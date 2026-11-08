Мають знати навіть діти. Сім речей на кухні, які можуть спричинити пожежу: на що варто звернути увагу

Сім речей на кухні, які можуть спричинити пожежу (Фото: magnific/pvproductions)

Тут одночасно працюють плита, духовка, чайник та інші електроприлади, поруч лежать рушники, паперові серветки й дерев’яне кухонне приладдя. Достатньо миті неуважності, щоб звичайне приготування вечері закінчилося загорянням. Розглянемо сім поширених джерел ризику та способи їх уникнути.

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1. Кухонні рушники, прихватки та одяг біля плити

Кухонні рушники, прихватки, фартухи, паперові серветки й фіранки легко спалахують, якщо опиняються надто близько до відкритого вогню або гарячої поверхні. Небезпеку можуть становити й електричні прилади: тостери, мультиварки та інше обладнання здатні нагріватися настільки, щоб запалити матеріали, які лежать поруч. Тому рушники й прихватки не варто залишати на ручках духовки, біля конфорок або на робочій поверхні поруч із гарячими приладами. Паперові упаковки, серветки та дерев’яні лопатки також краще тримати подалі від плити.

Важливо стежити й за одягом під час приготування їжі. Довгі вільні рукави, розстебнуті манжети та фартухи, які звисають над конфорками, можуть випадково торкнутися полум’я або гарячої поверхні. Найкраще обирати одяг із короткими або щільно закоченими рукавами. Тип тканини не варто вважати гарантією безпеки: натуральні матеріали теж можуть загорятися, а синтетичні під час нагрівання здатні плавитися й спричиняти тяжкі опіки.

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2. Жир у витяжці та на кухонних поверхнях

Жир, який накопичується на плиті, витяжці, фільтрах і прилеглих поверхнях, — не просто проблема чистоти. Він може стати додатковим пальним для пожежі. Під час смаження дрібні краплі олії осідають на кухонному обладнанні, а з часом утворюють липкий шар, який важко помітити, якщо не оглядати поверхні регулярно.

Особливо важливо стежити за станом витяжки та її фільтрів. Якщо часто готувати на олії, жир накопичується швидше, тому очищення може знадобитися частіше. Періодичність і спосіб миття залежать від конструкції приладу та рекомендацій виробника.

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Не варто обмежуватися лише поверхнею плити: потрібно регулярно очищати конфорки, стінки біля робочої зони, витяжку та її фільтри. Така звичка допомагає зменшити кількість горючих відкладень на кухні.

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3. Пошкоджені кабелі побутової техніки

Тріщини на ізоляції, потертості, оголені дроти та пошкоджені вилки — серйозна причина припинити користування електроприладом. Такі дефекти можуть призвести до короткого замикання, ураження струмом або перегрівання, яке іноді закінчується пожежею.

Час від часу перевіряйте кабелі чайника, тостера, блендера, кавоварки та інших приладів, якими користуєтеся щодня. Особливу увагу варто приділяти місцям з'єднання кабелю з корпусом і вилкою, адже саме там він часто перегинається та зношується. Якщо помітили пошкодження, припиніть користуватися приладом і від'єднайте його від розетки, якщо це можна зробити безпечно. Не намагайтеся замотати оголений дріт ізоляційною стрічкою та продовжувати експлуатацію. Ремонт має виконувати кваліфікований фахівець, а якщо відновлення неможливе або економічно недоцільне, прилад краще замінити.

Не прокладайте кабелі там, де на них можуть наступати, ставити важкі предмети або затискати меблями. Також тримайте їх подалі від гарячих поверхонь і води. ДСНС України наголошує, що користування пошкодженою електротехнікою та несправною проводкою створює ризик короткого замикання й загоряння.

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4. Перевантажені розетки та подовжувачі

Кухонна стільниця часто перетворюється на майданчик для кількох електроприладів одночасно: кавоварки, тостера, електрочайника, мультиварки та аерогриля. Проблема виникає, коли всі вони підключені до однієї розетки через трійники або подовжувачі, які не розраховані на таке навантаження.

