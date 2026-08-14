З кавуновим мілкшейком і м’ясом з вогню. У Києві відбудеться благодійний вечір з літнім меню та сезонними напоями

14 серпня, 12:51
Літні страви у Bakehouse Garage (Фото: Instagram @bakehouse_bh)

Літні страви у Bakehouse Garage (Фото: Instagram @bakehouse_bh)

Серпень — чудовий час, щоб посмакувати кавуном та провести вечір з келихом вина від сомельє в колі однодумців. Саме це пропонує столичний гастрохаб.


16 серпня в гастрохабі Garage на Подолі відбудеться Slice of Summer — літній день на терасі, на який запрошують друзів та всіх охочих.

У програмі події, яка розпочнеться об 11:00, заплановано:

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  • Пекарня Bakehouse представить літній стенд зі свіжими стиглими кавунами, спеціальне літнє меню і кавуновий мілкшейк.
  • Ресторан Mirali запропонує м’ясо просто з вогню.
  • Винний магазин Sabotage Wine підбере рожеві вина як ідеальний пейринг до страв.
  • Бренд кави Yellow Place представить 2 версії кавунової маргарити, щоб освіжитися і повторити.
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Подія містить благодійну складову: з 12:00 до 15:00 можна забрати особливий спогад з собою — портрет за донат від Поліни Гребенік. Усі зібрані кошти організатори передадуть на потреби своїх колег, які зараз служать.

Вхід на подію вільний.

Адреса: вул. Межигірська 82

Дата: 16.08, 11:00

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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Київ Ресторан Літо Благодійність

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