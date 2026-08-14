З кавуновим мілкшейком і м’ясом з вогню. У Києві відбудеться благодійний вечір з літнім меню та сезонними напоями
Літні страви у Bakehouse Garage (Фото: Instagram @bakehouse_bh)
Серпень — чудовий час, щоб посмакувати кавуном та провести вечір з келихом вина від сомельє в колі однодумців. Саме це пропонує столичний гастрохаб.
16 серпня в гастрохабі Garage на Подолі відбудеться Slice of Summer — літній день на терасі, на який запрошують друзів та всіх охочих.
У програмі події, яка розпочнеться об 11:00, заплановано:
- Пекарня Bakehouse представить літній стенд зі свіжими стиглими кавунами, спеціальне літнє меню і кавуновий мілкшейк.
- Ресторан Mirali запропонує м’ясо просто з вогню.
- Винний магазин Sabotage Wine підбере рожеві вина як ідеальний пейринг до страв.
- Бренд кави Yellow Place представить 2 версії кавунової маргарити, щоб освіжитися і повторити.
Подія містить благодійну складову: з 12:00 до 15:00 можна забрати особливий спогад з собою — портрет за донат від Поліни Гребенік. Усі зібрані кошти організатори передадуть на потреби своїх колег, які зараз служать.
Вхід на подію вільний.
Адреса: вул. Межигірська 82
Дата: 16.08, 11:00