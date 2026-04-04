«Все геніальне просто». Великоднє меню для найбільш зайнятих і не тільки

Святковий меню може бути і простим, і смачним водночас (Фото: NV via Gemini)

Вже 12 квітня в Україні відзначатимуть Великдень. Для тих, у кого мало часу, ми підготували прості й швидкі рецепти.

Попри постійну зайнятість, війну та обмежений бюджет, свято повинно бути. Стіл з улюбленими стравами завжди об'єднує та дарує гарний настрій. Пропонуємо не падати духом та приготувати на Великдень ці максимально прості страви. Все ж буде по-домашньому смачно та дуже затишно.

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Меню з простих страв на Великдень

1. Великодня паска

Паска — один із головних атрибутів Великодня, над приготуванням якого часто доводиться провести не одну й не кілька годин. Але щоб отримати домашні, ароматні та надзвичайно пухкі та жовті паски, ви можете просто скористатися вдалим рецептом. Всередину покладіть родзинки чи цукати, а зверху прикрасьте улюбленою глазур’ю. Наприклад ви можете розтопити маршмелоу в мікрохвильовці та покласти зверху шматочки сублімованих ягід та фруктів. В тісто найкраще брати домашні яйця, які мають яскраво жовтий жовток, щоб додасть апетитного кольору готовій пасці.

Найпростіша волога паска: рецепт на жовтках з маслом Вона не суха, ніжна, насичена великою кількістю яєць, вершковим маслом і ароматом, що просочує увесь будинок і спокушає скуштувати шматочок ще перед святом. Перейти до рецепту

2. М’ясні страви

Вона незмінно присутня під час святкування Великодня, Різдва чи інших важливих подій. Соковита, ароматна, ніжна — вона стає справжньою окрасою застілля. Та насправді приготувати буженину зовсім не складно, якщо знати кілька хитрощів. А ще вона чудово підходить для бутербродів наступного дня. Сьогодні пропонуємо рецепт буженини, запеченої в конверті, з додаванням ароматного солоного часнику.

Буженина до будь-якого свята: простий рецепт соковитої м'ясної страви Серед м’ясних страв, які традиційно з’являються на святковому столі, буженина займає почесне місце. Перейти до рецепту

М’ясо домашнього півня для холодцю підходить найкраще, адже з нього виходить наваристий бульйон, який чудово застигає навіть без додавання желатину. Його необхідно варити 4 години. Щоб легко розрізати півня на частини за допомогою гострого ножа спершу відділіть від нього ніжки (стегна разом із гомілками). Так само відріжте крильця. Виріжте грудку. Вона складається з двох частин, розділених посередині кісткою. Рухайтеся ножем впритул до кістки, щоб максимально захопити цю частину м’яса. Тож, приготувати святковий холодець його не так складно, як здається, якщо знати кілька секретів.

Без желатину: холодець з домашнього півня до Великодня Головний секрет рецепту — домашній півень, що дає наваристий бульйон, який застигає сам, без желатину. Перейти до рецепту

Щорічний святковий великодній стіл має особливий статус. Він готується ретельно, завчасно і з розрахунком на велику кількість людей, навіть якщо їстиме родина з чотирьох осіб. Традиційні страви зазвичай складаються з паски, яєць, запеченого м’яса, нарізки, сирів, холодцю, риби, салатів, консервації, намазок, соусів, закусок з овочів. Пропонуємо приготувати у цьому році карамелізовану шинку. Вона смакуватиме як гарячою, так і холодною. Таку шинку можна приготувати без глазурі для подачі, але вона дійсно додає смаку цій страві.

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Ідеально до Великодня: суперпроста глазурована шинка Ароматна, ніжна і просто тане в роті. Така шинка стане хітом цьогорічного святкового столу і нікого не залишить байдужим. Перейти до рецепту

3. Прості салати

Хрін по-новому розкривається та сяє в поєднанні з апетитною запеченою курочкою, хрумкою морквою по-корейськи та ніжним сиром у нашому рецепті великоднього салату.

