Слимаки зникнуть із грядок: проста пастка з кухонних відходів

Що покласти на грядку ввечері, щоб уранці зібрати всіх слимаків (Фото: azeret33/pixabay)

Слимаки та равлики здатні за кілька ночей завдати серйозної шкоди овочевим культурам, залишаючи по собі поїдене листя та зіпсовані плоди. Однак із цими шкідниками можна впоратися й без дорогих препаратів.

Один із найпростіших способів — використати пастку зі звичайної шкірки цитрусових.

Як зробити пастку для слимаків і равликів

Удень слимаки та равлики ховаються в прохолодних і вологих місцях, тому помітити їх на ділянці буває непросто. Із настанням темряви вони вибираються на грядки й починають їсти рослини.

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Цю особливість можна використати собі на користь. Для пастки підійде шкірка апельсина, грейпфрута, лимона або лайма. Достатньо розрізати фрукт навпіл, видалити м’якоть і покласти порожню половинку внутрішнім боком донизу поруч із рослинами.

Під такою «кришкою» зберігаються прохолода й волога, тому слимаки швидко знаходять собі схованку саме там. Вранці залишається лише підняти шкірку й зібрати шкідників, що сховалися під нею.

Деякі городники за таким самим принципом використовують і динячі кірки, які також створюють сприятливі умови для слимаків.

Як посилити ефект

Пастки краще розміщувати ввечері, коли шкідники починають виявляти активність, а перевіряти — рано-вранці. Якщо через кілька днів під шкіркою нікого не виявиться, варто перенести її в інше місце. Найчастіше слимаки ховаються у густій траві, під дошками, камінням або в інших вологих куточках ділянки.

Такий спосіб не потребує додаткових витрат і дозволяє зменшити чисельність слимаків та равликів без використання хімічних засобів.