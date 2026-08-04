Є різниця. Скільки кави можна пити на день залежно від віку

Кава залишається одним із найпопулярніших напоїв у світі: лише у Великій Британії щодня випивають близько 95 мільйонів чашок.

Для багатьох це незамінна частина ранкового ритуалу, яка допомагає підняти тонус, покращити концентрацію та компенсувати нестачу сну. Проте дослідження показують, що кава дає значно більше, ніж просто заряд бадьорості. Напій позитивно впливає на роботу мозку, стан печінки та м’язову тканину. Наукові дані свідчать, що споживання до п’яти чашок на день може дати максимальну користь для здоров’я. Кава поєднує в собі подвійну дію:

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Кофеїн: Підвищує уважність та покращує фізичну витривалість.

Підвищує уважність та покращує фізичну витривалість. Протизапальні поліфеноли: Антиоксиданти, які знижують ризик розвитку деменції, серцево-судинних захворювань, м’язової слабкості та передчасної смерті.

При цьому оптимальна доза та ефект від напою суттєво змінюються залежно від вікового періоду.

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Після 30 років: щонайменше дві чашки на день (навіть без кофеїну)

Тридцятирічний вік здається занадто раннім для хвилювань про хронічні хвороби. Проте саме в цей період в організмі часто закладаються передумови для станів, які проявляються через десятиліття. Дослідження за участю понад 350 000 осіб віком від 37 років показало, що споживання п’яти або більше чашок кави на день суттєво знижує ризик розвитку раку печінки. Крім того, у таких людей приблизно на третину рідше діагностують цироз — важке ураження печінки з рубцюванням тканин. Захисний ефект зберігається навіть при споживанні кави без кофеїну. Головну роль відіграють поліфеноли — потужні антиоксиданти, які знижують рівень системного запалення та оксидативного стресу.

Окрім печінки, поліфеноли захищають і мозок. Вони здатні долати гематоенцефалічний бар'єр, зменшуючи нейрозапалення, стимулюючи ріст нових нейронів та оптимізуючи кровотік. Регулярне вживання 2−3 чашок кави на день протягом трудової діяльності знижує ризик виникнення деменції на 20% і покращує когнітивні показники в зрілому віці. Оскільки біологічні зміни, що призводять до деменції, починаються за два десятиліття до появи перших симптомів, споживання кави слід розглядати як довгострокову інвестицію у здоров’я.

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Після 40 років: три невеликі чашки на день (особливо для жінок)

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У період перименопаузи кава чинить додатковий захисний вплив на жіночий організм. Дослідження Гарвардського університету, яке охопило понад 47 000 жінок віком від 45 до 60 років, виявило: ті, хто регулярно випивав три невеликі чашки кави з кофеїном на день, мали на 13% вищий шанс зберегти відмінне фізичне та ментальне здоров’я після 70 років. Кожна додаткова чашка збільшувала ймовірність прожити старість без важких хронічних хвороб ще на 2%. Причиною такого вираженого ефекту саме у жінок є коливання рівня статевих гормонів, які впливають на швидкість розщеплення кофеїну.

Водночас гормональна перебудова у віці від 45 до 55 років може підвищувати чутливість до кофеїну. Якщо напій провокує тривожність, прискорене серцебиття або розлади сну, його кількість варто зменшити.

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Після 50 років: до п’яти чашок на день для захисту серця та печінки

Після 50 років ризик серцево-судинних захворювань та інсульту починає стрімко зростати. Довгий час вважалося, що велика кількість кофеїну створює зайве навантаження на серце. Проте більшість здорових людей у середньому віці можуть безпечно споживати до п’яти чашок кави на день без ризику для серцево-судинної системи. Зі збільшенням віку дозування слід коригувати індивідуально, враховуючи персональну чутливість до кофеїну, якість сну, наявність хронічних захворювань та прийом лікарських препаратів.

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Після 60 років: Від трьох до п'яти чашок для підтримки м'язів і сили

Збереження фізичної здатності до самообслуговування є критично важливим у похилому віці. Стареча астенія (стареча слабкість) значно підвищує ризик побутових травм та загальної смертності. Згідно з дослідженням, опублікованим у European Journal of Nutrition, регулярне споживання 3−5 чашок кави на день після 60 років може сповільнити фізичне згасання. Спостереження за людьми віком від 55 років протягом семи років довели, що помірне та високе споживання кави допомагає зберегти:

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М’язову силу та масу;

Швидкість ходьби;

Загальний рівень фізичної активності;

Здорову масу тіла.

Люди, які починають регулярно пити щонайменше дві чашки кави з 40-річного віку, у літньому віці мають більший об'єм м’язової тканини порівняно з тими, хто її не п'є.

Експериментальні дослідження припускають, що кава може стимулювати аутофагію — процес самоочищення та відновлення клітин, який є вирішальним для збереження м’язів. Також протизапальні властивості напою запобігають віковій атрофії м’язових волокон (цей ефект виражений сильніше у чоловіків, ніж у жінок). Крім того, кофеїн зменшує відчуття втоми під час навантажень, допомагаючи літнім людям залишатися рухливими.