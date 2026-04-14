Запаси предметами першої необхідності можуть заощадити час, але купівля певних продуктів оптом може призвести до марнотратства та ризиків для безпеки.

Купівля у великих кількостях найкраще підходить для товарів, які ви часто використовуєте та можете правильно зберігати. Вибір розумної кількості, дотримання належних правил зберігання та розуміння термінів придатності можуть допомогти зменшити кількість відходів та обмежити проблеми з безпекою харчових продуктів.

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Коли ви купуєте щось для себе або своєї родини, пам’ятайте про ці фактори, щоб уникнути шкоди для якості продуктів. Ось сім товарів, які не варто купувати оптом.

Свіжі продукти

Свіжі продукти, що продаються оптом, часто піддаються багаторазовій обробці та тривалому зберіганню, що може вплинути на якість та безпеку. Оскільки фрукти та овочі мають високий вміст вологи, вони особливо схильні до цвілі та гниття при занадто тривалому зберіганні. Біологічна активність рослин не припиняється після збору врожаю. Природне дихання рослин вивільняє вологу та гази, сприяючи природному процесу гниття. Неправильне зберігання може прискорити цей процес. Зберігання великої кількості продуктів у теплих або коливальних температурах, вологому середовищі, переповнених холодильниках або контейнерах, які часто відкриваються, збільшує ризик псування.

У деяких випадках купівля оптом може мати сенс, особливо якщо ви плануєте консервувати продукти. Заморожування, сушіння або консервування можуть бути причиною для купівлі великих кількостей. Щоб зберегти якість, варто обробляти продукти в максимально свіжому стані якомога швидше після покупки, щоб запобігти втраті поживних речовин.

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Однак листова зелень не ідеально підходить для оптових покупок. Зазвичай вона зберігається лише три-п'ять днів і погано заморожується, що робить її поганим кандидатом для тривалого зберігання або консервації.

М’ясо та морепродукти

Купівля м’яса та морепродуктів оптом може поставити під загрозу якість та безпеку. Великі кількості збільшують ризик неправильного охолодження, зловживання температурою та опіків від заморожування. Ці білки часто піддаються багаторазовій обробці та тривалому зберіганню, що може ще більше збільшити ризик псування. Якщо ви не заморозите їх негайно або не зберігатимете в стабільному холодному середовищі, ризик зростає. Теплі або коливаючі температури, вологість та часто відкривані контейнери можуть зробити м’ясо та морепродукти небезпечними для споживання.

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Для найкращої якості та безпеки купуйте лише те, що ви плануєте використовувати найближчим часом. Менші кількості не тільки знижують ризик, але й допомагають забезпечити кращий смак і текстуру під час їжі.

Олії

Олії для приготування їжі легко швидко використовувати, особливо у великих домогосподарствах, але їх купівля оптом може призвести до псування. Олії можуть з часом прогіркнути через вплив повітря, світла та тепла. Оскільки вони мають високий вміст жиру, їх найкраще використовувати протягом приблизно шести місяців після покупки; після цього їхня якість починає погіршуватися. Купівля великих контейнерів може пришвидшити цей процес. Коли цей продукт купується у великих контейнерах, багаторазове відкривання пляшки викликає окислення, що може пришвидшити процес псування. Щоб зберегти свіжість та смак, купуйте олії в кількостях, які ви можете розумно використати протягом трьох-чотирьох місяців.

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Цільнозернові продукти та борошно

Вони можуть здаватися довговічними, що робить їх привабливими для оптових покупок, але з часом вони можуть зіпсуватися, якщо їх неправильно зберігати. Ці продукти можуть поглинати вологу, що збільшує ризик псування та зараження комахами. Вони також містять делікатні сполуки, які з часом розкладаються, створюючи потенційні проблеми з безпекою харчових продуктів. Часто виникає плутанина, оскільки люди вважають, що всі сухі або упаковані продукти залишаються безпечними необмежений час. Та термін придатності сильно варіюється залежно від продукту. У той час як білий рис має тривалий термін придатності — два роки, коричневий або дикий рис придатний лише протягом шести місяців. Мелені зерна, такі як борошно, можуть поглинати вологу при неправильному зберіганні, що призводить до появи цвілі або росту бактерій. Щоб продовжити термін свіжості та зменшити ризик, зберігайте сухі продукти в герметичних контейнерах або тримайте у морозильній камері.

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Горіхи та насіння

Як і кулінарні олії, горіхи та насіння мають високий вміст жиру, що забезпечує їм відносно короткий термін зберігання — зазвичай шість місяців або менше. Вміст жиру робить їх схильними до окислення під впливом повітря та світла, що призводить до появи сторонніх присмаків та зниження якості. Купівля оптом може збільшити ризик відходів, якщо їх не використовувати вчасно. Повторний контакт з повітрям, наприклад, відкриття та закриття великих контейнерів, може призвести до того, що горіхи та насіння стануть прогірклими й небезпечними для споживання. Пакет мигдалю або кеш’ю на вагу все ще може бути розумним вибором для перекусу, але лише якщо ви зможете з'їсти його до того, як якість почне погіршуватися.

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Молочні продукти

Купівля молочних продуктів оптом може збільшити ризик псування та проблеми з безпекою. Великі кількості частіше піддаються багаторазовій обробці та тривалому зберіганню, що з часом може погіршити якість. Переповнені холодильники або морозильні камери, а також контейнери, які часто відкриваються, можуть ще більше підвищити ризик забруднення та псування. Щоб зберегти свіжість і зменшити кількість відходів, купуйте лише ту кількість молочних продуктів, яку ви плануєте використати протягом тижня.

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Спеції та сушені трави

Багато продуктів псуються швидше, ніж очікується, включаючи спеції та сушені трави. Хоча вони сухі та упаковані, та все ще містять делікатні сполуки, подібні до зерна та борошна, які з часом розкладаються. Спеції мають термін придатності один рік, перш ніж почнуть втрачати свої смакові якості або поглинати смаки сусідніх спецій. Щоб зберегти смак і якість, купуйте спеції в невеликих кількостях і використовуйте їх протягом року після покупки.