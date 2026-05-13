Сім варіантів високобілкових перекусів, які можна приготувати за 10 хвилин

Досягнення ваших цілей щодо білка протягом дня не повинно бути викликом. Зверніть увагу на високобілкові перекуси – це простий спосіб залишатися бадьорим та ситим, а також підтримувати ваші потреби в макро- та мікроелементах.

Коли час обмежений, наявність правильних інгредієнтів під рукою має вирішальне значення. Під час наступного походу в магазин запасіться основними продуктами з високим вмістом білка, такими як яйця, нежирне м’ясо, горіхові пасти, горіхи та насіння, грецький йогурт, сир, консервований тунець, а також цільнозернові крекери та хліб. Ось кілька варіантів високобілкових перекусів, які готуються за 10 хвилин або менше.

Реклама

Фаршировані яйця з грецьким йогуртом

Яйця вкруту — це проста, високобілкова закуска, фаршировані яйця з грецьким йогуртом ще ситніші - і містять додатковий білок. Якщо у вас вже є під рукою зварені яйця круто, ви можете приготувати їх менш ніж за 10 хвилин. Це швидко та легко, водночас забезпечує високоякісний білок та смак. Щоб приготувати страву, розріжте круто зварені яйця навпіл, вийміть жовтки та змішайте їх з ложкою йогурту, жовтої гірчиці та дрібкою паприки. Поверніть суміш до яєчних білків та подавайте.

Яйця бенедикт: рецепт ідеального сніданку Цей варіант приготування сніданку містить бекон, але сміливо можна використовувати шинку, шпинат чи лосось. Перейти до рецепту

Сендвіч з яєчним салатом

Якщо ви шукаєте інший спосіб насолодитися яйцями, спробуйте сенрдвічі з яєчним салатом як свою наступну високобілкову закуску. Цей низьковуглеводний варіант класичного сендвіча свіжий, ситний та його легко приготувати заздалегідь для напружених днів. Щоб приготувати страву, розімніть круто зварені яйця з ложкою майонезу або грецького йогурту, додайте трохи лимонного соку та дрібку солі й перцю. Викладіть суміш на великі листки салату, а потім згорніть їх.

Найпростіший сніданок: німецький яєчний тост У Німеччині сніданок завжди вважався важливим прийомом їжі, і ця страва була частиною ранкових ритуалів протягом багатьох років. Перейти до рецепту

Смузі з арахісовою пастою

Якщо ви шукаєте солодший варіант, смузі на основі арахісової пасти та молока швидко готується та забезпечує ситний заряд білка. Змішайте 1 склянку молока з 2 столовими ложками арахісової пасти, 1 бананом та 1 столовою ложкою насіння чіа. Для джемового смаку додайте 1−2 чорносливи.

Протеїновий смузі з бананом, мигдальним маслом та шоколадом - корисний перекус Цей вершковий смузі стане швидким сніданком або перекусом, коли вам потрібно щось ситне за лічені хвилини. Перейти до рецепту

Салат з тунця на цільнозернових крекерах

Якщо ви віддаєте перевагу салату з тунця над яєчним, ця закуска з високим вмістом білка — чудовий варіант. Змішайте банку тунця з краплею оливкової олії або ложкою грецького йогурту, додайте трохи лимонного соку та намажте на цільнозернові крекери. Тунець — це джерело пісного білка, яке також містить омега-3 жирні кислоти, що допомагають боротися з хронічним запаленням, а крекери забезпечують клітковину для збалансованої закуски. Насолоджуйтеся цією закускою з морквою та паличками селери.

Реклама:

Салат з тунцем і зеленню: простий і смачний рецепт на кожен день Швидкий салат з консервованим тунцем, майонезом і хрусткими овочами. Багатий на білок, готується за 15 хвилин і чудово підходить для ланчу або вечері. Перейти до рецепту

Тортилья з індичкою або куркою

М’ясні делікатеси, такі як індичка або курка, — це варіант з високим вмістом білка, який добре поєднується зі свіжими, ароматними начинками. Загорніть його в тортилью разом з авокадо, огірком, скибочками помідорів або хумусом для легкого та ситного перекусу. Якщо у вас обмаль часу, ці страви легко приготувати, і вони ідеально підходять для перекусів у дорозі.

Яскравий сніданок: тортилья з весняною зеленню Це смачна, корисна і дуже швидка у приготуванні страва, яка чудово пасуватиме до сніданку або легкого обіду. Готуйте та насолоджуйтеся неповторним смаком. Перейти до рецепту

Грецький йогурт з сушеними вишнями та горіхами

Заміна сиру на грецький йогурт — або навпаки — це простий спосіб зробити ваші перекуси цікавими. Обидва мають високий вміст білка та готуються за лічені хвилини. Можна почати з однієї склянки грецького йогурту з низьким вмістом цукру, а потім додати 1−2 столові ложки сушеної вишні та горіхів. Сама по собі порція грецького йогурту забезпечує близько 13−15 грамів білка, що робить його ситним варіантом, щоб вистачило енергії до наступного прийому їжі.

Грецький йогурт з фруктами та горіхами Це смачний і поживний білковий перекус, який ідеально підходить для швидкого втамування голоду і підтримки енергії протягом дня. Перейти до рецепту

Сирний боул з ягодами та насінням чіа

Сир — це багатий на білок основний продукт з м’яким смаком, що дозволяє легко його персоналізувати. Поєднуйте його з фруктами та насінням, щоб додати смаку та текстури. Можна поєднати ½ склянки сиру з жменею ягід та 1−2 чайними ложками насіння чіа для простої та ситної закуски.