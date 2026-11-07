Сім сніданків із протизапальними властивостями, які містять більше вітаміну С, ніж апельсин

Апельсин вважають одним із головних джерел вітаміну С, але він далеко не єдиний продукт, яким можна збагатити ранковий раціон.

Наприклад, ківі, полуниця та солодкий червоний перець містять не менше, а іноді й значно більше цього вітаміну. Із них можна приготувати не лише фруктовий салат чи смузі, а й повноцінний сніданок із клітковиною, білками та корисними жирами.

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Чому варто починати день із протизапального сніданку

Запалення — природна захисна реакція організму, яка допомагає боротися з інфекціями та відновлювати пошкоджені тканини. Проблеми можуть виникати тоді, коли запальний процес стає тривалим і набуває хронічного характеру. Його пов’язують із розвитком низки захворювань, зокрема серцево-судинних і метаболічних порушень.

Харчування не є єдиним чинником, який впливає на запальні процеси, але може відігравати важливу роль. Раціон із великою кількістю овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і ненасичених жирів забезпечує організм клітковиною, вітамінами та різноманітними рослинними сполуками.

Особливо важлива клітковина. Вона не перетравлюється повністю у тонкому кишківнику, натомість стає поживним субстратом для кишкової мікробіоти. Під час її ферментації бактерії утворюють коротколанцюгові жирні кислоти, зокрема бутират, які беруть участь у підтриманні кишкового бар'єра та регуляції імунних процесів.

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Що потрібно знати про вітамін С

Один середній апельсин містить приблизно 70 мг вітаміну С. Це близько 78% добової норми, якщо орієнтуватися на американське маркування харчових продуктів, де добова референтна величина становить 90 мг. Водночас рекомендоване споживання для дорослих залежить від статі: 90 мг на добу для чоловіків і 75 мг для жінок. Вітамін С необхідний для нормальної роботи імунної системи, синтезу колагену, загоєння ран і засвоєння заліза з рослинної їжі. Він також виконує функцію антиоксиданту, допомагаючи захищати клітини від пошкодження вільними радикалами.

Проте більше не завжди означає краще. Організм регулює засвоєння вітаміну С, а його надлишок виводиться із сечею. Дуже високі дози, особливо у вигляді добавок, можуть спричиняти нудоту, діарею та спазми в животі. Тому замість того, щоб намагатися отримати якомога більше одного вітаміну, краще поєднувати різні овочі та фрукти. До того ж вони містять поліфеноли, флавоноїди, антоціани та інші біологічно активні речовини.

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7 сніданків, які містять більше вітаміну С, ніж апельсин

1. Вівсянка з полуницею та волоськими горіхами

Як приготувати: зваріть порцію звичайної вівсянки на воді або молоці. Додайте склянку нарізаної свіжої полуниці та жменю подрібнених волоських горіхів. Вміст вітаміну С: близько 98 мг — із полуниці.

Полуниця забезпечує більшу частину вітаміну С у цьому сніданку. Вівсянка доповнює її розчинною клітковиною, зокрема бета-глюканом, який допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину ЛПНЩ. Ефективність вівсяного бета-глюкану підтверджує систематичний огляд і метааналіз рандомізованих досліджень.

Волоські горіхи додають ненасичені жири, а також роблять страву ситнішою. Якщо приготувати вівсянку на молоці або збагаченому кальцієм соєвому напої, можна додатково збільшити вміст білка. Це простий варіант сніданку, який поєднує фрукти, цільні злаки та корисні жири.

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2. Йогурт із ківі та насінням чіа

Як приготувати: покладіть у миску порцію натурального йогурту, додайте два очищені середні ківі та чайну ложку насіння чіа. За бажанням посипте корицею. Вміст вітаміну С: близько 128 мг — із ківі.

Два ківі забезпечують майже вдвічі більше вітаміну С, ніж середній апельсин. Водночас йогурт додає білок і кальцій, а насіння чіа — клітковину та рослинні омега-3 жирні кислоти. Для цього рецепта підійде натуральний грецький йогурт без доданого цукру. Він зазвичай містить більше білка, ніж звичайний йогурт, тому допомагає зробити сніданок поживнішим. Свіжі фрукти забезпечують достатньо природної солодкості, але за бажанням можна додати трохи меду. Ще одна перевага насіння чіа — здатність вбирати рідину й утворювати гелеподібну консистенцію. Завдяки цьому йогурт стає густішим, а сама страва набуває цікавішої текстури.

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3. Смузі з полуницею та ківі

Як приготувати: збийте в блендері половину склянки нарізаної полуниці, один середній ківі та склянку натурального йогурту або несолодкого молока. Для більшої поживності можна додати ложку горіхової пасти чи трохи вівсяних пластівців. Вміст вітаміну С: близько 113 мг — із фруктів.

