Сир чи сирний продукт: зверніть увагу, що саме ви купуєте в магазині

Чи замислювалися ви над тим, чому сирний продукт так дешево коштує? Рука так і тягнеться за цією привабливою ціною, адже і вигляд цього сиру ніби нічим не відрізняється. Але чи варто ризикувати?

Сир був і лишається дуже цінним продуктом у кухнях усього світу протягом тисячоліть. Незалежно від того, чи посипають ним піцу, розплавляють у бутерброді чи додають до пасти, сир привносить унікальний смак та текстуру в наші страви. Зазвичай виготовлений з коров’ячого, козячого або овечого молока, сир також є звичним доповненням до вина та м’яса. Однак, іноді в магазині ви побачите сир із нижчою ціною, який ідписаний як сирний продукт. Тож чи безпечний він і чим спровокована така вартість?

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Розберімо для початку різницю. Справжній сир несе в собі традиційну майстерність та дивовижне різноманіття смаків та методів обробки. Від розсипчастої структури та гострого смаку витриманого пармезану до оксамитової гладкості горгонзоли, кожен вид сиру відображає його походження та майстерність його сироварів. Сир у класичному розумінні роблять з молока і кількох інших основоположних елементів: бактеріальної закваски, солі і сичужного ферменту. Продукт проходить багато етапів обробки і формування, залежно від типу сиру, як-от нагрівання, згортання, пресування, інокуляція, визрівання тощо.

Водночас сирний продукт також покладається на тривалу обробку і теж часто містить молоко. Утім, молочні інгредієнти можуть заміняти на рослинні аналоги. Саме це й формує нижчу ціну, адже вартість замінників менша за вартість молочних натуральних продуктів. У складі сирного продукту ви знайдете молочні білки, рослинні жири, барвники, ущільнювачі та рослинні жири. Чи означає це, що він небезпечний для здоров’я?

Шкода сирного продукту для здоров'ю / Фото: depositphotos.com/r.vlodimir.t.gmail.com

Ні, за умови, що у людини відсутні протипоказання до вживання окремих елементів складу. Сирний продукт може відрізнятися за харчовою цінністю і бути менш поживним залежно від бренду. Наприклад, там може міститися менше кальцію та білків порівняно із натуральним сиром, а також більше солі. Кулінарна цінність такого продукту, відповідно, теж буде відрізнятися. Наприклад, плавлення може бути не таким однорідним, а консистенція більш розсипчастою.

Основною загрозою сирних продуктів є саме рослинні жири, зокрема промислова пальмова олія, яка через накопичення в організмі підвищує рівень холестерину ЛПНЩ. Це збільшує ризик атеросклерозу — стану, коли артерії тверднуть і звужуються. Регулярне споживання таких трансжирів вважається настільки шкідливим, що багато країн заборонили їх використання, проте плавлені сири все ще можуть містити їх у незначних кількостях, залежно від технології виробництва.

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Якщо до вашого кошика потрапив саме сирний продукт, уважно прочитайте склад. Це ж допоможе відрізнити натуральний сир від замінників. За кольором та загальним виглядом помітити різницю практично неможливо. Попри все, одноразове чи нетривале споживання таких виробів не завдасть суттєвої шкоди організму. Важливе дотримання загально збалансованої дієти, яка включає усі необхідні макроелементи та вітаміни.