успінням Пресвятої Богородиці. Саме ці назви були питомими, тоді як звичні сьогодні Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси з’явилися значно пізніше.

Реклама:

Маковія: свято маку, а не меду

Маковія відзначають 1 серпня за новим церковним календарем. Цього дня вшановують сімох мучеників Маккавеїв, а в українських храмах традиційно освячують воду, мак, мед, городину та святкові букети з польових квітів і лікарських трав — маковійчики.

Реклама

Особливе значення мав саме мак. У народних віруваннях його вважали сильним оберегом від нечистої сили. Найбільшої магічної сили приписували польовому маку, насіння якого легко висипалося з голівок. Вірили, що злі сили не зможуть потрапити до оселі, доки не зберуть і не перелічать усі зернятка.

Попри те, що до кошика клали й мед, це не робило свято Медовим Спасом. Мед був лише одним із сезонних продуктів. Так само історики спростовують поширений міф про те, що саме цього дня починали викачувати мед. Для більшості українських пасік це відбувалося значно раніше, тоді як така традиція була характернішою для північних регіонів Росії через інші кліматичні умови.

На Маковія господині готували вареники, пироги, булочки, маківники та обрядову страву — шулики, які заливали медом і розтертим маком. У деяких регіонах встановлювали прикрашену квітами та травами маковійську віху, а на півдні Київщини та частині Житомирщини навіть прикріплювали до святкового хреста вирізаний гарбуз. Цей звичай певною мірою нагадує сучасний Геловін і також був пов’язаний із молодіжними обрядами та жартами.

Реклама:

Спас — це Преображення Господнє

Друге серпневе свято — Спас, або Преображення Господнє, яке відзначають 6 серпня. Саме його українці традиційно називали Спасом.

До храму приносили дари нового врожаю: яблука, груші, сливи, виноград, мед, колосся, а подекуди навіть картоплю, цибулю чи буряки. Найважливішими в кошику залишалися яблука. За народними віруваннями їх не куштували до свята, особливо жінки, які втратили дітей або пережили викидень. Вважалося, що цього дня Божа Матір роздає яблука душам померлих дітей, а якщо мати їла їх раніше, дитина залишиться без гостинця.

До цього часу в багатьох місцевостях уже завершувалися жнива. На полі залишали останній пучок жита чи пшениці — так звану Спасову бороду. Його прикрашали стрічками й квітами як символ подяки за врожай.

Після богослужіння вся родина збиралася за святковим столом. Готували випічку з яблуками, спеціальні спасівчані хлібці та згадували померлих родичів, адже вірили, що цього дня їхні душі можуть навідуватися до рідної оселі.

Реклама:

Популярна назва «Яблучний Спас» виникла через особливе значення яблук, однак вона не відображає повного змісту свята. Насправді освячували різноманітні плоди нового врожаю, а саме святкування було пов’язане не лише з фруктами, а й із завершенням жнив та поминанням предків.

Успіння Богородиці, а не Горіховий Спас

Третім важливим серпневим святом є Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста), яке відзначають 15 серпня.

У народному календарі цей день символізував завершення літа та початок осіннього циклу. Саме тому етнологи наголошують: назва «Горіховий Спас» не має стосунку до української традиції. Вона виникла під впливом сусідніх країн, де цей період збігався зі збором ліщини та горіхів.

Натомість в Україні Успіння супроводжувалося зовсім іншими обрядами. У багатьох громадах цього дня проводили дівочі посвяти, старші дівчата приймали молодших до своєї спільноти, а матері благословляли доньок на щасливу долю. Існувала традиція паломництва до Києво-Печерської лаври, а на Львівщині випікали з прісного тіста намисто для Богородиці, яке після освячення могли одягати дітям, а згодом з'їдати.

Реклама:

Чому важливо називати свята правильно

Українські серпневі традиції завжди мали регіональні особливості. В одних місцевостях освячували переважно яблука, в інших — виноград, сливи чи городину. Проте сезонний продукт ніколи не визначав офіційну назву свята.

Саме тому дослідники закликають повертатися до автентичних назв і змістів українського народного календаря. Йдеться не про три Спаси, а про Маковія, Спаса (Преображення Господнє) та Успіння Пресвятої Богородиці — свята, кожне з яких має власну історію, символіку та обрядові традиції.