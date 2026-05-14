Ми всі готуємо з кислотою. Ми додаємо трохи лимонного соку до заправки для салату або краплю оцту до соусу. Це важливий елемент смаку, який врівноважує солодкість, пікантність, гіркоту або пряність страви. Чому ж тоді так багато людей крутять носами від лимонної кислоти?

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Лимонна кислота — це слабка органічна кислота, яка природним чином міститься в кислих продуктах, таких як цитрусові, ягоди та гібіскус. Комерційна версія виготовляється шляхом ферментації цукру грибком Aspergillus niger, а потім фільтрування, утворюючи суху білу приправу, схожу на сіль, але терпкувато-кислу.

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З нею абсолютно безпечно готувати, і вона продається в більшості продуктових магазинів, проте не є поширеним інгредієнтом у коморі. Люди не знають, що раніше всі були дуже добре знайомі з лимонною кислотою. Що змінилося? Все менше домашніх кухарів консервують — а це процес, який колись був найпоширенішим застосуванням для лимонної кислоти. Насправді, й донині ви, найімовірніше, знайдете лимонну кислоту у відділі консервування вашого супермаркету.

Лимонну кислоту часто використовують як консервант, подовжуючи термін придатності соусів, джемів та спредів. Але зараз не тільки менше людей консервують вдома, але й саме слово «консервант» має негативний відтінок. Коли ви чуєте слово «консервант», ви думаєте про «підробку». Але люди консервують речі за допомогою сонця, солі, цвілі та різних процесів протягом століть. Консервант просто гарантує, що вам не доведеться з'їсти це протягом 24 годин і пртодукт збережеться довше.

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Як кухарі використовують лимонну кислоту

Окрім консервування, лимонну кислоту можна використовувати як будь-яке інше джерело кислотності, додаючи кислу нотку до всього, до чого вона торкається, без смаку чи додаткового об'єму, які надаються цитрусовим соком та оцтом. Це дозволяє вам налаштувати яскравість саме там, де ви хочете, без додавання зайвої рідини чи контрастних ноток. Особливо в сухих сумішах спецій вона додає цю якість, яка робить все більш бажаним. Вона одразу ж вражає ваш смак і піднімає все інше. Гострота відчувається гострішою, сіль відчувається більш навмисною, і вся страва просто відчувається більш живою.

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Лимонна кислота також відкриває можливість робити домашні цукерки, такі як заморожений кислий виноград або желейні цукерки з тамариндового сиропу. І її вистачає надовго — вам потрібна лише дрібка, щоб досягти ефекту.