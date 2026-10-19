Чарівні «пістолі». Французька королева Марія-Антуанетта була переконана, що цей шоколад лікує — він виробляється і сьогодні

Якщо ви думали, що солодкі та смачні ліки — це сучасний винахід, то глибоко помилялися. Адже ще у Франції епохи рококо можна було придбати шоколад із цілющими властивостями.

Хто з нас у дитинстві не вередував через гіркі ліки? Можливо, знайдуться й ті, хто досі страждає від потреби пити несмачні пігулки та сиропи. Серед таких була Марія-Антуанетта — королева Франції, дружина Людовика XVI та велика шанувальниця солодощів.

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Версальська монархиня часто страждала від головного болю, але водночас дуже не любила гіркоту своїх ліків. Тому її аптекар Сульпіс Дебове вигадав досить апетитну ідею: змішати ліки з какао та мигдальним молоком, перш ніж подати у вигляді невеликих круглих шоколадок. Більш витончені, ніж настоянки, простіші у вживанні, ці ласощі, як вважається, сподобалися королеві. Марія-Антуанетта охрестила ці маленькі шоколадні медальйони «пістолями».

Вони не схожі на плитку шоколаду в тому вигляді, в якому ми її уявляємо сьогодні. Це тонкі пастилки, елегантні та легкі для смакування, які викликають асоціації як з вишуканістю двору, так і з майстерністю фармацевта, уважного до складу та смаку.

Переконаний, що кожен рецепт може поєднувати задоволення та користь, Дебове навіть зробив це своїм девізом: «Utile Dulci» — корисна насолода.

Через десять років після революції вони користувалися достатнім успіхом, щоб за сім років після смерті Марії-Антуанетти в 1793 році аптекар відкрив свою першу шоколадну фабрику в Парижі. Протягом наступних десятиліть Дебов постачав солодощі до дворів правителів, престижні клієнти змінювали один одного. Після Марії-Антуанетти був, зокрема, Наполеон Бонапарт. Сульпіс Дебове став його шоколатьє і вигадав нові ласощі для майбутнього імператора, такі як Крокамбе — вкритий шоколадом карамелізований мигдаль. Колишній фармацевт співпрацював зі своїм племінником, Жаном-Батистом Огюстом Галле, і розробляв нові смаки та вишукані формати. Це продовжувалося століттями і триває донині у домі Debauve & Gallais.

У XIX столітті дім розробляє свої знамениті «шоколадки здоров’я», яким тоді приписували всілякі чесноти. Брійя-Саварен, видатний гастроном свого часу, вихваляв їхні переваги: шоколад із салепом для відновлення сил, з апельсиновим цвітом для стійких нервів, з мигдальним молоком для «дратівливих темпераментів», з ваніллю, сотами з медом, вербеною тощо. Майже кожна дрібна недуга мала свій шоколад. Як стверджує бренд, вони допомагають заснути та відновити енергію, як це було для Марії-Антуанетти.

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Більше ніж через два століття після свого відкриття дім Debauve & Gallais досі існує за адресою: 30, rue des Saints-Pères, у Парижі. Магазин внесено до списку історичних пам’яток. З тих пір дім розширився двома іншими паризькими адресами: одна на 33 rue Vivienne 2e, неподалік від Пале-Рояль, інша на площі Вогезів (13 pl des Vosges 4e). Також бренд пропонує доставку по світу.