В Україні встановили рекорд із сабражу — новина викликала суперечки у Мережі

16 травня, 20:41
Відкриття ігристого методом сабраж (Фото: NV via Google Gemini)

Відкриття ігристого методом сабраж (Фото: NV via Google Gemini)

10 травня в Олександрівці Дніпропетровської області відбулося встановлення рекорду України з сабражу - відкриття вина ножем.

Відкрити пляшку ігристого вина шаблею чи навіть кухонним ножем — один із найефектніших винних ритуалів у світі. Скляне горлечко буквально відлітає разом із корком, а сама процедура виглядає настільки видовищно, що давно стала частиною свят, винних дегустацій та ресторанних шоу. Цей метод називається сабражем — від французького слова sabre, тобто «шабля».

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Історія сабражу найчастіше пов’язується з епохою Наполеона Бонапарта та французькою кавалерією кінця XVIII — початку XIX століття. Саме тоді офіцери після перемог святкували відкриттям шампанського шаблями, не злізаючи з коней. Для кавалеристів шабля була постійною частиною екіпірування, а швидке відкриття пляшки ставало елементом військової культури та демонстрацією майстерності.

Цікаво, що сам процес сабражу ґрунтується не лише на силі удару, а й на фізиці пляшки. У пляшці ігристого вина міститься високий тиск — приблизно у два-три рази більший, ніж у автомобільній шині. Коли лезо ковзає вздовж шва пляшки до її кільця на горлечку, удар створює слабку точку в склі. Тиск усередині миттєво завершує процес, і верхня частина горлечка відлітає разом із корком. Якщо все зроблено правильно, зріз виходить досить рівним.

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Попри романтизований образ шаблі, сьогодні сабраж часто виконують і звичайним кухонним ножем. Для цього використовують не гостру частину леза, а тупий бік. Деякі професіонали навіть відкривають пляшки келихами чи ложками, хоча це радше демонстраційні трюки, ніж рекомендовані методи.

В Україні вирішили доєднатися до традицій. Компанія Artwinery зібрала сомельє з усієї України, аби встановити рекорд — найбільшу кількість відкритих пляшок ігристого вина методом sabrage. Сомельє одночасно відкрили 1023 пляшки вина.

Богдан Павлюх на встановленні рекорду України з сабражу (Фото: скрін зі сторінки Богдана Павлюха в Facebook)
Богдан Павлюх на встановленні рекорду України з сабражу / Фото: скрін зі сторінки Богдана Павлюха в Facebook

Проте, один із наймасштабніших винних перформансів в Україні викликав обурення деяких користувачів Facebook. Під дописом про рекорд думки людей розділилися — хтось засуджував подію за нераціональне використання вина та марнотратство, інші ж зауважили, що ця подія важлива для винної спільноти. Ось що пишуть користувачі:

Коментарі до допису про рекорд (Фото: Facebook Богдана Павлюха)
Коментарі до допису про рекорд / Фото: Facebook Богдана Павлюха
Коментарі до допису про рекорд (Фото: Facebook Богдана Павлюха)
Коментарі до допису про рекорд / Фото: Facebook Богдана Павлюха
Коментарі до допису про рекорд (Фото: Facebook Богдана Павлюха)
Коментарі до допису про рекорд / Фото: Facebook Богдана Павлюха

Національна експертка з професії «сомельє», авторка Державного стандарту " сомельє" Наталія Благополучна написала: «Перевели стільки вина! Краще б ці кошти віддали на ЗСУ! Який зміст цього всього? Щоб що?

Сомельє Іван Перчеклій, який служить у ЗСУ, порадивши: «Не рахуйте чужі гроші і не прикривайтеся темою ЗСУ. Це вдалий маркетинг компанії та привід зустрітися колегам із цеху. Сподіваюся, наступного разу буде більше і всі пляшки будуть від українських виробників».

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Редактор: Юлія Звєрькова

Теги:   Вино Сомельє Книга рекордів України Напої

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