Бобові — це не лише класична основа для ситних страв, а й справжня скарбниця поживних речовин.

Усі види бобових багаті на білок та розчинну клітковину. Клітковина сприяє зниженню рівня холестерину, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, стабілізує рівень цукру в крові та підтримує здоровий мікробіом кишківника. Крім того, бобові є чудовим джерелом фолієвої кислоти.

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Ось шість найпоживніших видів квасолі та бобів, а також прості способи їх приготування.

1. Чорна квасоля

Чорна квасоля багата на фолієву кислоту, яка необхідна для росту та відновлення клітин, кровотворення й підтримки когнітивних функцій. Вона містить потужні антиоксиданти — флавоноїди, які зменшують запальні процеси та захищають клітини від пошкоджень. Завдяки високому вмісту клітковини чорна квасоля сповільнює всмоктування глюкози, допомагаючи контролювати рівень цукру в крові, знижує рівень «поганого» холестерину (LDL) та нормалізує артеріальний тиск.

Як споживати:

Тако: Наповніть кукурудзяні тортильї чорною квасолею, авокадо та соусом сальса.

Наповніть кукурудзяні тортильї чорною квасолею, авокадо та соусом сальса. Кубинський суп: Повільно протушкуйте чорну квасолю з часником, цибулею та кумином.

Повільно протушкуйте чорну квасолю з часником, цибулею та кумином. Корисний десерт: Додайте пюре з чорної квасолі в тісто для брауні — це зробить десерт більш вологим та збагатить його білком.

Додайте пюре з чорної квасолі в тісто для брауні — це зробить десерт більш вологим та збагатить його білком. Закуска: Розімніть чорну квасолю та авокадо з соусом піко-де-гайо й подавайте зі свіжими нарізаними овочами (морквою чи огірком).

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2. Квасоля пінто

Квасоля пінто високовмістна на клітковину та пребіотики, які живлять корисну мікрофлору кишківника та покращують травлення. Вона швидко створює відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит. Одна склянка пінто задовольняє близько 74% добової потреби у фолієвій кислоті. Вона також багата на калій, який підтримує водний баланс в організмі та допомагає контролювати тиск.

Як споживати:

Домашні пересмажені боби (Refried Beans): Розімніть квасолю та злегка обсмажте в оливковій олії з часником і кумином.

Розімніть квасолю та злегка обсмажте в оливковій олії з часником і кумином. Овочеві котлети: Використовуйте як основу для квасоляних бургерів.

Використовуйте як основу для квасоляних бургерів. Чилі з бататом: Приготуйте густе високопоживне чилі з квасолею пінто та солодкою картоплею.

Приготуйте густе високопоживне чилі з квасолею пінто та солодкою картоплею. Сніданок на тостах: Нанесіть розімняту квасолю на хрустку тостаду, додайте яйце, сальсу та авокадо.

Нанесіть розімняту квасолю на хрустку тостаду, додайте яйце, сальсу та авокадо. Кесаділья: Додайте квасолю пінто до сиру та висококлітковинних тортилей для швидкого обіду.

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3. Квасоля каннеліні (біла)

Біла квасоля є лідером за вмістом міді: одна склянка забезпечує 55% добової норми. Мідь необхідна для міцного імунітету, формування еритроцитів, належного засвоєння заліза та синтезу дофаміну — нейромедіαтора, який відповідає за настрій і мотивацію. Крім того, каннеліні багата на залізо, яке запобігає анемії та підтримує рівень енергії.

Як споживати:

Ніжний дип: Збийте квасолю в блендері з лимонним соком, часником та оливковою олією.

Збийте квасолю в блендері з лимонним соком, часником та оливковою олією. Паста: Поєднуйте цільнозернову пасту з кремовим соусом із білої квасолі та капусти кейл.

Поєднуйте цільнозернову пасту з кремовим соусом із білої квасолі та капусти кейл. Кремовий гарнір: Розімніть квасолю з печеним часником та пармезаном.

Розімніть квасолю з печеним часником та пармезаном. Соус болоньєзе: Додавайте білу квасолю в класичні соуси для пасти для підвищення вмісту рослинного білка.

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4. Квасоля неві (дрібна біла)

Цей вид квасолі — чудове джерело фолієвої кислоти, а також тіаміну (вітаміну B1), який відіграє ключову роль у виробленні енергії. Вона багата на марганець, необхідний для здоров’я кісток, швидкого загоєння ран та регуляції рівня глюкози. Регулярне включення квасолі неві до раціону знижує ризик розвитку метаболічного синдрому, а повільні вуглеводи у її складі забезпечують тривале відчуття бадьорості.

Як споживати:

Класичні печені боби: Повільно протушкуйте квасолю в томатному соусі з додаванням кількох крапель крапленого кленового сиропу.

Повільно протушкуйте квасолю в томатному соусі з додаванням кількох крапель крапленого кленового сиропу. Теплий салат: Поєднайте квасолю з запеченим червоним перцем, руколою та анчоусною заправкою.

Поєднайте квасолю з запеченим червоним перцем, руколою та анчоусною заправкою. Тост із квасолею та авокадо: Розімніть квасолю неві з авокадо й лимоном і намажте на цільнозерновий хліб.

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5. Соєві боби

Найбагатше джерело білка серед усіх бобових: одна склянка відварених соєвих бобів містить аж 29 грамів білка. Соя містить усі дев’ять незамінних амінокислот, що робить її унікальним повноцінним рослинним білком. Завдяки високому вмісту ізофлавонів та кальцію соєві продукти активно підтримують щільність кісткової тканини.

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Як споживати:

Едамаме (молоді зелені боби): Вживайте як легкий перекус, відваривши у воді та посипавши морською сіллю й пластівцями чилі.

Вживайте як легкий перекус, відваривши у воді та посипавши морською сіллю й пластівцями чилі. Скрембл із тофу: Кришений тофу, обсмажений із куркумою, цибулею та болгарським перцем — чудова альтернатива ранковій яєчні.

Кришений тофу, обсмажений із куркумою, цибулею та болгарським перцем — чудова альтернатива ранковій яєчні. Темпе wok: Обсмажте кубики ферментованого темпе з овочами у пікантному імбирно-соєвому соусі.

Обсмажте кубики ферментованого темпе з овочами у пікантному імбирно-соєвому соусі. Сухі обсмажені боби: Використовуйте як хрусткий і поживний перекус у дорозі.

6. Нут (баранячий горох)

Нут містить поліфеноли — потужні антиоксиданти, які знижують ризик розвитку хронічних захворювань. Одна склянка нуту забезпечує 15 грамів білка, 12 грамів клітковини та близько 75% добової потреби у фолієвій кислоті. Він також є відмінним джерелом кальцію для підтримки здоров’я кісток.

Як споживати:

Запечений хрусткий нут: Обваляйте нут у спеціях та оливковій олії і запечіть у духовці. Використовуйте замість сухариків у салатах або їжте як самостійну закуску.

Обваляйте нут у спеціях та оливковій олії і запечіть у духовці. Використовуйте замість сухариків у салатах або їжте як самостійну закуску. Свіжий салат: Змішайте нут із червоною цибулею, авокадо, сиром фета, кропом і гірчично-лимонною заправкою.

Змішайте нут із червоною цибулею, авокадо, сиром фета, кропом і гірчично-лимонною заправкою. Густі рагу: Приготуйте зігріваюче рагу з нуту та мускатного гарбуза.

Приготуйте зігріваюче рагу з нуту та мускатного гарбуза. Домашній хумус: Збийте нут із пастою тахіні (або без неї), лимонним соком, часником та оливковою олією.

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