Навесні слимаків поменшає. Як захистити город від шкідників уже восени

Восени слимаки продовжують пошкоджувати врожай і відкладати яйця, тому боротьбу з ними не варто відкладати до весни.

Автор YouTube-каналу Український агроном поділився результатами експерименту, який показав, як звичайні кухонні відходи можуть посилити привабливість засобу проти шкідників.

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Як позбутися слимаків на ділянці

Слимаки найактивніші ввечері та після дощів, а вдень ховаються під камінням, дошками та в інших вологих місцях. Тому збирання вручну не завжди дозволяє позбутися шкідників.

Для боротьби з ними агроном використовував фосфат заліза — речовину, що входить до складу спеціальних гранульованих препаратів проти слимаків.

Однак замість того, щоб просто розсипати гранули, він вирішив випробувати саморобну приманку.

Як приготувати принаду проти слимаків

Для суміші городник використовував кавунові кірки, яблучні недоїдки, бананову шкірку та інші рослинні відходи.

Інгредієнти необхідно дрібно подрібнити. У своєму експерименті агроном додав приблизно одну столову ложку препарату з фосфатом заліза на 3−5 кг отриманої маси.

Суміш він розклав у кількох місцях ділянки, а поруч розсипав звичайні гранули для порівняння.

Який результат показав експеримент?

За спостереженнями агронома, біля звичайних гранул загинуло кілька десятків слимаків, тоді як навколо принади з харчовими відходами їх виявилося кілька сотень.

Автор припустив, що подрібнені фрукти й овочі приваблюють більше молюсків, підвищуючи ефективність боротьби з ними.

Водночас результати одного експерименту не гарантують аналогічного ефекту на інших ділянках.

Чому слизнів краще знищувати восени

Агроном радить боротися зі шкідниками до настання холодів, оскільки восени багато видів слимаків відкладають яйця. Зменшення чисельності дорослих особин допоможе знизити їхню кількість наступної весни.

Важливо: змішування препарату з харчовими відходами — це експериментальний метод. Засоби на основі фосфату заліза слід використовувати суворо відповідно до інструкції виробника, яка може не передбачати приготування таких приманок.