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Надмірне навантаження може спричинити перегрівання проводів, розеток і контактів, а в разі несправності захисту — пожежу. Особливо небезпечно використовувати кілька подовжувачів, з'єднаних один з одним, або залишати їх постійним рішенням замість достатньої кількості розеток. Потужні кухонні прилади потрібно підключати відповідно до вимог виробника та допустимого навантаження електромережі. Якщо вилка або розетка нагрівається, з’явився запах горілої пластмаси, тріск чи іскри, слід припинити користування обладнанням і безпечно відключити живлення.

Якщо на кухні постійно бракує розеток, краще звернутися до кваліфікованого електрика, який перевірить стан проводки та за потреби облаштує додаткові точки підключення. ДСНС України окремо попереджає, що одночасне підключення кількох потужних приладів може призвести до перегрівання електромережі та загоряння.

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5. Ненадійна та несертифікована електротехніка

Дешевий кухонний гаджет із невідомого інтернет-магазину може здаватися вигідною покупкою, але його електрична безпека не завжди очевидна. Низька якість ізоляції, ненадійні контакти та відсутність необхідних захисних елементів можуть підвищувати ризик ураження струмом і пожежі.

Під час купівлі електроприладів варто перевіряти, чи відповідає продукція вимогам безпеки, чи є маркування відповідності, інформація про виробника та зрозуміла інструкція українською мовою. Для товарів, які продаються на українському ринку, важливо звертати увагу на застосовні вимоги технічних регламентів і відповідне національне маркування. Саме по собі маркування CE або приваблива упаковка не є абсолютною гарантією якості.

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Краще купувати техніку в продавців, які надають інформацію про виробника, гарантію та сервісне обслуговування. Після придбання потрібно дотримуватися інструкції щодо експлуатації, очищення й розміщення приладу. Якщо він іскрить, незвично шумить, перегрівається або має запах горілої пластмаси, користування слід негайно припинити.

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6. Плита, залишена без нагляду

Найнебезпечніша річ на кухні іноді зовсім не є річчю — це звичка відволікатися під час приготування їжі. Телефонний дзвінок, повідомлення, домашні справи або короткий вихід з кімнати можуть призвести до того, що олія перегріється, їжа загориться, а полум’я пошириться на меблі чи витяжку.

Особливо уважними потрібно бути під час смаження, грилювання та приготування їжі під верхнім нагрівальним елементом духовки. У цей час краще не залишати кухню. Якщо потрібно відійти, вимкніть конфорку. Під час тушкування, запікання або повільного приготування регулярно перевіряйте страву й користуйтеся таймером.

Електричні плити також потребують уваги: конфорка або нагрівальний елемент можуть залишатися гарячими навіть після вимкнення. Не кладіть на них рушники, папір, упаковки чи інші предмети, які можуть зайнятися.

Після приготування перевірте, чи всі конфорки вимкнені. Не закривайте сигналізацію диму й не виймайте батарейки з датчика через те, що він спрацював під час готування. Краще забезпечити належну вентиляцію та встановити датчик у відповідному місці, дотримуючись інструкції виробника.

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7. Електроприлади біля води

Вода сама по собі не є причиною кухонної пожежі, але в поєднанні з електрикою створює серйозну небезпеку ураження струмом. На кухні це особливо актуально: поруч із мийкою часто стоять електрочайники, кавоварки, блендери та інші прилади.

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Не ставте електротехніку там, де на неї можуть потрапляти бризки, не торкайтеся вилок і вимикачів мокрими руками та не використовуйте прилади з пошкодженим корпусом або кабелем. Якщо вода потрапила на електроприлад, не намагайтеся одразу витягнути вилку мокрими руками. Спершу безпечно відключіть живлення.

Для додаткового захисту в кухонних електромережах використовують пристрої захисного вимкнення (ПЗВ) або диференційні автомати. Вони реагують на витік струму й допомагають знизити ризик ураження електрикою. Важливо, однак, розуміти, що такий захист не робить безпечним користування електроприладами у вологих умовах. Стан захисних пристроїв потрібно перевіряти відповідно до інструкції виробника, а несправності доручати електрику.