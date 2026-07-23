Найкраще добриво безкоштовно: що посіяти на городі після збирання врожаю

Що посіяти після збирання врожаю, щоб навесні зібрати вдвічі більше овочів (Фото: utroja0/pixabay)

Після збирання картоплі, часнику, цибулі та інших ранніх культур багато хто залишає грядки порожніми до весни. Однак агрономи радять цього не робити.

Без рослинного покриву ґрунт швидше втрачає вологу й ущільнюється, а поживні речовини вимиваються дощами. Крім того, вільні ділянки швидко заростають бур’янами.

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Щоб відновити родючість ґрунту, фахівці рекомендують одразу після збирання врожаю висівати сидерати — рослини, які покращують структуру ґрунту та збагачують його органікою.

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Які сидерати обрати

Однією з найпопулярніших культур вважається гірчиця біла. Вона швидко росте й розпушує ґрунт, проте її не можна висівати після капусти, редису, ріпи, дайкону та інших хрестоцвітих, а також перед їхнім садінням у наступному сезоні. Ці культури мають спільних шкідників і хвороби.

Більш універсальним варіантом вважається фацелія. Вона не є родичкою овочевих культур, тому підходить практично для будь-яких грядок. Крім того, фацелія покращує структуру ґрунту, допомагає стримувати розвиток грибкових захворювань і приваблює комах-запилювачів.

Що посіяти після збирання врожаю, щоб навесні зібрати вдвічі більше овочів / Фото: Kathas_Fotos/pixabay

Для важких і виснажених ґрунтів добре підходять овес і жито, які ефективно розпушують землю. Своєю чергою, вика, кормовий горох і люпин збагачують ґрунт азотом. За словами фахівців, найкращий результат часто дає суміш кількох сидератів, наприклад вики та вівса.

Коли сіяти та скошувати

Сидерати рекомендується висівати одразу після збирання врожаю — у липні або на початку серпня. Скошувати рослини краще до початку масового цвітіння, поки стебла залишаються м’якими й містять максимум корисних речовин.