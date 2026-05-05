Ви могли помітити, що старомодні паперові цінники на полицях вашого продуктового магазину нещодавно перетворилися на цифрові.

Ці високотехнологічні дисплеї, відомі як електронні або цифрові цінники на полицях, можна оновлювати дистанційно, що заощаджує час працівників і гроші компаній.

Система вже активно працює в Європі та США. Сьогодні приблизно 2300 магазинів Walmart у США вже використовують цифрові цінники на полицях, і очікується, що ця технологія буде використовуватися по всій мережі протягом наступного року, згідно з нещодавньою публікацією в корпоративному блозі Walmart.

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«Співробітники керують запланованими змінами цін через централізовану систему Walmart, що спрощує підтримку точності цін на полицях та їх відповідність тим, що бачать покупці на касі», — йдеться в публікації.

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Whole Foods також впроваджує цифрові цінники у своїх магазинах у США. Станом на початок 2026 року близько 150 з понад 500 магазинів компанії перейняли цю технологію, повідомив речник магазину. Пристрій ESL від Kroger під назвою Enhanced Display for Grocery Environment (EDGE) Shelf також впроваджується в магазинах останніми роками.

Хоча вони прагнуть допомогти споживачам, деякі покупці побоюються, що нові цінники можуть бути використані для динамічного ціноутворення, стягуючи з них більше за товари на основі таких змінних, як високий попит або години пікових покупок.

«Важливо пам’ятати, що ціни однакові для всіх клієнтів у будь-якому магазині та є незмінними незалежно від попиту, часу доби чи того, хто робить покупки», — зазначає Walmart у своїй публікації.

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Дослідження підтверджує це твердження. У звіті за 2025 рік проаналізовано дані про транзакції з мережі продуктових магазинів США до та після встановлення електронних етикеток на полицях і не виявлено жодних доказів різкого зростання цін.

Щоб запобігти цій хижацькій поведінці, кілька штатів запровадили законодавство, спрямоване на динамічне або «спостережне» ціноутворення, а деякі навіть хочуть заборонити електронні цінники на полицях.

Walmart намагається полегшити занепокоєння покупців, кажучи, що «DSL цифрові етикетки на полицях працюють за закритою системою, не взаємодіють з покупцями та не збирають жодної інформації про них. Дехто задавався питанням, що можуть робити ці цінники. Як тільки ви побачите, наскільки вони прості, все стане зрозуміло: у них немає нічого подібного до камери чи мікрофона, вони просто показують ціни».