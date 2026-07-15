У 35 разів більше звичайного. Британець виростив часник рекордного розміру

Про це пише книга рекордів Гіннеса.

Першою була головка часнику, яка сягала 1,75 кг під час оцінки в Центрі розсадників Воргрейв у Беркширі, Велика Британія.

Цей рекордсмен із різким смаком, діаметр якого становить 19 см, приблизно в 35 разів важливий за звичайну головку часника, який можна купити в продуктовому магазині.

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Насправді він належить до спорідненого, але відмінного від часника, який традиційно готується в кулінарії (Allium sativum , вид, який називається слоновий часник (A. ampeloprasum) — це різновид цибулі-порею, який, як випливає з назви, природним чином дає достатньо об'ємніші цибулини. Але він однак приблизно в чотири-п'ять разів більший за звичайний.

У Великобританії виростили часник у 35 разів більший за звичайний / Фото: facebook/GuinnessWorldRecords

Баррат розповідає GWR, що він вирощує слоновий часник майже десять років. Цибулини, які він вирощував, «з року в рік стали все більшими», і він забрав найбільші зубчики на наступний вегетаційний період.

Його рекордний екземпляр було встановлено у вересні 2025 року. «Я посадив 37 різних зубчиків і обробив їх партіями по-різному», — розповідає Барратт. — За іронією долі, гіганту не приділяли особливі уваги, окрім того, що його посадили через чорну мембрану для бур’янів. Це допомогло захистити цибулину від морозу протягом зимових місяців».

Хоча цибулини часнику залишаються прихованими під течією всього життєвого циклу рослин, а це означає, що час збору врожаю завжди є моментом істини, Барратт мав переконання, що ця цибулина може бути просто величезною невдачею. Його результати підтверджені, коли він витягнув її із землі в червні.