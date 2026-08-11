Сезон яблук у розпалі. П’ять десертів, які легко приготувати вдома

Серпень — це час, коли яблука стають головним інгредієнтом домашньої випічки. Зі свіжого врожаю можна приготувати десятки смачних десертів, не витрачаючи на це багато часу й зусиль.

Для більшості таких рецептів знадобляться найпростіші продукти, які напевно знайдуться на кожній кухні, а весь процес приготування триватиме не більше години. Така випічка чудово підійде для сімейного чаювання, сніданку чи зустрічі гостей. Якщо ви хочете по-новому використати сезонні яблука й поповнити свою кулінарну книгу простими ідеями, ця добірка стане чудовим джерелом натхнення. У ній зібрано п’ять швидких рецептів десертів, які виходять ароматними та соковитими й вдаються навіть тим, хто рідко готує солодощі.

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Лише кілька інгредієнтів: рецепт яблучних троянд від Ектора Хіменеса-Браво Сезон яблук — чудова нагода приготувати простий, але ефектний десерт, який стане окрасою будь-якого столу. Перейти до рецепту

Йогуртова шарлотка з яблуками - рецепт простої випічки на кожен день Один шматочок, і ви зрозумієте, чому цей супер-вологий пиріг такий улюблений. Перейти до рецепту

Без білого цукру. Запечені яблука з сиром та медом Запечені яблука з кисломолочним сиром поєднують солодкість фруктів, ніжну сирну начинку та легкий аромат меду, що під час запікання карамелізується й робить десерт ще апетитнішим. Перейти до рецепту

Легкий яблучний пиріг з йогуртом - нескладна випічка, що вийде з першого разу Як тільки ви приготуєте цей яблучний пиріг кілька разів, це стане вашою звичкою. Перейти до рецепту