Дев’ять чи десять? Скільки скибочок сиру можна з'їсти без ризику для здоров’я

Скибочка чедеру в сендвічі, трохи пармезану до пасти, шматочок козячого сиру на святковій дошці — сир легко з’являється в раціоні кілька разів на день. І тут виникає логічне запитання: коли «трохи сиру» перетворюється на забагато?

Універсальної цифри немає. Сир — поживний продукт, який дає білок, кальцій та інші мікронутрієнти, але водночас деякі його види містять чимало насичених жирів і солі. Тому значення має не лише кількість сиру, а й те, який саме сир їдять, якою порцією та чим він замінює інші продукти в раціоні.

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Скільки сиру — це нормально

Не існує офіційної універсальної норми, за якою кожна доросла людина повинна зупинятися після певної кількості грамів сиру. У рекомендаціях щодо харчування молочні продукти зазвичай розглядають як окрему групу, куди входять молоко, йогурт і сир, а не встановлюють обов’язкову кількість саме сиру.

Для практики порція близько 25−30 г — приблизно скибочка або невеликий шматок — цілком розумний орієнтир для одного прийому їжі. Але це не означає, що 40 чи 50 г автоматично стають шкідливою дозою. Важливіше подивитися на весь раціон за день.

Наприклад, якщо вранці в сендвічі була скибочка чедеру, вдень до салату додали трохи фети, а ввечері пасту щедро посипали пармезаном, сумарна кількість може виявитися значно більшою, ніж здається. Сир особливо легко «зникає» в готових стравах, тому оком оцінити його кількість складніше, ніж здається.

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Головна проблема — не сам сир, а насичені жири

Багато твердих сирів містять значну кількість насичених жирів. Вони можуть підвищувати рівень LDL-холестерину — одного з ключових факторів ризику атеросклерозу. Американська кардіологічна асоціація радить отримувати з насичених жирів менш як 6% добової калорійності; для раціону на 2000 ккал це приблизно 13 г на день.

Водночас переносити цю рекомендацію безпосередньо на сир не варто. Важливий не тільки вміст насичених жирів, а й харчова «матриця» продукту — те, з якими іншими поживними речовинами вони надходять. Дослідження показують, що сир може впливати на показники крові не так, як вершкове масло з аналогічною кількістю жиру. У систематичному огляді рандомізованих досліджень заміна масла сиром була пов’язана з нижчими показниками загального та LDL-холестерину, хоча автори наголосили на неоднорідності даних і потребі в додаткових дослідженнях.

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Сіль — ще одна причина дивитися на етикетку

Деякі сири можуть бути дуже солоними. Фета, пармезан та окремі витримані сири здатні додати до раціону значну кількість натрію навіть тоді, коли порція здається невеликою. Для більшості дорослих Американська кардіологічна асоціація рекомендує споживати не більш як 2300 мг натрію на день, а оптимально — до 1500 мг, особливо якщо потрібно контролювати артеріальний тиск.

Це не означає, що шматок пармезану автоматично стає проблемою. Просто сир варто оцінювати разом з усіма іншими джерелами солі — хлібом, соусами, ковбасами, готовими стравами, снеками та ресторанною їжею. Особливо це важливо для людей із підвищеним артеріальним тиском або тих, кому лікар рекомендував обмежувати натрій. У такому випадку вибір менш солоних сортів і контроль порцій можуть бути кориснішими, ніж повна відмова від сиру.

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А як щодо жирного і нежирного сиру?

Тут наука складніша, ніж просте правило «чим менше жиру, тим краще». Частина рекомендацій щодо профілактики серцево-судинних захворювань досі віддає перевагу нежирним молочним продуктам, оскільки вони містять менше насичених жирів. Водночас сучасні огляди вказують, що зв’язок між молочними продуктами та серцево-судинним ризиком може залежати не лише від жирності, а й від самого продукту. Для молока, йогурту та сиру результати відрізняються, а дані щодо повножирних молочних продуктів не дозволяють звести все до правила «знежирене завжди корисніше». Тому здоровій людині не обов’язково купувати виключно знежирений сир. Набагато важливіше не перетворювати його на головне джерело жиру в раціоні й залишати місце для горіхів, насіння, риби, бобових та рослинних олій.

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Що означає «забагато» на практиці

Найпростіший сигнал — сир починає витісняти інші продукти. Якщо замість овочів у салаті з’являється все більше сиру, паста перетворюється на гору пармезану, а перекус регулярно складається з великого шматка сиру, варто переглянути порції.

Особливо легко перебрати з кількістю, коли сир використовується не як частина страви, а як основний снек. Невеликий шматок сиру з яблуком, цільнозерновим хлібом або овочами — зовсім інша історія, ніж кілька великих шматків сиру на додачу до вже багатої на насичені жири та сіль їжі.

Є сенс також дивитися на етикетку. Порівнювати варто не тільки калорійність, а й кількість насичених жирів та натрію на ту порцію, яку реально планується з'їсти. Напис «одна порція» на упаковці не означає, що саме стільки опиниться на тарілці.

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Коли з сиром варто бути особливо уважними

Для людини з нормальним рівнем холестерину, здоровим артеріальним тиском і загалом збалансованим раціоном невелика порція сиру цілком може бути частиною здорового харчування. Інша ситуація — коли вже є серцево-судинне захворювання, підвищений LDL-холестерин, артеріальна гіпертензія або лікар рекомендував обмежити насичені жири чи натрій. У такому разі кількість і сорт сиру краще підбирати не за універсальною цифрою, а з урахуванням усього раціону та конкретних показників здоров’я.

При цьому повністю викреслювати сир із меню лише через його вміст насичених жирів не обов’язково. Дані спостережних досліджень навіть показують, що заміна насичених жирів із м’яса на сир у деяких випадках була пов’язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Це ще раз показує, чому в харчуванні важливо питати не тільки «що їсти?», а й «замість чого?».

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Тож сир не потрібно перетворювати ні на заборонений продукт, ні на універсальний «корисний суперфуд». Для більшості людей невелика порція — приблизно 25−30 г — добре вписується в звичайний раціон, особливо якщо на тарілці достатньо овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і джерел ненасичених жирів. А якщо сир з’являється в меню кілька разів на день, варто хоча б раз зважити звичну порцію. Цілком можливо, що той самий «шматочок» насправді важить удвічі більше, ніж здається.