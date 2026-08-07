Низькокалорійний, та чи корисний? Чи справді варто їсти соус шрірача та що варто знати перед вживанням

Шрірача вже давно перестала бути екзотичним азійським соусом. Сьогодні її додають до бургерів, піци, омлетів, салатів, локшини, рису, морепродуктів і навіть до коктейлів.

Популярність гострого соусу стрімко зростає не лише через його смак, а й завдяки репутації «здорової» альтернативи жирним заправкам на кшталт майонезу чи вершкових соусів. У соцмережах його часто називають ідеальною приправою для схуднення, адже одна порція містить лише кілька калорій.

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Втім, дієтологи наголошують: хоча шрірача дійсно має певні переваги, вона аж ніяк не є суперфудом. Більше того, регулярне вживання великих кількостей цього соусу може мати й негативні наслідки для здоров’я. Наукові дослідження показують, що користь залежить не стільки від самої шрірачі, скільки від активної речовини перцю чилі — капсаїцину, а також від загального раціону людини.

Чому шрірача вважається корисною

Класична шрірача виготовляється з перцю чилі, часнику, оцту, цукру та солі. Основною біологічно активною речовиною є капсаїцин — сполука, яка відповідає за гострий смак. Саме капсаїцин уже багато років перебуває у центрі уваги науковців. Великий огляд досліджень, опублікований у журналі Molecules, показав, що ця речовина має виражені протизапальні й антиоксидантні властивості, а також впливає на обмін речовин, енергетичні витрати організму та чутливість до інсуліну.

Інший систематичний огляд у Critical Reviews in Food Science and Nutrition підтвердив, що регулярне споживання капсаїцину може незначно підвищувати витрати енергії та стимулювати окиснення жирів, хоча цей ефект залишається досить помірним і сам по собі не призводить до значного схуднення. Саме тому дієтологи часто рекомендують гострі спеції як спосіб зробити страви цікавішими без додавання великої кількості жиру чи калорій.

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Чи допомагає шрірача схуднути

Однією з причин популярності соусу є його низька калорійність. Одна чайна ложка шрірачі містить приблизно 5−6 ккал, тоді як така сама кількість майонезу забезпечує близько 90−100 ккал. Заміна висококалорійних соусів на гострі приправи може сприяти зменшенню загальної калорійності раціону.

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Крім того, капсаїцин може тимчасово пригнічувати апетит. Систематичний огляд клінічних досліджень, опублікований у Appetite, показав, що гострий перець здатний дещо знижувати відчуття голоду та збільшувати відчуття ситості, хоча ефект є відносно невеликим і сильно залежить від індивідуальної чутливості людини. На практиці це означає, що шрірача може допомогти людям, які вже контролюють харчування, але вона точно не є засобом для схуднення сама по собі.

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Головний мінус — велика кількість натрію

Попри низьку калорійність, у шрірачі є суттєвий мінус. Більшість промислових соусів містять багато солі. Лише одна чайна ложка може забезпечувати приблизно 80−120 мг натрію, а люди часто додають значно більше. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим споживати не більше 2 г натрію на добу (еквівалент приблизно 5 г кухонної солі), оскільки надлишок натрію пов’язаний із підвищенням артеріального тиску та ризиком серцево-судинних захворювань. Американська кардіологічна асоціація також наголошує, що прихована сіль у соусах, кетчупах і готових приправах є одним із головних джерел надлишкового натрію в сучасному харчуванні. Тому людям із гіпертонією або захворюваннями нирок варто уважно контролювати кількість гострих соусів у раціоні.

Чи шкодить шрірача шлунку

Існує поширена думка, що гостра їжа викликає виразку шлунка. Насправді сучасна медицина спростувала цей міф. Основними причинами виразкової хвороби залишаються бактерія Helicobacter pylori та тривале використання нестероїдних протизапальних препаратів. Американський коледж гастроентерології зазначає, що гострі спеції самі по собі не викликають виразку, хоча можуть посилювати симптоми у людей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, гастритом чи синдромом подразненого кишківника. Капсаїцин стимулює рецептори болю, тому після гострої їжі деякі люди відчувають печію, біль у шлунку або дискомфорт. Якщо після шрірачі регулярно виникають такі симптоми, лікарі радять обмежити її споживання.

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Чи може гострий перець бути корисним для серця

Кілька великих популяційних досліджень припускають, що люди, які регулярно споживають гострий перець, можуть мати нижчий ризик серцево-судинних захворювань. Наприклад, дослідження UK Biobank за участю майже пів мільйона людей виявило зв’язок між регулярним споживанням гострої їжі та нижчим ризиком смертності від серцево-судинних причин. Водночас автори наголошують, що це спостережне дослідження і воно не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Огляд у Nutrients також зазначає, що капсаїцин може позитивно впливати на функцію судин, рівень запалення та обмін жирів, але для остаточних висновків поки що недостатньо якісних клінічних випробувань.

Чи містить шрірача багато цукру

Ще одна причина не зловживати соусом — доданий цукор. У більшості рецептів шрірачі використовується цукор, який пом’якшує гостроту перцю. Його кількість зазвичай невелика — близько 1 г у чайній ложці. Проте якщо людина використовує великі порції соусу кілька разів на день, це також збільшує споживання доданих цукрів. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує, щоб додані цукри забезпечували менш як 10% добової калорійності раціону, а ще краще — менш як 5%.

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Кому варто бути особливо обережним

Попри численні потенційні переваги, шрірача підходить не всім. Людям із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, активною виразкою, синдромом подразненого кишківника або хронічною печією гострі соуси можуть значно посилювати симптоми. Також не рекомендується зловживати шрірачею людям із неконтрольованою артеріальною гіпертензією через високий вміст натрію.

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Шрірача — це не «шкідливий» і не «лікувальний» продукт. Її головні переваги полягають у дуже низькій калорійності та наявності капсаїцину — речовини, яка може мати протизапальні властивості, незначно прискорювати обмін речовин і допомагати контролювати апетит. Однак не варто забувати про приховані мінуси. Промислові варіанти шрірачі часто містять багато солі й доданого цукру, а надмірна гострота може провокувати печію або загострювати захворювання травної системи.

Як і більшість продуктів, цей соус найкраще працює як частина збалансованого харчування. Якщо використовувати його помірно замість калорійних заправок, шрірача може стати вдалим доповненням до раціону. Але очікувати від неї самостійного ефекту для схуднення чи профілактики хвороб не варто — сучасні наукові дані цього не підтверджують.