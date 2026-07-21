Коли зрізати картоплиння: простий прийом, що допоможе зберегти врожай до весни

Коли скошувати картоплиння, щоб бульби не гнили (Фото: FotoRain/pixabay)

Скошування бадилля — простий прийом, який допомагає підготувати картоплю до збирання та подовжити термін її зберігання.

Якщо провести процедуру вчасно, бульби встигнуть утворити щільну шкірку, менше пошкоджуватимуться під час викопування та краще зберігатимуться взимку.

Навіщо скошувати бадилля

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Після видалення бадилля рослина припиняє витрачати сили на ріст стебел і листя, спрямовуючи поживні речовини на остаточне дозрівання бульб. Унаслідок цього шкірка стає міцнішою, а ризик ураження фітофторозом знижується.

Крім того, без бадилля збирати врожай значно простіше.

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Коли проводити процедуру

Оптимальний час — приблизно через місяць після завершення цвітіння або за 7−10 днів до збирання врожаю.

Ще один орієнтир — пожовтіння бадилля. Якщо близько 70% листя змінило колір і почало підсихати, картопля готова до цього етапу. Для пізніх сортів бадилля рекомендується скошувати за два-три тижні до перших заморозків.

Після скошування не варто одразу викопувати картоплю. Краще зачекати 7−10 днів — за цей час шкірка остаточно зміцніє, що позитивно вплине на зберігання врожаю.

Як правильно косити

Стебла зрізають, залишаючи над землею близько 10−15 см. Для роботи використовують секатор, серп або косу, причому інструмент бажано попередньо продезінфікувати.

Що робити з бадиллям

Використовувати картоплиння як корм для тварин не можна — воно містить соланін, який може спричинити отруєння.

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