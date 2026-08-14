Не копійки і не медалі. Сільпо випустив автентичну українську монету з шоколаду за нарисом Георгія Нарбута

Мережа Сільпо підтримала ініціативу Національного банку України (НБУ) із перейменування «копійки» на «шаги». Проєкт реалізується у рік 30-річчя гривні — як своєрідний подарунок до ювілею національної валюти України. Шоколадні шаги відтворили за ескізами Георгія Нарбута.

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Частина партії солодощів згоріла внаслідок російської атаки на розподільчі центри мережі в ніч з 4 на 5 серпня 2026 року. Монети, які вдалося врятувати, вже можна придбати в супермаркетах Сільпо або замовити онлайн.

«Цьогоріч гривня відзначає 30 років і це гарна нагода не лише пригадати історію нашої національної валюти, а й повернути її важливі атрибути. Шаги — це частина історії гривні, нашої культурної пам’яті та національних грошових традицій. Повернення шагів у обіг — це про відродження свого та про відновлення історичної справедливості. Це ще один рішучий крок „геть від москви“. І дуже добре, що наша ідея знаходить відгук та підтримку у бізнесу, особливо в такій креативній та близькій для людей формі. Шоколадні шаги від Сільпо — гарне нагадування, що справжні зміни починаються з усвідомлення й поваги до свого, українського», — наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.

Шоколадні шаги / Фото: пресреліз

«Ідея з шагами в нас виникла під час розмови з волонтеркою й нашою постійною партнеркою Татою Кеплер. Тата звернула увагу на те, що в Україні ми досі користуємося копійками, хоча маємо власні шаги з дизайном, створеним Георгієм Нарбутом, і що тему такої зміни піднімає Національний банк. Ми вирішили привернути увагу до цього питання і створили свої шаги в Сільпо. Шоколадні», — розповіла Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу Сільпо.

Назву «шаги» згадував ще Іван Котляревський у своїй Енеїді, а також Тарас Шевченко у Катерині і Відьмі. Офіційною грошовою одиницею УНР шаг став завдяки рішенню Михайла Грушевського, а втілити задум доручили Георгію Нарбуту. Художник розробив дизайн для монет номіналом 30, 40 і 50 шагів. За основу він узяв козацьке бароко, але переосмислив його в дусі модерну. Роботу оцінили і в Україні, і за кордоном: у 1929 році французький журнал L’amour de l’art назвав нарбутівські шаги зразком простоти й декоративного оформлення грошового знака.

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До 140-річчя з дня народження Георгія Нарбута у Сільпо випустили також українські гральні карти. Їх відтворили за ескізами митця із художницею-графісткою Надією Харт. Мережа випустила й інші товари з елементами його творчості, серед яких — футболки, хустинки, дріп-кава, а броварі Beermaster Brewery зварили пиво Квасне.

Для верифікації всієї інформації про митця та його творчість мережа Сільпо залучила Національний художній музей України. Частину прибутку від продажу тематичних товарів Сільпо передасть на відновлення цього музею.