Смажену картоплю часто сприймають як швидкий варіант вечері, але на ділі на її приготування йде більше часу, ніж очікується.

Шматочки довго залишаються м’якими, а при спробі прискорити процес легко пересушити або підсмажити їх до гіркоти.

Є простий спосіб, який допомагає вирішити цю проблему і зробити страву швидше без втрати якості. Перед тим як відправити картоплю на сковороду, її варто попередньо прогріти.

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Для цього нарізані шматочки поміщають у миску з гарячою водою буквально на кілька хвилин. Цього часу достатньо, щоб запустити процес приготування ще до контакту з олією.

Після такої підготовки картопля швидше схоплюється на сковорідці, набуває рівномірної золотистої скоринки і при цьому залишається м’якою всередині. У результаті страва виходить не тільки смачнішою, а й готується помітно швидше.

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