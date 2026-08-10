До шафки! Навіщо змішувати м’яту з сіллю і де їх використовують мудрі господарі

Звичайна кухонна сіль із додаванням м’яти здатна підтримувати охайність та чудовий аромат, і не лише у шафі. Протягом кількох місяців суміш можна використовувати як ароматизатор.

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Поєднання солі та м’яти підтримує свіжий запах, поглинає вологу та знижує ризик затхлості, яка виникає від тривалого зберігання речей. Особливо помітно це восени та взимку, коли вологість повітря зростає. Ефект роботи суміші зумовлений тим, що сіль вбирає сторонні аромати завдяки природній властивості абсорбенту. Водночас м’ята з ефірними оліями додає свіжості і відлякує комах. Наприклад, аромат цієї рослини здатний відлякувати міль. Хоча фахівці застерігають, що суміш не працюватиме як інсектицидний засіб, якщо комахи вже завелися.

Де використовувати сіль та м’яту

Поставте суміш солі та м’яти у коридорі чи в залі, щоб створити ефект природнього освіжувача, який не буде різким чи нав’язливим. Мішечок з ними можна повісити на дзеркало в машині чи покласти під сидіння або у дверцята з тою ж метою. Сіль та м’ята знадобляться для збереження сухості у шафі з крупами, борошном та спеціями, які схильні до накопичення вологи. Щоб прибрати затхлість у взутті та сильні запахи, сіль та м’яту можна покласти у мішечку до взуттєвої шафи. У цьому місці варто оновлювати вміст частіше.

Як приготувати

Обирайте добре висушену перцеву або садову м’яту без цвілі. Змішайте 3−4 ст. л. зі склянкою солі у банці чи мішечку. М’яту бажано подрібнити руками на великі шматки. Не зберігайте суміш закритою, адже у відкритому вигляді вона найкраще віддає запах. Варто оновлювати інгредієнти раз на три-чотири місяці, але частіше в дуже вологих приміщеннях. Не використовуйте стару сіль повторно, і тим паче у стравах.