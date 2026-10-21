Щури оминатимуть стороною. Що потрібно зробити в саду восени, щоб позбутися гризунів

Як захистити сад від навали щурів (Фото: niki_emmert/pixabay)

З настанням холодів щури починають шукати теплі схованки та доступні джерела їжі. Одним із найпривабливіших місць для гризунів стають компостні купи.

Однак правильний догляд за ними допоможе знизити ризик появи шкідників на ділянці.

Відомі експерти із садівництва Монті Дон і Алан Тітчмарш назвали основні помилки під час компостування, через які в саду можуть оселитися щури, пише Express.

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Чому компост приваблює щурів

Головна причина — тепло, що виділяється під час розкладання органічних відходів. Компостні купи стають особливо привабливими восени та взимку, коли температура повітря знижується.

Додатковим фактором ризику є харчові рештки. За словами Монті Дона, до компосту категорично не варто додавати м’ясо, жири та готові страви, особливо картоплю, рис і макарони.

Алан Тітчмарш також попереджає, що готова їжа та м’ясні відходи фактично стають запрошенням для гризунів.

Натомість фахівці рекомендують використовувати рослинні рештки, поєднуючи зелені та коричневі матеріали.

До першої групи належать овочеві та фруктові очистки, кавова гуща, чайна заварка та скошена трава. До другої — сухі гілки, картон та інші багаті на вуглець матеріали.

Як захистити компост від щурів

Один із найпростіших способів — накривати компостну купу щільною кришкою, особливо в осінньо-зимовий період. Важливо не залишати щілин та отворів, крізь які гризуни зможуть проникнути всередину.

Якщо немає спеціального компостера, можна використовувати міцну ємність із надійною кришкою. Наприклад, автор статті в Express накриває компост бетонною плитою, що перешкоджає проникненню щурів.

Додатковою перевагою такого способу є захист органічних відходів від сильних дощів і збереження тепла, необхідного для розкладання рослинних решток. Водночас компосту необхідно забезпечити вентиляцію.

Що ще допоможе позбутися щурів у саду

Щоб ділянка не приваблювала гризунів, експерти радять дотримуватися кількох правил:

Регулярно скошуйте траву. Висока рослинність створює зручні укриття для щурів.

Розчищати захаращені ділянки. Особливу увагу слід приділяти місцям біля парканів, сараїв та господарських будівель.

Правильно зберігати сміття. Харчові відходи необхідно тримати в контейнерах із кришками, що щільно закриваються.

Не залишайте залишки їжі надворі. Доступні харчові відходи можуть привабити гризунів навіть на доглянуту ділянку.

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Водночас фахівці не рекомендують повністю очищувати сад від природної рослинності, оскільки вона слугує прихистком для корисних тварин, зокрема їжаків.

Отже, щоб зменшити ймовірність появи щурів восени, достатньо переглянути правила компостування, обмежити доступ до харчових відходів і підтримувати порядок на ділянці.