Плантації більше не потрібні. Новий стартап створив перший шоколад із пробірки

Стартап у сфері харчових технологій створив батончики з молочного шоколаду з використанням какао-масла, вирощеного в лабораторії, що є кроком до зниження залежності від традиційного вирощування какао.

Партнер проекту, Mondelez International, уже протестував розробку, випустивши близько десятка зразків батончиків. За заявою сторін, вони відповідають внутрішнім стандартам якості та демонструють, що лабораторні інгредієнти можуть вийти за межі експериментальних майданчиків, пише Interesting engineering.

Реклама

Технологія заснована на клітинній суспензійній культурі: клітини какао вирощують у контрольованих умовах і відтворюють ті самі сполуки, що й у натуральній сировині. У результаті виходить какао-масло, яке, як стверджують розробники, за своїми властивостями не відрізняється від традиційного — включно з текстурою і температурою плавлення.

Виробничий процес починається з невеликого зразка какао-боба. Далі клітини розмножуються в біореакторах, де за допомогою поживних середовищ формують потрібний продукт. Такий підхід дає змогу відмовитися від вирощування какао-дерев і значно скоротити використання землі та ресурсів.

У компанії розраховують, що під час масштабування один какао-боб зможе забезпечувати виробництво до однієї тонни олії на рік у біореакторі об'ємом 1000 літрів. Для порівняння, у класичній моделі для цього потрібно близько гектара плантацій.

Інтерес до таких технологій посилюється на тлі кризи в ланцюжках поставок какао. Зміна клімату, хвороби рослин і нестабільна врожайність уже призвели до різких коливань цін на сировину, що підштовхує ринок до пошуку альтернатив.

При цьому ключове питання — масштабування. Незважаючи на успішні прототипи, технологія залишається на ранній стадії. У Celleste Bio планують вивести продукт на ринок до 2027 року — після отримання дозволів і розширення виробничих потужностей.

Окремий напрямок — використання штучного інтелекту для налаштування властивостей какао-масла: від смаку до температури плавлення під різні категорії продуктів.

Стартап уже залучив 5,6 млн доларів інвестицій і працює над створенням виробничої інфраструктури, зокрема ближче до кінцевих виробників, щоб знизити логістичні витрати і вуглецевий слід.

Реклама:

У разі успішного масштабування такі рішення можуть частково змінити правила гри на ринку шоколаду — знизити залежність від сільського господарства, стабілізувати постачання та зменшити екологічне навантаження на регіони, де вирощування какао вже стикається з наслідками зміни клімату.