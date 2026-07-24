Чим підживити перець у липні: два прості засоби, що збільшать урожай

Що робити з перцем у липні (Фото: Hans/pixabay)

Липень — один із найважливіших місяців для солодкого перцю. У цей час рослини активно цвітуть, утворюють зав'язь і починають наливати плоди.

Саме зараз культура особливо потребує регулярного поливу, підживлення та правильного догляду. Досвідчені городники радять звернути увагу на два доступні домашні засоби — дріжджі та цибулеве лушпиння.

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Дріжджове підживлення прискорює ріст

Пекарські дріжджі не є повноцінним добривом, проте допомагають активізувати корисну мікрофлору ґрунту. Завдяки цьому коренева система швидше засвоює поживні речовини, необхідні для росту та плодоношення.

Таке підживлення стимулює розвиток коренів, сприяє утворенню нових зав’язей і допомагає рослинам легше переносити спеку.

Для приготування розчину знадобляться 10 г сухих дріжджів (або 100 г свіжих), дві столові ложки цукру та 10 літрів теплої води. Суміш залишають на кілька годин для бродіння, після чого розбавляють водою у співвідношенні 1:5. Під кожен кущ виливають близько літра розчину на попередньо зволожений ґрунт.

Використовувати дріжджове підживлення рекомендується не частіше ніж двічі-тричі за сезон: після вкорінення розсади, у період цвітіння та під час формування перших плодів.

Цибулеве лушпиння зміцнює рослини

Ще один ефективний домашній засіб — настій цибулевого лушпиння. Він містить природні біологічно активні речовини, що стимулюють ріст і допомагають зміцнити імунітет рослин.

Щоб приготувати настій, лушпиння трьох-чотирьох цибулин заливають літром гарячої води, накривають кришкою і залишають до ранку. Після проціджування засіб використовують для поливу під корінь. Таке підживлення рекомендується проводити раз на 10−14 днів.

Як поливати перець у спеку

У період високих температур перець особливо чутливий до нестачі вологи. У спекотні дні його радять поливати через день відстояною водою, обираючи для цього ранкові або вечірні години. Такий режим допомагає уникнути перегріву ґрунту та забезпечує рослини достатньою кількістю вологи для формування великих плодів.

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Що ще допоможе збільшити врожай

Перець найкраще росте на сонячних ділянках, захищених від сильного вітру. Ґрунт має бути родючим, пухким і добре дренованим.

Щоб ґрунт повільніше пересихав, грядки рекомендується замульчувати скошеною травою, соломою або сосновою корою. Не менш важливо регулярно видаляти бур’яни, які забирають у рослин вологу та поживні речовини. Високорослі сорти також бажано підв'язувати до опор, щоб пагони не ламалися під вагою врожаю.

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