Ласощі до свята. Де в Києві скуштувати найапетитнішу випічку та страви до Маковія

Цього року українці святкують Маковія (Медовий Спас або Перший Спас) 1 серпня. Цим святом розпочинається двотижневий Успенський піст.

Київські кафе, ресторани та пекарні теж підготувалися до свята й пропонують гостям випічку та страви з маком. Ось де куштувати святкові десерти та макові страви в столиці.

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Полтава

Заклад Євгена Клопотенка пропонує скуштувати пухкі завиванці з маком або маковий пляцок з ліщиною, пухким кремом з халви зі свіжою ожиною. Смаколики можна поєднати з авторськими коктейлями чи лимонадами. У ресторані радять бронювати столик на вихідні заздалегідь.

Де: вул. Князів Острозьких, 2.

Завертайло

У закладах святкують Маковія з особливим розмахом. Тут пропонують замовити одразу кілька видів макових рулетів: класичний, з яблуками й корицею, з вишнями чи смородиною. Також в меню круасан з маком і вишнею. Любителям шоколаду запропонують Наполеон з маком та вишнею. Десерти можна замовити і з доставкою Новою поштою.

Де: вул. Володимирська, 24А, вул. Межигірська, 7, вул. Січових Стрільців, 60.

Кафе-пекарня MASSA

В кафе-пекарнях MASSA пропонують скуштувати маковий рулет з великою кількістю начинки та пухким тістом. Спеціальна пропозиція до Маковія діє лише до 2 серпня.

Де: вул. Володимира Івасюка, 14 Г, вул. Велика Васильківська, 57/3, вул. Володимирська, 42.

Галушка Полтавська

У Полтавській Галушці на Медовий Спас пригощатимуть традиційними маковими коржами, «випеченими з любов’ю за родинними рецептами». Пропозиція діє 1 серпня впродовж дня.

Де: Бессарабська площа, 5, Кільцева дорога, 1.

Пекарня Bakehouse

Цього разу на полицях пекарень можна буде знайти завиванці та рулети, улюблену макову булочку, шулик з маком та гречаним медом і макові рогалики — все для святкування Маковія. Пропозиція діятиме на вихідних на обох локаціях.

Де: вул. Межигірська, 82, вул. Мечникова, 9.