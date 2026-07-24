Тільки сильніше захочеться їсти. Дев’ять продуктів, які краще не включати до сніданку

Ці продукти на сніданок викликають відчуття голоду вже за кілька годин (Фото: Pexels/Pixabay)

Сніданок може як зарядити організм енергією, так і спровокувати різкий занепад сил уже за кілька годин.

За словами дієтологів, багато популярних продуктів для сніданку містять надмірну кількість цукру, солі та насичених жирів, але при цьому майже не містять клітковини й повноцінного білка. Регулярне вживання такої їжі може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та набору зайвої ваги.

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Які продукти краще не їсти на сніданок

Перероблене м’ясо

Бекон, сосиски, ковбаса та шинка містять білок, проте водночас є джерелом великої кількості насичених жирів і натрію. Дієтологи попереджають, що регулярне вживання таких продуктів сприяє підвищенню рівня «поганого» холестерину й артеріального тиску, а також збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту. Крім того, перероблене м’ясо пов’язують із вищим ризиком розвитку колоректального раку.

Чим замінити: яйцями, грецьким йогуртом, сиром, копченим лососем або звичайним молоком. За умови непереносимості лактози підійде соєве молоко.

Солодка випічка

Експерти фактично прирівнюють кекси, пончики, булочки та круасани до десертів. Вони містять багато рафінованого борошна, цукру й жирів, але майже не забезпечують організм білком і клітковиною. Унаслідок цього рівень цукру в крові спочатку різко підвищується, а потім швидко знижується, викликаючи відчуття голоду та втому.

Чим замінити: домашньою випічкою з цільнозернового борошна, фруктовим парфе, пудингом із насіння чіа, смузі або протеїновим батончиком із низьким вмістом цукру.

Солодкі кавові напої

Лате із сиропами, фрапе та інші кавові напої з добавками можуть містити стільки ж цукру, скільки й солодка газована вода. Таке поєднання цукру й кофеїну забезпечує лише короткочасний приплив бадьорості, після якого настає спад енергії.

Чим замінити: несолодкою кавою, напоями з мінімальною кількістю сиропу або молоком із низьким вмістом жиру.

Солодкі пластівці

Готові пластівці для сніданку часто містять велику кількість доданого цукру, але при цьому бідні на білок і клітковину. Через це відчуття ситості швидко минає, а вже за кілька годин виникає бажання знову перекусити.

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Чим замінити: вівсяною, гречаною або пшоняною кашею з ягодами, горіхами, насінням і грецьким йогуртом. Купуючи пластівці, варто обирати варіанти з високим умістом клітковини.

Батончики з мюслі

Готові батончики з гранолою вважаються зручним варіантом перекусу, проте більшість із них містить багато цукру й недостатньо білка, тому вони не здатні забезпечити тривале відчуття ситості.

Чим замінити: грецьким йогуртом із невеликою кількістю граноли без цукру або домашньою гранолою з горіхами та насінням.

Ароматизована вівсянка

Вівсянка швидкого приготування з різними смаками часто містить велику кількість цукру, а шматочки фруктів у її складі можуть бути додатково підсолоджені.

Чим замінити: звичайними вівсяними пластівцями, додавши свіжі ягоди, фрукти, горіхи або невелику кількість натурального підсолоджувача.

Сніданки у фастфуді

Готові сендвічі з беконом, ковбасою та сиром зазвичай містять багато солі й насичених жирів, але майже не забезпечують організм клітковиною.

Чим замінити: домашнім бутербродом на цільнозерновому хлібі з яйцем та овочами, овочевим кішем без тіста або запеченими яєчними мафінами.

Підсолоджені фруктові соки

Навіть фруктові соки не можна вважати повноцінною заміною свіжим фруктам. У них майже немає клітковини, натомість вони можуть містити велику кількість цукру. Регулярне вживання таких напоїв пов’язують із підвищеним ризиком жирової хвороби печінки та порушенням обміну речовин.

Чим замінити: 100% соком без доданого цукру або смузі з йогуртом, молоком чи сиром.

Білий хліб

Білий хліб із рафінованого борошна швидко підвищує рівень глюкози в крові, але не забезпечує тривалого відчуття ситості, оскільки майже не містить клітковини.

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Чим замінити: цільнозерновим хлібом, поєднуючи його з білковими продуктами, овочами та корисними жирами.

Що рекомендують фахівці

Дієтологи радять будувати сніданок на основі трьох ключових компонентів: білка, клітковини та корисних жирів. Таке поєднання допомагає довше зберігати відчуття ситості, підтримує стабільний рівень цукру в крові та забезпечує організм енергією без різких коливань протягом дня.

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