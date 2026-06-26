Щоб не зіпсувалися. Сім продуктів, які ніколи не слід зберігати у дверцятах холодильника

Дверцята холодильника ідеально підходять для зберігання продуктів, які часто використовуються, таких як вершки, йогурт або варення, але це також найтепліша та найнестабільніша за температурою зона у всьому холодильнику.

Перепад температур — швидкий шлях до псування. Це може виснажувати ваш бюджет, сприяти харчовим відходам та створювати умови, що призводять до харчових захворювань, і все це без вашого відома про те, що винні дверцята. Особливо актуально це в спеку, коли навколишня температура змінює і середовище в холодильнику.

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Проблема з дверцятами холодильника

Багато холодильників спроектовані з дверними контейнерами як конструктивною особливістю, але це не означає, що вони призначені для швидкопсувних продуктів. Це тому, що дверцята холодильника частіше відхиляються від ідеальної температури, ніж внутрішня частина. Вони часто піддаються впливу повітря кімнатної температури під час відкривання і можуть залишатися відкритими, поки ви поповнюєте холодильник після покупки продуктів.

Ризик харчового отруєння починає суттєво зростати, коли температура продукту піднімається вище 4 °C. Це нижній діапазон «небезпечної зони». При температурі 4 °C кількість бактерій може подвоїтися всього за 20 хвилин, тому важливо тримати температуру в холодильнику.

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Що ніколи не слід класти у дверцята холодильника

Молоко та молочні продукти

Ми всі, мабуть, колись зберігали молоко або інші молочні продукти, включаючи м’які сири, у дверцятах холодильника, але експерти з безпеки харчових продуктів кажуть, що це не можна робити. Зберігання молочних продуктів у місцях, де вони зазнають коливань температури, призведе до втрати делікатних ферментів та корисних пробіотиків, присутніх у цих продуктах, тим самим знижуючи їх загальну харчову якість.

Яйця

Деякі холодильники оснащені литим лотком для яєць, вбудованим у дверцята, але час переглянути, де ви зберігаєте їх. Їм потрібне стабільне, надійно холодне середовище, щоб залишатися свіжими та безпечними.

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Готові до вживання продукти

М’ясні делікатеси, готові страви та залишки їжі не слід зберігати у дверцятах холодильника. Це може сприяти росту бактерій і часто залишки споживаються без подальшої термічної обробки.

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Натуральні горіхові масла та ніжні олії

На відміну від своїх стабільних аналогів, натуральні горіхові масла та деякі олії можуть розділятися або руйнуватися під впливом багаторазових змін температури.

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Свіжовичавлені соки та напої холодного віджиму

Сік холодного віджиму створює продукти, схильні до окислення та ферментативного розкладання; тому може бути недоцільно зберігати продукти, що містять високий рівень вітаміну С, на дверцятах холодильника, де присутність світла та повітря призводить до швидкого розкладання.

Сире м’ясо та риба

Ви, ймовірно, не зберігаєте сирі білки на дверцятах холодильника, і це добре, оскільки нестабільна температура може становити загрозу для безпеки харчових продуктів.

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Свіжі продукти

Ягоди, листова зелень та інші свіжі фрукти й овочі також особливо чутливі до коливань температури. Зберігання на дверцятах холодильника може прискорити в’янення, порушення текстури та псування, перетворюючи продукти на компост набагато швидше, ніж потрібно.

Що зберігати у дверцятах холодильника

Їх найкраще використовувати для стабільних, менш швидкопсувних продуктів, які можуть витримувати невеликі коливання температури. Кислотність робить їх стійкими до коливань температури. Якщо вам доводиться зберігати продукти у дверцятах, такі приправи, як кетчуп, гірчиця та соління, є менш ризикованими варіантами через високий вміст кислоти, солі та цукру, що пригнічує ріст бактерій. Стійкі продукти, такі як джеми, оцет та соєвий соус, також можна зберігати у дверцятах холодильника.

Як реорганізувати холодильник

Від звички зберігати молоко або вершки у дверцятах холодильника може бути важко відмовитись, але це можливо. Найпростіший спосіб реорганізувати холодильник — це почати з переміщення будь-яких швидкопсувних продуктів, таких як молоко, яйця та залишки їжі, з дверцят на внутрішні полиці. Якщо ви не впевнені, чи безпечно зберігати продукт у дверцятах, запитайте себе, чи може продукт простояти там годину без наслідків. Якщо відповідь негативна, вам слід його перемістити.

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Також будьте обережні з полицями, розташованими у верхній частині більшості холодильників. Температура на полиці, розташованій у верхній частині, зазвичай піднімається на 10 градусів Цельсія або більше всього за лічені хвилини після відкриття дверцят.

Використовуйте задню та середню полиці для всього, що ви хочете зберігати найдовше. Наприклад, сире м’ясо та риба мають бути на нижній полиці всередині холодильника, де холодне повітря найбільш стабільне, і потенційні краплі не забруднять інші продукти. Чим швидше псується та готовий до вживання продукт, тим важливіше зберігати його в холоднішій та стабільнішій внутрішній частині холодильника, а не на дверцятах. Ставтеся до дверцят як до додаткового простору для приправ та продуктів з низьким рівнем ризику, які можуть витримати невелике тепло.