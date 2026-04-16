Допомагали пережити голод. Традицію шпачків із Черкащини внесли до національної спадщини

Про це повідомили на сайті Мінкульту.

Шпачки — це невеликі (3−5 см) смажені пиріжки з картопляною начинкою, обсмажені з двох боків на сковорідці в олії до золотистого кольору, присмачені часниково-олійною поливкою. Їх подають як окрему страву або додаток до перших страв.

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«Традиція приготування шпачків на Черкащині — це і про досвід виживання, і про зв’язок поколінь. Маємо підтримати ці практики й допомогти громадам їх зберегти. Адже саме так ми укорінюємо нашу культуру», — сказала Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Шпачки й досі готують на поминки та ініші обрядові дійства / Фото: mincult.gov.ua

Ця кулінарна традиція побутує в місті Городище на Черкащині та в населених пунктах Городищенської громади: селах Валява, Петропавлівка, Дирдин, Хлистунівка, Ксаверове, Цвіткове, Калинівка, Орловець, Набокове; а також у сусідніх громадах — селі Старосілля Мліївської громади та смт Вільшана Вільшанської громади. Подібні традиції можуть практикуватися в Корсунь-Шевченківському, Канівському та Черкаському районах.

Обрядові шпачки здавна випікають на Черкащині / Фото: mincult.gov.ua

Історія приготування страви сягає давніх часів. Раніше шпачки мали обрядове значення — їх готували на релігійні свята, зокрема на Сорок Святих, Стрітення та Вознесіння, а також під час поминальних днів. Сьогодні ці традиції частково збереглися, передусім у поховально-поминальних обрядах. У складні історичні періоди, зокрема під час голодомору та в післявоєнні роки, саме завдяки простоті інгредієнтів і приготування шпачки допомагали родинам пережити нестачу їжі. Їх використовували як альтернативу хлібу або як самостійну страву. Нині шпачки залишаються традиційною родинною стравою, яку готують на свята, поминальні обіди та в повсякденному житті. Кожна родина має власні рецепти, але форма і розмір пиріжків залишаються незмінними.