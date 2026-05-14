Спаржа росте до 15 років. Фермерка з Харківщини розкрила секрети вирощування аспарагуса

Чому українські фермери все частіше вирощують спаржу (Фото: jackmac34/pixabay)

Спаржа, або аспарагус , — культура, яка в Україні поступово переходить із категорії ресторанного делікатесу у звичний сезонний овоч.

Вирощувати її не так складно, як здається: рослина добре переносить посуху, не потребує постійного пересаджування і може рости на одному місці роками.

Фермерка Світлана Горбатенко, яка вирощує аспарагус поблизу Харкова понад шість років, каже, що спаржа — одна з найменш вибагливих культур у господарстві, пише Суспільне Харків.

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Саджанці аспарагуса висаджують глибоко — приблизно на 15−20 сантиметрів нижче рівня ґрунту, а зверху засипають перегноєм. На фермі спаржа росте просто неба. Тепличний експеримент теж був, але великої переваги він не дав: урожай дозрівав лише приблизно на вісім днів раніше.

«Ми навіть пробували вирощувати її в теплиці. Але різниця була мінімальною, тому теплицю зрештою віддали під інші культури», — розповідає фермерка.

У господарстві тестували десятки сортів аспарагуса — висаджували 23 типи насіння з різних селекційних станцій, щоб обрати найкращі гібриди. Перший повноцінний урожай отримали тільки на третій рік після посадки.

За словами Світлани Горбатенко, головна перевага спаржі - довговічність. Якщо полуницю доводиться регулярно оновлювати, то аспарагус може стабільно рости на одному місці до 15 років.

Спаржа любить сонце і добре переносить нестачу вологи. З роками її коренева система стає дедалі потужнішою — у дорослих рослин коріння може сягати майже метра вглиб ґрунту. Водночас молоді пагони чутливі до весняних заморозків.

Ще одна проблема для фермерів — лілейний жук. Цей червоний шкідник пошкоджує верхівки пагонів. На фермі для боротьби з ним використовують біопрепарати і відмовляються від агресивної хімії.

При купівлі спаржі фермер радить звертати увагу на пружність пагонів. Свіжі стебла мають бути щільними і характерно «скрипіти», якщо потерти їх одне об одне. Млява спаржа, навпаки, швидко втрачає смак і текстуру.

Найкращим варіантом виробники називають локальний аспарагус — що менше часу минуло після збору врожаю, то якіснішим буде овоч. Попит на українську спаржу, кажуть фермери, стабільно зростає: її вже активно закуповують ресторани з різних міст, зокрема і з Дніпра.

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