Ні, не вісім склянок. Скільки насправді води варто пити щодня

Ви, мабуть, чули, що нам слід випивати вісім склянок води на день. Насправді, ця рекомендація настільки поширена, що ви, ймовірно, не подумали поставити її під сумнів.

Але ці рекомендації не враховують численні фактори, що впливають на потреби вашого організму. Читайте далі, щоб дізнатися, скільки води потрібно пити на день, а також на які ознаки слід звернути увагу.

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Чому гідратація важлива

Коли йдеться про оптимальне здоров’я та гарне самопочуття, підтримка водного балансу є ключовою. Вода необхідна майже для кожної функції організму. Вона допомагає регулювати температуру, транспортувати поживні речовини, виводити відходи та підтримувати змащення суглобів і тканин.

Вода також необхідна для циркуляції та підтримки об'єму й тиску крові, забезпечення структури клітин (і підтримки їхніх хімічних реакцій), сприяння травленню та засвоєнню поживних речовин, а також підтримки функцій мозку, включаючи когнітивні функції та настрій.

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Гідратація настільки важлива, що навіть легка дегідратація може викликати симптоми. У чому ж підступ? Ознаки можуть бути ледь помітними. Прикладами можуть бути спрага, сухість у роті, головний біль, втома, запаморочення, запор, зменшення діурезу, зміна кольору сечі та зниження фізичної працездатності. Крім того, легко пропустити стан гідратації в тих випадках, коли ми не обов’язково відчуваємо спрагу, перебуваємо в холодніших умовах або помітно не пітніємо.

Звідки взялося правило 8 склянок на день

Рекомендація щодо випивання восьми склянок води на день поширюється вже багато років. Ця рекомендація виникла в 1940-х роках від Ради з продовольства та харчування США, яка базувалася на середньому споживанні близько 2000 калорій на день, що становить приблизно 1 мілілітр на спожиту калорію. Правило восьми склянок на день походить від рекомендації випивати близько 2,5 літрів води щодня, але це включає рідини з їжі, що часто ігнорується. З часом це було спрощено до також відомого правила «8x8» — випивати вісім склянок води на день, що дорівнює приблизно 2 літрам.

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Однак, немає жодних рецензованих доказів, які б підтверджували цю рекомендацію. Насправді, потреби у гідратації різняться залежно від розміру тіла, рівня активності, клімату, дієти та загального стану здоров’я, тому універсальної рекомендації неможливо дати.

Фактори, що впливають на ваші потреби у воді

Це можуть бути, зокрема:

Вік

Зріст

Вага

Стать

Тип, тривалість та рівень фізичної активності

Певні стани здоров’я

Деякі ліки

Клімат

Вагітність або годування груддю

Дієти з високим вмістом натрію та білка

Зокрема, фізична активність та спека є найбільшими факторами, що збільшують потребу у воді, оскільки організм втрачає більше рідини через піт. Те саме стосується і великої висоти, де втрата рідини прискорюється через пришвидшене дихання.

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Що насправді рекомендують експерти

Отже, скільки води слід споживати на день? Національна академія медицини США рекомендує 3,7 літра та 2,7 літра для чоловіків та жінок відповідно. Інші організації рекомендують дещо менші кількості, але загальний діапазон схожий. Для більшості людей достатньо дотримуватися приблизно 2,5−3,5 літрів на день, щоб підтримувати гарну гідратацію та здоров’я нирок і метаболізму загалом.

Варто зазначити, що ці рекомендації включають рідину з усіх джерел, а не лише питну воду. Це означає, що інші напої та їжа, яку ви споживаєте, сприятимуть споживанню рідини, зрештою впливаючи на те, скільки склянок вам потрібно випити, щоб задовольнити ваші потреби.

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Як визначити, що ви п'єте достатньо води

Медичний працівник, такий як сімейний лікар або зареєстрований дієтолог, може визначити ваші персоналізовані потреби у воді. Існує також кілька способів визначити, чи ви п'єте достатньо. Загалом, ось ознаки того, що ви отримуєте достатньо рідини:

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Бліда або світло-жовта сеча

Регулярне сечовипускання кожні три-чотири години

Стабільний рівень енергії

Висока еластичність шкіри

Гарне травлення ( наприклад, відсутність запорів або утрудненого випорожнення)

Ознаки того, що ви п'єте недостатньо води

Є кілька речей, на які слід звернути увагу, що ви можете бути зневоднені та потребуєте більше води:

Темна сеча

Рідше сечовипускання

Сухість у роті або на язиці

Підвищена спрага

Підвищена втома

У більш важких випадках зневоднення також може спричинити запалі очі та шкіру, які довше повертаються до нормального стану при стисканні.

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Електроліти

Майте на увазі, що є різниця між загальною потребою в достатній кількості рідини та потребою в гідратації у вигляді поповнення електролітів. Вода є основним джерелом загальної гідратації для щоденних потреб та загального здоров’я, але такі мінерали, як натрій, калій та магній, можуть допомогти регулювати загальний баланс рідини та сприяти переміщенню води в клітини. Поповнення електролітів особливо важливе під час фізичних вправ, а також для людей з певними захворюваннями, коли електроліти втрачаються через піт, сечу або шлунково-кишкові втрати.

Поради, які допоможуть підтримати водний баланс

Підтримка водного балансу вимагає певної уважності та практики, але це варте зусиль. Ось поради, які допоможуть вам отримувати достатню кількість рідини:

Ставте невеликі цілі. Прагніть випивати певну кількість до певного часу доби, що поступово збільшуватиме ваше споживання. Записування споживання на папері або через додаток може допомогти вам не збиватися з курсу.

Використовуйте багаторазову пляшку для води. Тримайте її поруч протягом дня та беріть із собою. Ви можете вибрати пляшку з трубочкою, якщо це допоможе вам пити більше води. Прозорі пляшки для води також можуть бути корисними, оскільки вони забезпечують візуальне відображення того, скільки води було випито.

Приправляйте воду. Спробуйте доповнити воду фруктами та травами, такими як лимон, полуниця та листя м’яти, щоб додати смаку без додавання цукру.

Віддавайте перевагу продуктам, багатим на воду. Зволожувальні продукти, такі як дині, виноград, болгарський перець, помідори, огірки, а також супи, бульйони та відвари з низьким вмістом натрію, можуть сприяти щоденному споживанню рідини.

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