Солодкий пиріг чи розкішний сендвіч. 10 рецептів зі сливами, щоб насолоджуватися літом зараз і цілий рік
Пиріг зі сливами (Фото: depositphotos.com/imagebrokermicrostock)
Не такі популярні як вишня чи персики, але сливи все ще здатні вас здивувати.
Сливи заслуговують на місце на пізньолітньому столі - особливо зараз, коли дерева та ринки переповнені ними. Солодкі, терпкі та насичені вони перетворюються у невід'ємну частину безлічі страв — від солоних закусок до солодких джемів та випічки. Обирайте ті рецепти, що до вподоби вам сьогодні, а інші приготуйте наступного разу.
Квіти зі слив у листковому тісті: максимально вишукано і просто
Сухе болгарське варення: найкращий осінній десерт без зайвого цукру та сиропу
До м'яса: рецепт маринованих слив зі спеціями
Кветшентаарт: простий люксембурзький пиріг зі сливами без зайвого цукру
Густе, як мармелад: рецепт густого варення зі слив на сковорідці
Сливовий пиріг: оригінальний рецепт New York Times
Рогалики по-закарпатськи. Рецепт кіфликів з маком і сливами
Тертий пиріг зі сливами: рецепт на маслі та жовтках
Печені сливи з чебрецем: ідеальна закуска до сиру
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