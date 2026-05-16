Відкрити пляшку ігристого вина шаблею чи навіть кухонним ножем — один із найефектніших винних ритуалів у світі. Скляне горлечко буквально відлітає разом із корком, а сама процедура виглядає настільки видовищно, що давно стала частиною свят, винних дегустацій та ресторанних шоу. Цей метод називається сабражем — від французького слова sabre, тобто «шабля».

Реклама

Історія сабражу найчастіше пов’язується з епохою Наполеона Бонапарта та французькою кавалерією кінця XVIII — початку XIX століття. Саме тоді офіцери після перемог святкували відкриттям шампанського шаблями, не злізаючи з коней. Для кавалеристів шабля була постійною частиною екіпірування, а швидке відкриття пляшки ставало елементом військової культури та демонстрацією майстерності.

Цікаво, що сам процес сабражу ґрунтується не лише на силі удару, а й на фізиці пляшки. У пляшці ігристого вина міститься високий тиск — приблизно у два-три рази більший, ніж у автомобільній шині. Коли лезо ковзає вздовж шва пляшки до її кільця на горлечку, удар створює слабку точку в склі. Тиск усередині миттєво завершує процес, і верхня частина горлечка відлітає разом із корком. Якщо все зроблено правильно, зріз виходить досить рівним.

Попри романтизований образ шаблі, сьогодні сабраж часто виконують і звичайним кухонним ножем. Для цього використовують не гостру частину леза, а тупий бік. Деякі професіонали навіть відкривають пляшки келихами чи ложками, хоча це радше демонстраційні трюки, ніж рекомендовані методи.

В Україні вирішили доєднатися до традицій. Компанія Artwinery зібрала сомельє з усієї України, аби встановити рекорд — найбільшу кількість відкритих пляшок ігристого вина методом sabrage. Сомельє одночасно відкрили 1023 пляшки вина.

Проте, один із наймасштабніших винних перформансів в Україні викликав обурення деяких користувачів Facebook. Під дописом про рекорд думки людей розділилися — хтось засуджував подію за нераціональне використання вина та марнотратство, інші ж зауважили, що ця подія важлива для винної спільноти. Ось що пишуть користувачі:

Реклама:

Коментарі до допису про рекорд / Фото: Facebook Богдана Павлюха

Коментарі до допису про рекорд / Фото: Facebook Богдана Павлюха

Коментарі до допису про рекорд / Фото: Facebook Богдана Павлюха

Національна експертка з професії «сомельє», авторка Державного стандарту " сомельє" Наталія Благополучна написала: «Перевели стільки вина! Краще б ці кошти віддали на ЗСУ! Який зміст цього всього? Щоб що?

Сомельє Іван Перчеклій, який служить у ЗСУ, порадивши: «Не рахуйте чужі гроші і не прикривайтеся темою ЗСУ. Це вдалий маркетинг компанії та привід зустрітися колегам із цеху. Сподіваюся, наступного разу буде більше і всі пляшки будуть від українських виробників».