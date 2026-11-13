Вчені стверджують, що щоденні харчові звички можуть впливати на ризик деменції

Те, що відбувається з рівнем цукру в крові після їжі, може мати значення не лише для метаболічного здоров'я, а й для роботи мозку.

Нове дослідження британських науковців виявило зв’язок між генетичною схильністю до підвищеного рівня глюкози через дві години після їжі та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Цікаво, що аналогічної закономірності для рівня цукру натще дослідники не виявили. Це привертає увагу до того, як організм справляється з глюкозою після надходження їжі, а не лише до показників, які зазвичай перевіряють під час стандартних аналізів крові.

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Що спільного між рівнем цукру після їжі та здоров'ям мозку

У дослідженні, опублікованому в журналі Diabetes, Obesity and Metabolism, науковці проаналізували генетичні та медичні дані 357 883 учасників британського біобанку UK Biobank. Середній вік учасників становив 56,9 року, приблизно 54% із них були жінками. Вивчали генетичні маркери, пов’язані з різними показниками вуглеводного обміну: рівнем глюкози натще, концентрацією інсуліну, інсулінорезистентністю та рівнем цукру через дві години після навантаження глюкозою.

Останній показник особливо важливий. Він допомагає оцінити, наскільки ефективно організм справляється з глюкозою після її надходження. У клінічній практиці його визначають, зокрема, під час перорального глюкозотолерантного тесту, коли людина випиває розчин із певною кількістю глюкози, а через дві години здає кров для аналізу.

Результати показали, що генетична схильність до підвищеного рівня глюкози через дві години після такого навантаження була пов’язана з підвищенням відносних шансів розвитку хвороби Альцгеймера на 69%. Натомість переконливого зв’язку з ризиком захворювання для рівня глюкози натще, інсуліну натще та інсулінорезистентності не виявили.

Це не означає, що звичайні коливання цукру після їжі автоматично збільшують ризик деменції на 69%. Показник стосується конкретної генетично зумовленої характеристики, а не виміряних у повсякденному житті стрибків глюкози після кожного прийому їжі.

Ще одне важливе обмеження: дослідники не змогли відтворити цей результат під час перевірки на незалежному генетичному наборі даних щодо хвороби Альцгеймера. Тому висновок поки що не можна вважати остаточно доведеним.

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Чому рівень цукру після їжі може мати значення

Після прийому їжі рівень глюкози в крові природно підвищується. У відповідь підшлункова залоза виробляє інсулін — гормон, який допомагає клітинам засвоювати глюкозу та використовувати її для отримання енергії. Якщо цей механізм працює недостатньо ефективно, цукор може залишатися підвищеним довше. Такий стан називають постпрандіальною гіперглікемією. Він може виникати не лише в людей із діагностованим діабетом, а й у тих, хто має порушену толерантність до глюкози.

Тривале порушення регуляції цукру в крові вже пов’язують із несприятливими змінами в роботі мозку. Зокрема, діабет 2 типу та інсулінорезистентність асоціюються з підвищеним ризиком когнітивних порушень і деменції. Один із можливих механізмів — пошкодження судин, хронічне запалення та порушення обміну речовин, які можуть впливати на нервові клітини.

Проте нове дослідження не встановило, яким саме шляхом підвищений рівень глюкози після навантаження може бути пов’язаний із хворобою Альцгеймера. Під час аналізу МРТ-знімків науковці не виявили переконливого зв’язку між досліджуваними показниками глюкози та об'ємом усього мозку, гіпокампа або змінами білої речовини, які можуть свідчити про ураження дрібних судин. Гіпокамп особливо цікавий у контексті деменції, адже ця структура мозку відіграє важливу роль у формуванні та збереженні спогадів. Саме тому його стан часто оцінюють під час досліджень хвороби Альцгеймера.

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Чи можна зменшити ризик хвороби Альцгеймера завдяки харчуванню

Для дослідження науковці застосували метод менделівської рандомізації. Він використовує природні генетичні відмінності між людьми, щоб оцінити, чи може певний біологічний чинник бути причиною захворювання, а не просто супроводжувати його. Цей підхід допомагає зменшити вплив деяких сторонніх чинників, наприклад способу життя чи маси тіла. Однак він не замінює клінічних випробувань і не гарантує, що виявлений зв’язок обов’язково означає причинно-наслідкову залежність.

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Тому поки що немає підстав стверджувати, що відмова від солодощів або певних продуктів безпосередньо запобігає хворобі Альцгеймера. Так само дослідження не доводить, що потрібно постійно вимірювати глюкозу після кожного прийому їжі людям без діабету чи інших медичних показань.

Водночас підтримувати нормальний рівень цукру в крові корисно для загального здоров’я. Збалансований раціон із достатньою кількістю овочів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів і джерел білка, регулярна фізична активність та контроль артеріального тиску допомагають зменшувати ризик метаболічних і серцево-судинних порушень.