Знання того, як довго зберігається яловичий фарш у холодильнику, — це не просто практичні знання на кухні, це різниця між безпечною вечерею та отруєнням.

Зі зростанням цін на яловичину навіть кілограм фаршу — це справжня інвестиція. Робіть запаси, коли він продається зі знижкою, але тільки якщо ви знаєте, як правильно його зберігати. Яловичий фарш, з яким поводяться обережно, — це універсальний, економічний білок, який може бути основою для вечерь у будні. Якщо поводитися недбало, він стає загрозою. Різниця між ними полягає в розміщенні на полиці, етикетці та невеликій увазі.

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Як довго зберігається сирий яловичий фарш у холодильнику?

Рекомендації Міністерства сільського господарства США чіткі: сирий яловичий фарш слід використовувати протягом одного-двох днів після охолодження. Це не рекомендація чи консервативна оцінка з вбудованою зручною підкладкою. Це тверде вікно. Яловичий фарш забезпечує ідеальні умови для бактерій, які викликають харчові отруєння — правильний рівень вологості та правильний pH. Хоча охолодження при температурі 3 градуси значно уповільнює ріст бактерій порівняно з кімнатною температурою, воно не зупиняє його. Через два дні бактерії можуть розмножуватися до рівнів, здатних викликати захворювання, навіть якщо м’ясо виглядає та пахне добре.

Зверніть пильну увагу на термін придатності на упаковці. Якщо ви купуєте яловичий фарш, термін придатності якого спливає сьогодні, плануйте приготувати його одразу або негайно заморозити.

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Як зберігати яловичий фарш

Відмовтеся від оригінальної упаковки

Упаковка яловичого фаршу з магазину призначена для демонстрації та транспортування, а не для тривалого зберігання. Вона не герметична, а це означає, що повітря продовжує потрапляти до м’яса. Якщо ви плануєте приготувати яловичину протягом дня, оригінальна упаковка прийнятна, якщо вона ціла. Якщо ви зберігаєте його довше або переміщуєте в морозильну камеру, перекладіть його.

Стисніть м’ясо в компактну форму, щільно загорніть в харчову плівку, потім додайте шар алюмінієвої фольги або покладіть його в пакет для заморожування на блискавці, максимально витиснувши повітря. Правильне пакування значно уповільнює окислення та вигорання від заморожування, а в морозильній камері добре загорнутий яловичий фарш зберігатиме якість до трьох місяців.

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Де зберігати

Розміщення важливіше, ніж більшість людей усвідомлює. Ідеальне місце для сирого яловичого фаршу — це найнижча полиця холодильника, ближче до задньої частини. Задня частина холодильника підтримує найбільш стабільну температуру, подалі від теплого повітря, яке проникає щоразу, коли відкриваються дверцята. Нижня полиця гарантує, що будь-які краплі або протікання не потраплять на інші продукти. Завжди кладіть упаковку на тарілку або в контейнер — сире м’ясо, що капає на продукти або залишки їжі, є одним із найпоширеніших джерел перехресного забруднення на домашній кухні.

Два місця, яких слід уникати: дверцята холодильника та контейнер для фруктів і овочів. Двері піддаються значним коливанням температури щоразу, коли їх відкривають, що прискорює ріст бактерій. Контейнер для свіжих продуктів відкалібровано для рівня вологості, який забезпечує свіжість продуктів — не ідеальні умови для сирого м’яса. Він також розміщує яловичину поблизу овочів, яких вона ніколи не повинна торкатися. Продумане розміщення захищає не лише яловичий фарш, а й усе інше у вашому холодильнику.

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Приготування « виграє» трохи часу

Приготований яловичий фарш зберігається трохи довше, ніж сирий — три-чотири дні в холодильнику, згідно з рекомендаціями Міністерства сільського господарства США. Головне — правильно охолодити його та добре зберігати. Перекладіть приготоване, охолоджене м’ясо в герметичний контейнер і позначте дату перед тим, як покласти його в холодильник. Це невелика звичка, яка займає п’ять секунд і позбавляє вас від справжніх здогадок пізніше протягом тижня. Якщо ви не збираєтеся використовувати протягом чотирьох днів, перемістіть його в морозильну камеру, де він добре зберігатиметься до трьох місяців.

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Поширені помилки, яких люди припускаються під час обробки яловичого фаршу

Навіть досвідчені кухарі роблять ці помилки частіше, ніж хотіли б визнати.

Залишати фарш на стільниці занадто довго

Правило двох годин застосовується з моменту, коли сирий яловичий фарш виймають з холодильника. Після двох годин при кімнатній температурі бактерії швидко розмножуються. У теплий день цей період скорочується до однієї години.

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Розморожування на стільниці

Це одна з найпоширеніших і найнебезпечніших звичок на кухні. Найбезпечніші методи — розморожування в холодильнику або занурення герметичної упаковки в холодну воду та зміна води кожні 30 хвилин.

Використання однієї тарілки для сирого та вареного м’яса

Яка б поверхня чи тарілка не тримала сирий яловичий фарш перед приготуванням, вона ніколи не повинна контактувати з приготованим продуктом. Перехресне забруднення на цьому етапі зводить нанівець усе ретельне приготування, яке ви щойно виконали.

Пропускання миття рук та поверхонь

Сирий яловичий фарш слід розглядати як джерело ризику забруднення на кожній поверхні, до якої він торкається. Ретельно мийте руки після контакту з яловичиною та дезінфікуйте будь-які обробні дошки, стільниці чи посуд, до якого вона торкалася.

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Купівля оптом без негайного плану

Купівля оптом — розумна, коли яловичина продається зі знижкою, але лише якщо ви розріжете її на порції та заморозите того ж дня, коли принесете додому. Не охолоджуйте більше, ніж ви зможете приготувати протягом двох днів.

Три ознаки того, що фарш зіпсувався

Якщо ви сумніваєтеся, викиньте його. Жоден рецепт не вартий ризику харчового отруєння.

Колір. Сірий або коричневий яловичий фарш не є автоматично зіпсованим — окислення міоглобіну — це нормальний процес. Але сіре забарвлення в поєднанні з будь-яким іншим попереджувальним знаком є ​​приводом для негайної утилізації.

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Запах. Свіжий яловичий фарш має слабкий металевий або взагалі дуже слабкий запах. Якщо воно пахне кислим, аміаком або чимось дивним, що ви не можете точно назвати, довіртеся своєму носу. Він знає.

Текстура. Проведіть рукою по поверхні м’яса (потім негайно помийте). Слиз або липке відчуття — це явна ознака росту бактерій і остаточна причина для викидання.