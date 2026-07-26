У більшості випадків кілька опалих яблук не є приводом для хвилювання — це природний процес, під час якого дерево самостійно регулює кількість зав’язі, залишаючи лише ті плоди, які здатне забезпечити водою та поживними речовинами. Та якщо падалиці стає дедалі більше, а яблука продовжують масово опадати ще задовго до дозрівання, це вже сигнал про проблему.

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Найчастіше причиною стає спека та нестача вологи, дефіцит поживних речовин або пошкодження плодів яблуневою плодожеркою. Іноді ці фактори діють одночасно, ще більше послаблюючи дерево. Вчасно визначивши причину, можна зберегти значну частину врожаю та допомогти яблуні легше пережити другу половину літа.

Природне опадання чи проблема

Певна кількість зелених плодів опадає щороку навіть у абсолютно здорових дерев. Фахівці називають це природним проріджуванням зав’язі. Якщо після рясного цвітіння яблуня утворила занадто багато плодів, вона позбувається частини з них, щоб решта могли нормально розвиватися.

Проте якщо під деревом щодня накопичуються десятки яблук, вони дрібні, зморщені або мають сліди пошкоджень, варто уважніше придивитися до стану дерева. У середині літа найчастіше винні три причини.

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Нестача води під час спеки

У липні яблуня витрачає величезну кількість вологи. Вода потрібна не лише листю для фотосинтезу, а й плодам, які саме активно набирають масу. Якщо ґрунт пересихає, дерево переходить у режим економії ресурсів і починає скидати частину яблук, щоб забезпечити виживання. Особливо часто така проблема виникає під час тривалих хвиль спеки, коли поверхневий полив не приносить бажаного результату. Кілька відер води біля стовбура лише змочують верхній шар землі, тоді як основна маса активних коренів дорослої яблуні знаходиться значно глибше.

Перевірити, чи вистачає дереву вологи, досить просто. Для цього потрібно розкопати землю приблизно на глибину 20−30 сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, розсипається і не формує грудку в руці, рослина потребує рясного поливу. Поливати яблуню краще не під самий стовбур, а по колу проєкції крони, де розташована більшість всмоктувальних коренів. Залежно від віку дерева, типу ґрунту та погодних умов за один раз може знадобитися від 50 до 100 літрів води. Важливо вносити її поступово, щоб вона встигала проникати на достатню глибину.

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Після поливу пристовбурне коло бажано замульчувати компостом, соломою або підсушеною скошеною травою. Шар мульчі допоможе довше утримувати вологу та захистить ґрунт від перегрівання. При цьому мульчу не варто притискати безпосередньо до кори — біля стовбура потрібно залишити невеликий вільний простір.

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Дефіцит поживних речовин

Ще одна поширена причина опадання плодів — нестача живлення. Якщо навесні яблуня дуже рясно цвіла й сформувала багато зав’язі, вона може просто не мати достатньо ресурсів, щоб виростити всі плоди. У другій половині літа особливе значення має калій. Саме він відповідає за транспортування води та поживних речовин усередині рослини, сприяє наливанню плодів, покращує їхній смак і допомагає дереву легше переносити посуху.

Про дефіцит живлення можуть свідчити дрібні яблука, слабкий приріст молодих пагонів, бліде листя або підсихання його країв. Водночас подібні симптоми можуть виникати і через нестачу вологи чи проблеми з кислотністю ґрунту, тому не варто одразу вносити добрива без оцінки загального стану дерева.

Для літнього підживлення зазвичай використовують сульфат калію або спеціальні комплексні добрива для плодових культур із мінімальним вмістом азоту. Добре працює і деревний попіл, який містить калій та низку інших мінералів, однак він підлужнює ґрунт, тому підходить не для всіх ділянок. Будь-які добрива необхідно вносити лише у добре зволожений ґрунт. Якщо земля пересохла, концентровані підживлення можуть спричинити опіки кореневої системи й лише погіршити ситуацію.

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Пошкодження яблуневою плодожеркою

Якщо серед падалиці трапляються досить великі плоди з невеликим темним отвором, бурими крихтами або характерними ходами всередині, найімовірніше, дерево атакувала яблунева плодожерка — один із найнебезпечніших шкідників яблуневих садів. Гусінь плодожерки проникає всередину плоду, пошкоджує насіннєву камеру, після чого яблуко припиняє нормально розвиватися і передчасно опадає. Навіть якщо зовні воно виглядає майже здоровим, усередині вже можуть активно живитися личинки.

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Таку падалицю необхідно збирати щодня. Якщо залишити її під деревом, гусінь вибереться назовні, сховається під корою або в ґрунті, де продовжить свій життєвий цикл і наступного року проблема лише посилиться. Для профілактики садівники використовують ловчі пояси на стовбурах, які регулярно перевіряють та очищають. Контролювати появу метеликів допомагають феромонні пастки. Біологічні або інсектицидні препарати ефективні лише тоді, коли застосовуються у рекомендовані строки — після проникнення гусені всередину яблука обробка вже практично не дає результату.

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Як зберегти врожай

Якщо яблуня вже почала масово скидати зелені плоди, повністю зупинити цей процес навряд чи вдасться. Проте своєчасний глибокий полив, грамотне підживлення, регулярне прибирання падалиці та контроль плодожерки допоможуть значно зменшити втрати. Комплексний догляд особливо важливий у спекотні роки, коли дерево одночасно відчуває нестачу вологи та підвищений стрес.