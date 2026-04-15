Їжте, поки триває сезон. Шість весняних овочів та трав, які варто включити до раціону
Весняні овочі і трави, які варто включити до раціону (Фото: freepik/8photo)
Щовесни на кухні з’являється ящик з зеленою цибулею, і кухарі раптово починають розхвалювати її. Вона гостра, часникова та зникає майже так само швидко, як і з’являється. Цілком логічно, що кухарі не можуть нею насититися.
Щовесни на кухні з’являється ящик з зеленою цибулею, і кухарі раптово починають розхвалювати її. Вона гостра, часникова та зникає майже так само швидко, як і з’являється. Цілком логічно, що кухарі не можуть нею насититися.
Але якщо ви запитаєте шефів, що їх найбільше захоплює в цю пору року, зелена цибуля — це лише один з багатьох інгредієнтів, про які вони розкажуть. Після зими шеф-кухарі шукають чогось яскравого, ароматного та швидкоплинного, і молоді паростки миттєво це забезпечують. Однак весна приносить багато інгредієнтів, які так само захоплюють. Ось весняні овочі та трави, які, за словами шеф-кухарів, заслуговують на таку ж (якщо не більшу) увагу.
1. Зелений часник
Якщо зелена цибуля — це екстраверт весни, то зелений часник — їхній м’якший двоюрідний брат. На відміну від зрілого часнику, який може домінувати в страві своєю гостротою, зелений часник стає солодким, трав’янистим і майже кремовим після приготування. Вдома це може виглядати як додавання зеленого часнику до масла, у заправки або недовге пасерування та додавання до пасти.
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2. Спаржа
Спаржу можна знайти в продуктових магазинах цілий рік, але імпортний сорт часто втрачає свіжість і дерев’яніє під час транспортування. Ось чому перші стебла на вашому фермерському ринку чи в продуктовому магазині варто берегти.
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3. Горошок та паростки гороху
Молодий горох чудово смакує у ніжних стравах, з травами або морепродуктами, де його солодкість залишається чіткою. А ще є паростки гороху, ніжні, листяні кінчики рослини, які часто використовуються для прикраси страв.
4. Боби фава
Боби фава — це праця любові, саме тому кухарі їх обожнюють. Вони мають неймовірну текстуру та вишуканість. Просто бланшовані, вони маслянисті та яскраві, з легкою гірчинкою. Змішайте з оливковою олією та травами, додайте до ризото або поєднайте з морепродуктами для справжньої весняної вечері. А якщо ви не хочете їх чистити, ви можете приготувати цілі стручки на грилі.
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5. Молода редиска
Редиска, особливо коли вона дуже свіжа, може додати гостроти, солодкості та справжнього відчуття весни. Вона має живий смак, який рідко можна знайти в супермаркетах. Кухарі люблять подавати її просто: з маслом і сіллю, злегка підсмаженою або нарізаною тонкими скибочками та посипаною зверху.
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6. Щавель
Щавель — це листова трава, яку шефи люблять за її яскраві лимонні нотки. Використовуйте його, як і інші листові трави (такі як базилік або петрушка), як свіжий гарнір, інгредієнт щавлевого борщу або додаючи до салатів.
Коли ви починаєте бачити свіжі трави та зелень на тарілці — не як гарнір, а як головний інгредієнт — саме тоді приходить справжня весна. Вони роблять страву живою, легкою та сезонною. І після місяців коренеплодів та зернових культур, тушкування та тривалого варіння на повільному вогні, ці свіжі інгредієнти є бажаними у вашому меню.