«Треба ставити зараз». Хлібний сомельє розповів, коли потрібно почати готувати штолен — на Різдво вже пізно

9 листопада, 13:15
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Німецький штолен (Фото: magnific\chandlervid85)

Німецький штолен (Фото: magnific\chandlervid85)

Штолен  — це традиційна німецька різдвяна випічка, яка полюбилася і в Україні. Вона нагадує здобний солодкий хліб з купою прянощів, сухофруктів і горіхів.  Їсти штолен смачно, але потрібно вміти його приготувати.

Фуд-експерт та хлібний сомельє Ігор Лаврешин на своїй сторінці у Facebook розповів, коли потрібно готувати відомий німецький штолен. За його словами, це потрібно робити вже зараз, оскільки традиційно його готують у листопаді, щоб їсти в грудні. Саме завдяки витримці у штолена виникає просочений маслом м’якуш. Лаврешин рекомендує починати саме із цукатів, ким потрібен місяць, щоб настоятися. Лише далі — заміс і випікання, за якими слідує витримка в холоді.

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Ось як фуд-експерт пояснює цей процес:

«Це хімія, а не забобон: за три-чотири тижні в холоді відбувається те, чого не дасть жодна піч: аромати кориці, кардамону, цедри й рому змішуються в один, мʼякуш стає однорідно вологим, а скоринка під шаром масла й пудри — мʼякою».

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Яким має бути штолен

Щойноспечений штолен фактично є кексом, який також буде смачним та ароматним, але інакшим. Витриманий матиме більш гармонійний смак та текстуру. Лаврешин порівнює це із завчасним відкоркуванням вина: «усе на місці, але нічого ще не звучить разом».

Як він зазначив, найчастіша помилка — зробити все правильно й не дочекатися, чи, навпаки, поставити цукати за тиждень до Різдва. «Штолен — це календар, і календар тут важливіший за рецепт», — резюмує Лаврешин.

Готуйте вже! Рецепт штолена до Різдва

Один із класичних різдвяних штоленів - дрезденський крістштолен, випікають з великою кількістю вершкового масла, родзинок, просочених ромом, зацукрованих лимонних цукатами, зацукрованих апельсинових цукатами, мигдалю та спецій.
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Дрезденський штолен до Різдва: рецепт від Лілії Цвіт

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Німецький рецепт різдвяного штоллена

Цей різдвяний штолен переповнений сухофруктами та несподіваною марципановою начинкою. Рецепт може швидко стати святковою традицією у вашій родині.
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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Різдво Експерт Випічка Німецька кухня

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