Великодній салат з хроном: рецепт на святковий стіл Ми всі звикли, що хрін — додаток суто до холодцю та м’ясної нарізки. А тим часом цей пекучий корінь заслуговує на більшу увагу кулінарів. Перейти до рецепту

Велика кількість солодких соковитих помідорів, гострого болгарського перцю та хрустких огірків — цей рецепт грецького салату демонструє ці овочі без зелені, яка б заважала. Він є ароматним і освіжаючим лише з кількома інгредієнтами. Традиційний грецький салат складається з нарізаних огірків, помідорів, зеленого болгарського перцю, червоної цибулі, оливок і сиру фета. Це класичне поєднання дуже смачне. Його вигідно доповнює солоність чорних оливок. Замість того, щоб нарізати великі помідори, краще використати чері, оскільки вони виділяють менше води в салат, ніж великі. Обов’язково наріжте інгредієнти на шматки однакового розміру.

Дух Середземномор'я: грецький салат з сиром фета Лише сім простих інгредієнтів та ароматний соус - і смачний здоровий обід вже на вашому столі. Перейти до рецепту

4. Святкові канапки

Цей рецепт канапок з індички та сиру з журавлинним майонезом принесе дасть нове призначення деяким іншим залишкам з Дня подяки або просто від святкового столу іншого свята. Не забудьте підсмажити булочки, щоб вони витримали нарізану індичку, що лежатиме на апетитному шарі розтопленого вершкового масла та сиру (білий американський сир або проволоне, на ваш вибір). Ви можете замінити його іншим сиром (наприклад, гаудою, швейцарським або хаварті), якщо він рівномірно плавиться і не злипається в грудки. Додавайте сир потроху, щоб суміш стала кремоподібною і не розшарувалася. В якості приправи підійде будь-який журавлинний соус, наприклад, чатні, приправа або навіть консервований журавлинний кисіль.

Канапки з індичкою та журавлиновим соусом: рецепт із залишків запеченого м'яса М'яка підсмажена булочка, соковита індичка у яскравому соусі із журавлини та майонезу разом із вершковим сиром - це вершина задоволення. Перейти до рецепту

Навіть прості страви можуть бути неймовірно смачними, якщо готувати їх з любов’ю. Як ці канапки з ковбасою та печерицями поєднують невимушену вишуканість із легкістю приготування та естетичною подачею. Ця закуска з салямі - про добре знайомі смаки, які, втім, чудово поєднуються один з одним та створюють той самий піднесений настрій, якого всі прагнуть напередодні свят.

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Так ви ще не подавали: Святкові фуршетні канапки з ковбасою Ці канапки прості, зрозумілі та дуже популярні серед гостей. Якісна ковбаса у поєднанні з хлібом і простими намазками дає насичений смак. Вони легко готуються та зручно подаються. Це безпрограшний елемент будь-якого меню на фуршет. Перейти до рецепту

Ця закуска дає багато простору для кулінарних експериментів. Тут традиційні інгредієнти, а замість хліба основою виступають пухкі панкейки. Наприклад, можна зробити класичну намазку з вершкового сиру, лимонного соку, цедри лимона та зелені. Вершковий сир ще класно поєднується з авокадо та базиліком.

Доповнять святковий стіл: канапки з лососем та панкейками Бутерброди з червоною рибою є класичною закускою на свята. Ця страва дійсно смачна та має багато варіацій приготування. Але чому б не зробити щось цікавіше? Перейти до рецепту

5. Закуски до свята

Ця закуска виглядає дорого, а готується елементарно просто. Вам потрібні будуть лише три прості інгредієнти. Ви можете замінити сік на інший, який вам до смаку, та прикрасити цією ікрою як рулетики, так і м’ясо, салати, десерти та канапки. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Емілія Євтушенко в Інстаграмі.

