З кавуновим мілкшейком і м’ясом з вогню. У Києві відбудеться благодійний вечір з літнім меню та сезонними напоями

Серпень — чудовий час, щоб посмакувати кавуном та провести вечір з келихом вина від сомельє в колі однодумців. Саме це пропонує столичний гастрохаб.

16 серпня в гастрохабі Garage на Подолі відбудеться Slice of Summer — літній день на терасі, на який запрошують друзів та всіх охочих.

У програмі події, яка розпочнеться об 11:00, заплановано:

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Пекарня Bakehouse представить літній стенд зі свіжими стиглими кавунами, спеціальне літнє меню і кавуновий мілкшейк.

Ресторан Mirali запропонує м’ясо просто з вогню.

Винний магазин Sabotage Wine підбере рожеві вина як ідеальний пейринг до страв.

Бренд кави Yellow Place представить 2 версії кавунової маргарити, щоб освіжитися і повторити.

Подія містить благодійну складову: з 12:00 до 15:00 можна забрати особливий спогад з собою — портрет за донат від Поліни Гребенік. Усі зібрані кошти організатори передадуть на потреби своїх колег, які зараз служать.

Вхід на подію вільний.

Адреса: вул. Межигірська 82

Дата: 16.08, 11:00