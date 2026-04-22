Усього 5 хвилин — і картопля фрі буде готова швидше: простий прийом із гарячою водою, який знають шефи
Як домогтися золотистої скоринки швидше (Фото: RAMillu/pixabay)
Смажену картоплю часто сприймають як швидкий варіант вечері, але на ділі на її приготування йде більше часу, ніж очікується.
Шматочки довго залишаються м’якими, а при спробі прискорити процес легко пересушити або підсмажити їх до гіркоти.
Є простий спосіб, який допомагає вирішити цю проблему і зробити страву швидше без втрати якості. Перед тим як відправити картоплю на сковороду, її варто попередньо прогріти.
Для цього нарізані шматочки поміщають у миску з гарячою водою буквально на кілька хвилин. Цього часу достатньо, щоб запустити процес приготування ще до контакту з олією.
Після такої підготовки картопля швидше схоплюється на сковорідці, набуває рівномірної золотистої скоринки і при цьому залишається м’якою всередині. У результаті страва виходить не тільки смачнішою, а й готується помітно швидше.