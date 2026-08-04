Чим підживити перець у серпні: агроном назвав схему для м’ясистих і соковитих плодів

Серпень — вирішальний місяць для солодкого перцю. Саме зараз формуються товщина стінок, соковитість і вага плодів.

Якщо в цей період забезпечити рослини правильним живленням, урожай буде м’ясистим, солодким і майже без порожнин. Про це розповів агроном, блогер і автор YouTube-каналу «Дача агронома» Ігор.

Реклама

Чим підживити перець у серпні

За словами фахівця, саме серпневі підживлення значною мірою визначають якість майбутнього врожаю.

«Саме в серпні підживлення визначає товщину стінки перцю та його вагу. Що він важчий, то смачнішим буде. Соковитість — це волога й товщина стінки», — пояснив агроном.

Експерт зазначає, що цей принцип діє не лише щодо перцю. Обираючи апельсини, також варто віддавати перевагу найважчим плодам (відносно їхнього розміру) — вони зазвичай містять більше соку й менше жорстких перегородок.

Для формування товстих стінок плодів перцю в серпні насамперед потрібен калій. Фосфор необхідний у помірній кількості, а азот на цьому етапі майже не використовують, оскільки він стимулює наростання зеленої маси, а не дозрівання плодів.

Не менш важливим є й правильний полив. Різкі коливання рівня вологості можуть призвести до того, що шкірка стане жорсткою, а м’якоть втратить соковитість.

Які добрива використовувати

Агроном рекомендує проводити підживлення за такою схемою:

монофосфат калію — використовувати для позакореневого оброблення, розчинивши 10−15 г препарату в 10 літрах води;

сульфат калію — вносити під корінь із розрахунку 20−25 г на 10 літрів води, використовуючи близько одного літра розчину на кущ.

Якщо є можливість обрати лише одне добриво, фахівець радить зупинитися на сульфаті калію.

«Якщо залишаєте щось одне, то краще обрати сульфат калію. Він містить сірку, а сірка зараз дуже потрібна перцю і добре працюватиме», — зазначив Ігор.

Як приготувати настій золи

Для поповнення запасів кальцію, фосфору та калію агроном також рекомендує використовувати настій деревної золи.

Реклама:

Для цього одну склянку добре просіяної золи заливають 10 літрами води й залишають настоюватися на добу. Отриманим розчином поливають рослини під корінь, витрачаючи приблизно один літр на кожен кущ.

Водночас експерт радить не додавати до настою оцет, оскільки наприкінці сезону така добавка не приносить користі однорічним овочевим культурам.

Чи потрібно видаляти квіти на перці?

Окрім підживлення, у серпні варто провести санітарне проріджування кущів. За словами агронома, пізні квітки та дрібна зав’язь уже не встигнуть сформувати повноцінні плоди, але й далі витрачатимуть поживні речовини.

Видаливши зайві квіти та слабкі зав’язі, рослина зможе спрямувати всі сили на наливання вже сформованого врожаю. У поєднанні з регулярним поливом і калійними підживленнями це дозволить отримати великі, важкі, м’ясисті й соковиті перці з товстими стінками та насиченим солодким смаком.

Перець, фарширований кукурудзяною крупою: незрівняне поєднання (без мʼяса) Такий перець смакує і гарячим, і холодним, і теплим. Від нього важко відірватися, хочеться з'їсти ще один, потім ще, і ще. Перейти до рецепту

Гіркий перець на зиму: рецепт, що зігріє та наситить Ця пікантна овочева закуска ідеально смакуватиме з основними стравами, як закуска до м'яса, риби чи до шматка цільнозернового хліба на легкий перекус. Перейти до рецепту