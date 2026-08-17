Солодкий пиріг чи розкішний сендвіч. 10 рецептів зі сливами, щоб насолоджуватися літом зараз і цілий рік

Не такі популярні як вишня чи персики, але сливи все ще здатні вас здивувати.

Сливи заслуговують на місце на пізньолітньому столі - особливо зараз, коли дерева та ринки переповнені ними. Солодкі, терпкі та насичені вони перетворюються у невід'ємну частину безлічі страв — від солоних закусок до солодких джемів та випічки. Обирайте ті рецепти, що до вподоби вам сьогодні, а інші приготуйте наступного разу.

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Квіти зі слив у листковому тісті: максимально вишукано і просто Цей десерт здивує гармонією смаку й аромату та готується так швидко, що впораються навіть діти. Усе, що вам знадобиться, — кілька стиглих слив, трохи кориці й готове тісто з магазину. Перейти до рецепту

Сухе болгарське варення: найкращий осінній десерт без зайвого цукру та сиропу Сухе болгарське варення - це незвичайний десерт, який готується зовсім не так, як звичні варення. Перейти до рецепту

До м'яса: рецепт маринованих слив зі спеціями Оцтові мариновані сливи — чудове доповнення до м'ясних страв. Солодкі та кислуваті, приготуйте їх у своїй коморі, вони будуть ідеальними взимку. Перейти до рецепту

Кветшентаарт: простий люксембурзький пиріг зі сливами без зайвого цукру Сезон слив — чудова нагода приготувати кветшентаарт (Quetschentaart), традиційний сливовий пиріг, який вважається одним із класичних десертів Люксембургу. Перейти до рецепту

Густе, як мармелад: рецепт густого варення зі слив на сковорідці Сезон збору слив — найкращий час, щоб поповнити запаси домашнього варення, не витрачаючи багато часу біля плити. Перейти до рецепту

Сливовий пиріг: оригінальний рецепт New York Times Так, це саме він, такий же смак, аромат, як і десятки років тому на американських кухнях. Він того вартий, тому куштуйте. Перейти до рецепту

Рогалики по-закарпатськи. Рецепт кіфликів з маком і сливами Любите круасани? Тоді і кіфлики — смачні рогалики родом з Закарпаття — вам смакуватимуть. Перейти до рецепту

Тертий пиріг зі сливами: рецепт на маслі та жовтках Сливи саме в сезоні, тож встигніть взяти від них максимум смаку та користі для цього ніжного та соковитого пирога. Перейти до рецепту

Печені сливи з чебрецем: ідеальна закуска до сиру Ці ароматні сезонні фрукти ми звикли бачити переважно в десертах. Та спробуйте їх у новому амплуа — як закуску з шматочком твердого сиру. Перейти до рецепту