Апельсинова ікра за 10 хвилин: рецепт до ваших святкових закусок Ефектна прикраса до святкових страв та ідеальна альтернатива класичній ікрі, ця ікра стане нагадуванням про те, що розкіш у простому. Перейти до рецепту

Це страва, яка ідеально підходить для зустрічі з друзями, або коли хочеться здивувати гостей чимось новим. Ви також можете приготувати її без приводу, просто для того, щоб порадувати себе на вечерю. Виходить соковито, ароматно і дуже ефектно. Рецептом поділився кулінар Алік Мкртчян в Інстаграмі.

В рази краще ніж м'ясо по-французьки: м'ясні конвертики з сиром М’ясні конвертики з ананасом, аджикою та горгонзолою, які поєднують солодке, гостре й сирне — ідеальний баланс смаку. Перейти до рецепту

6. Фаршировані яйця

По-перше, вони ніжні та вершкові, без яскравих і різких смаків, що робить їх універсальним вибором. Усередині ховається повітряна суміш із жовтків і вершкового сиру, який надає страві насиченого смаку та легкої текстури. І цього достатньо, щоб страва заграла всіма своїми нотками. Звісно, можна додати шматочки хрусткого бекону, щоб надати закусці ще більше смаку, але інколи простота краща.

Фаршировані яйця: проста і вишукана закуска для будь-якого свята Фаршировані яйця - чудова закуска, та що робить їх такими особливими? Перейти до рецепту

Сама не можу в це повірити, але у наших улюблених фаршированих яєць із печінкою тріски з’явився серйозний конкурент. Поспішаю поділитися цим простим, дуже бюджетним, але неймовірно смачним рецептом, щоб ви встигли приготувати його до свята. У половинках яєць — смажені печериці з цибулею. Просто, елегантно, а головне — шалено смачно! Цибулю я злегка карамелізувала з цукром — цей прийом надав начинці глибшого смаку та приємної солодкості, яка чудово поєднується з грибним ароматом. Начинка виходить м’якою, соковитою і насиченою — справжній комплімент святковому столу.

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Фаршировані яйця з карамелізованою цибулею і печерицями до Великодня Це бюджетна, але елегантна закуска, яка стане прикрасою великоднього столу або ідеальним способом утилізувати залишки крашанок. Смачно, швидко, незвично! Перейти до рецепту

Це чудовий аналог фаршированим яйцям, хоч все залежить від ваших вподобань та креативності. Солоні та злегка солодкі з яскраво-рожевим відтінком, мариновані в бурякові яйця, ймовірно, були завезені до Сполучених Штатів німецькими іммігрантами та залишаються основним продуктом в громадах амішів та пенсільванських голландців.

Мариновані яйця до святкового столу: яскраво та дуже корисно Якщо шукаєте оригінальну та корисну закуску до новорічного столу, ця страва стане приємним відкриттям. Проста, бюджетна й дуже яскрава — вона точно приверне увагу гостей. Перейти до рецепту

Без яєць, без вершкового масла, без звичних кремів — і водночас із глибоким шоколадним характером та несподівано ніжною текстурою, яка не поступається класичним бісквітам.У ньому є какао, що розкривається теплим, трохи гіркуватим ароматом, легка вологість тіста, яку дає звичайна вода й олія, і крем, що звучить як кулінарна інтрига. Манка, зварена на фруктовому соці з м’якоттю, після збивання перетворюється на повітряну, шовковисту масу — ніжну, як мус, але з ледь відчутною текстурою, що додає десерту характеру. Прості продукти починають працювати як команда, створюючи щось більше, ніж просто «пісний варіант».

Бісквітний торт Пісний Іван - простий та ідеальний до кави У цьому торті простота інгредієнтів не применшує, а навпаки, підсилює смак. Перейти до рецепту

Усередині торт поєднує повітряний білий бісквіт із яєчних білків та золотистий цитрусовий із жовтків. Разом вони створюють легку, майже хмарну текстуру, яка тане в роті. Саме ця контрастність робить десерт таким особливим: він виглядає святково, але водночас залишається дуже делікатним на смак.