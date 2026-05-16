Найкраща кава — чи то чорна, чи з молоком, чи апельсиновим соком – та, яка смакує вам. Але без якісної та правильної основи будь-який напій не принесе задоволення. Тож варто знати, скільки саме кави потрібно для вашої чашки.

Смак та текстура кави, або професійною мовою «тіло кави», напряму залежать від співвідношення кави до води. Баристам у вимірюванні ваги смажених зерен допомагають спеціальні ваги. Якщо таких вдома немає, можна користуватися ложками як для розчинної, так і для меленої кави.

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На кожні 200 мл кави, тобто на повну чашку, потрібно приблизно одну повну столову ложку кавового порошку, розчинної кави. Якщо ви хочете приготувати цілий літр кави одразу, наприклад, з допомогою френчпресу або заварювання гарячою водою, можна покласти сім столових ложок меленої кави. Якщо ви вирішите завжди відміряти каву мірними ложками, можна один раз зважити порцію кави на ложку. Таким чином, ви будете знати, скільки грамів вашої улюбленої кави поміщається в ложці.

Професійне приготування кави баристою / Фото: depositphotos.com/Sonyachny

Скільки ложок кави потрібно

Стандартне «золоте співвідношення» для кави, розроблене Асоціацією спешелті кави (SCA) — 1:16 — це одна частина кави на 16 частин води за вагою. Наприклад, якщо ви використовуєте 20 грамів кави, вам знадобиться 320 грамів (або мілілітрів) води. Це співвідношення є чудовою відправною точкою для більшості методів заварювання та збалансовує міцність і смак. Але якщо вдаватися у деталі і відштовхуватися від методу заварювання, скористайтеся кількостями нижче.

Ручний фільтр (500 мл) — 32 г, або 3−3,5 ложки з гіркою

Фречпрес (1000 мл) — 65 г, або 7−8 ложок з гіркою

Кемекс (600 мл) — 38 г, або 3,5−4,5 ложки з гіркою

Кавоварка (1250 мл) — 75 г, або 6,5−8 ложок з гіркою

Еспресо-машина (40 г) — 17 г, або ~1,5 ложки з гіркою

Для домашнього еспресо, яке ви варите в джезві чи заварюєте водою, співвідношення кави до води значно нижче, приблизно 1:2, але може бути 1:1 для ристрето і 1:3 для лунго.

Скільки розчинної кави потрібно

Такі речі, як бренд, який ви використовуєте, розмір гранул кави і навіть те, яку чашку ви берете, можуть змінити кінцевий смак. Справжня мета полягає в тому, щоб знайти ту золоту середину, де смак задовольняє — не надто водянистий і точно не надто гіркий. Для цього потрібно експериментувати і розуміти, як саме має смакувати напій з розчинної кави.

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Зазвичай, для приготування збалансованої чашки використовують від 1 до 2 чайних ложок розчинної кави з невеликою гіркою на кожні 240 мл гарячої води. Це просте співвідношення є основою для стабільного напою, незалежно від того, чи хочете ви спокійно почати ранок, чи отримати заряд енергії вдень.

Як не зробити каву гіркою

Гіркота в каві вказує на те, що її непррвильно приготували. Гарно зварена кава не повинна гірчити зовсім. Для такого результату важлива температура води. Залежно від методу заварювання вона може коливатися від 80−98°C. Помел кави також вплине на смак, «тіло», чи вийде напій збалансованим, чи занадто водянистим або гірким. Для визначення ідеального помелу, температури та кількості води можна скористатися калькулятором.