Час має значення. Чому дієтологи не радять відкладати сніданок до обіду

Звичка пропускати сніданок або відкладати його до полудня може впливати на травлення, відчуття голоду та здоров’я серцево-судинної системи.

Дієтологи пояснили, чому час першого прийому їжі має значення і коли краще снідати.

Універсального часу для сніданку не існує, проте регулярна відмова від ранкового прийому їжі може мати небажані наслідки для організму.

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Чому не варто відкладати сніданок до полудня

Ризик переїдання. Тривала перерва між прийомами їжі посилює відчуття голоду, що може призводити до вибору більш калорійних продуктів і збільшення порцій. За словами дієтологині Бонні Тауб-Дікс, голодна людина частіше надає перевагу швидким перекусам, а не повноцінній збалансованій страві. Дослідження також свідчать, що люди, які регулярно пропускають сніданок, можуть споживати більше калорій у другій половині дня.

Дефіцит поживних речовин. Сніданок допомагає забезпечити організм клітковиною, кальцієм, залізом і вітамінами. Дієтологиня Патрісія Баннан зазначає, що люди, які відмовляються від ранкового прийому їжі, нерідко недоотримують вітаміни A, C і D, а також фолієву кислоту. При цьому компенсувати їхній дефіцит протягом дня вдається не завжди.

Проблеми з травленням. Ранковий прийом їжі стимулює гастроколічний рефлекс, що сприяє роботі кишечника. Дієтологиня Елізабет Шоу пояснює, що сніданок може допомогти підтримувати регулярне випорожнення. Особливо корисними є продукти, багаті на клітковину, зокрема вівсянка, цільнозернові крупи та фрукти.

Вплив на серце. Деякі дослідження пов’язують пізній перший прийом їжі з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Зокрема, у людей, які снідають ближче до полудня, цей ризик виявився вищим, ніж у тих, хто їсть між 7:00 та 8:00. Однак науковці наголошують, що такий зв’язок не доводить прямого негативного впливу пізнього сніданку на серце.

Здоров’я кісток. Регулярне пропускання сніданку може ускладнити отримання достатньої кількості кальцію та вітаміну D, необхідних для підтримання міцності кісткової тканини. Дослідження виявили зв’язок між відмовою від ранкового прийому їжі та зниженням мінеральної щільності кісток, хоча прямого причинно-наслідкового зв’язку не встановлено.

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Коли краще снідати і що включити до раціону

Дієтологи радять за можливості снідати протягом однієї-двох годин після пробудження. Такий режим може допомогти підтримувати рівень енергії та концентрацію уваги, а також контролювати відчуття голоду протягом дня.

При цьому важливе значення має не лише час, а й склад першого прийому їжі. Фахівці рекомендують поєднувати білки, клітковину та корисні жири. Для сніданку підійдуть яйця, сир, грецький йогурт, цільнозерновий хліб, вівсянка, горіхи, ягоди та фрукти.

За словами Патрисії Баннан, сніданок, що містить близько 20−30 г білка, може сприяти тривалому відчуттю ситості та підтриманню м’язової маси. Також варто обмежувати кількість доданого цукру, який часто міститься в готових сніданках, солодких пластівцях і випічці.

Водночас фахівці наголошують, що пізній сніданок не обов’язково шкодить здоров’ю. Головне — враховувати індивідуальні потреби організму, дотримуватися збалансованого раціону й не допускати систематичного дефіциту поживних речовин.