Це зручний варіант для ранків, коли немає часу на повноцінне приготування їжі. Полуниця та ківі забезпечують організм вітаміном С, а йогурт додає білок. Щоб смузі був ситнішим, варто поєднувати фрукти з джерелами клітковини та корисних жирів. Наприклад, можна додати насіння чіа, мелене насіння льону або ложку мигдалевої пасти. Ще один варіант — використати заморожену цвітну капусту, яка зробить напій густішим і додасть овочів до раціону, практично не впливаючи на смак.

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4. Тост з авокадо та червоним солодким перцем

Як приготувати: підсмажте скибочку цільнозернового хліба, розімніть на ній половину авокадо та додайте половину склянки нарізаного сирого червоного солодкого перцю. За бажанням посипте конопляним насінням або спеціями. Вміст вітаміну С: близько 95 мг — із перцю.

Червоний солодкий перець — один із найкращих овочевих джерел вітаміну С. Половина склянки нарізаного перцю може забезпечити навіть більше цього вітаміну, ніж середній апельсин. Авокадо додає мононенасичені жири, а цільнозерновий хліб — клітковину та складні вуглеводи. Щоб збільшити кількість білка, можна додати варене або пашотоване яйце чи тонкий шар натурального грецького йогурту під авокадо.

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5. Яйця із зеленню та салатом із червоного перцю

Як приготувати: приготуйте два яйця на власний смак, додайте тушкований шпинат або іншу зелень. Окремо наріжте половину склянки сирого червоного солодкого перцю, заправте оливковою олією та кількома краплями лимонного соку. Вміст вітаміну С: близько 95 мг — із перцю.

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Цей варіант підійде тим, хто віддає перевагу несолодким сніданкам. Яйця забезпечують організм повноцінним білком, а зелень містить фолати, вітамін К та інші мікроелементи. Червоний перець залишається головним джерелом вітаміну С у страві. Є один нюанс: вітамін С чутливий до нагрівання та може частково руйнуватися під час приготування їжі. Особливо це стосується тривалого варіння овочів у великій кількості води. Тому перець у цьому рецепті краще залишити сирим.

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6. Боул з білою квасолею та овочами

Як приготувати: змішайте теплу відварену білу квасолю з тушкованою зеленню, додайте трохи оливкової олії та за бажанням порцію готової гречки або булгуру. Перед подаванням додайте половину склянки нарізаного сирого червоного перцю. Вміст вітаміну С: близько 95 мг — із перцю.

Бобові — один із найзручніших способів збільшити кількість рослинного білка та клітковини в раціоні. Пів склянки приготовленої квасолі залежно від сорту містить приблизно 6−8 г клітковини та 7−9 г білка. У поєднанні з цільними злаками вона забезпечує різноманітні поживні речовини, зокрема вітаміни групи В, магній та інші мінерали. Оливкова олія додає ненасичені жири, а сирий перець — вітамін С.

Цей сніданок добре відповідає принципам середземноморського харчування, адже в ньому поєднуються бобові, овочі, цільні злаки та рослинна олія. До того ж консервована квасоля значно скорочує час приготування: достатньо злити рідину, промити її та додати до страви.

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7. Пудинг із насіння чіа та полуницею

Як приготувати: змішайте три столові ложки насіння чіа зі склянкою несолодкого молока або рослинного напою. Залиште суміш у холодильнику на кілька годин або на ніч. Перед подаванням додайте склянку нарізаної полуниці та трохи подрібнених горіхів. Вміст вітаміну С: близько 98 мг — із полуниці.

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Цей варіант особливо зручний для тих, хто не хоче витрачати час на приготування сніданку вранці. Насіння чіа вбирає рідину й перетворюється на густий пудинг, який можна підготувати заздалегідь. Полуниця забезпечує вітамін С, а чіа — клітковину, рослинні омега-3 жирні кислоти та мінерали. Горіхи доповнюють страву ненасиченими жирами й додають приємного хрускоту.

Для приготування можна використовувати й заморожену полуницю. Заморожені ягоди можна попередньо розморозити або злегка прогріти, щоб вони пустили сік і перетворилися на солодку фруктову добавку. Так страва набуде виразнішого смаку без необхідності додавати багато цукру.

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Як отримати більше користі від таких сніданків

Усі сім варіантів демонструють, що отримати достатньо вітаміну С можна не лише з цитрусових. Ківі, полуниця та червоний солодкий перець чудово підходять для різноманітного ранкового меню, а поєднання їх із бобовими, цільними злаками, горіхами та насінням допомагає збалансувати поживність страв.

Варто також пам’ятати, що вітамін С поступово руйнується під час тривалого зберігання та термічної обробки. Тому свіжі фрукти й овочі бажано нарізати безпосередньо перед споживанням, а для приготування овочевих страв обирати способи, які не потребують тривалого варіння у великій кількості води.