Є на кожній кухні. Який простий засіб стане в пригоді в саду перед зимою

23 жовтня, 09:00
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Який засіб може допомогти захистити сад від грибка (Фото: NV Food via Chat GPT)

Який засіб може допомогти захистити сад від грибка (Фото: NV Food via Chat GPT)

Восени рослини особливо вразливі до грибкових захворювань через підвищену вологість і перепади температури. Звичайна харчова сода може знизити ризик поширення деяких інфекцій, проте використовувати її слід з обережністю.

https://youtu.be/nLdBglI2hB4

Харчова сода здатна стримувати розвиток деяких грибкових захворювань, зокрема борошнистої роси. Це доступний засіб, який садівники іноді використовують для обробки рослин перед настанням холодів.

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Чим корисна харчова сода для саду

Харчова сода, або бікарбонат натрію, змінює кислотність поверхні листя, створюючи менш сприятливі умови для розвитку деяких грибків.

Зокрема, вона може допомогти стримати поширення борошнистої роси, яка проявляється білим нальотом на листі та пагонах. Це захворювання послаблює рослини, уповільнює їхній розвиток і погіршує зовнішній вигляд.

Однак сода не є універсальним засобом проти грибкових інфекцій. Її ефективність залежить від концентрації розчину, виду рослини та ступеня ураження.

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Як приготувати розчин соди для рослин

Для пробної обробки знадобляться половина чайної ложки харчової соди та 500 мл води.

Соду необхідно повністю розчинити у воді, після чого перелити рідину в пульверизатор. Спочатку рекомендується обробити кілька листків і поспостерігати за їхнім станом протягом 24−48 годин.

Якщо на листі не з’явилися плями, пожовтіння чи інші ознаки пошкодження, можна оцінити можливість подальшого застосування засобу з урахуванням особливостей конкретної культури.

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Коли і як правильно обробляти рослини

Обприскувати рослини краще в прохолодну суху погоду, уникаючи прямих сонячних променів. Не рекомендується проводити обробку перед заморозками, під час дощу або по вологому листю.

Водночас не варто зловживати розчином соди. Часте застосування може призвести до пошкодження листя, а накопичення натрію — негативно вплинути на стан ґрунту.

Фахівці наголошують, що в разі сильного ураження рослин грибковими захворюваннями краще використовувати спеціалізовані препарати, призначені для конкретної культури.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Сад Город

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