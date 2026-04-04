Коли хочеться по-багатому. Щедрий Великодній стіл: меню для великої родини без дієт та економії

Віряни ПЦУ та УГКЦ Великодень у 2026 році відзначатимуть 12 квітня. Католики на тиждень раніше — 5 квітня. Розповідаємо, як накрити пишний великодній стіл на велику родину.

Щоб мінімізувати стрес, особливо якщо ви працюєте весь тиждень, радимо придбати основні продукти ще на вихідних — за тиждень до Великодня. Звісно, це стосується лише тих харчів, що мають тривалий термін зберігання.

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Основні страви ( їх також можуть класти до великоднього кошика і освячувати):

Паска — головна великодня випічка, символ свята

Крашанки/писанки — варені яйця, пофарбовані або розписані

Ковбаса домашня — печена або копчена

Буженина/запечене м’ясо — зазвичай зі свинини або яловичини

Сирна паска — десертна страва з сиру, вершкового масла, родзинок

Хрін з буряком ( цвіклі) — пікантна закуска до м’ясних страв

Великоднє частування:

Салати зі свіжих овочів, зелені, м’ясом, сиром чи рибою

М’ясна або сирна нарізка — на тарілку « всього потрохи»

всього потрохи» Овочева нарізка

Фаршировані яйця

Канапе

Рулети з лаваша

Рибні страви

Випічка та хліб:

Солоні пиріжки з різними начинками

Домашній хліб або булочки — до ковбас та м’яса

Десерти:

Фруктова нарізка

Сирники або запіканка

Медівник, маківник

Великоднє печиво

Напої:

Кисіль, узвар

Наливки або вино

Щедрий великодній стіл: меню для великої родини

Пропонуємо у цьому році поексперементувати і приготувати не просто класичну паску, а додати до випічки незвичний ароматний і насичений крем із матчу. Це бездоганно смачно, ароматно, красиво і незвично. Кремом можна намащувати готову паску або ж декорувати її верхівку.

З японським вайбом: паска із кремом з неочікуваного інгредієнту Під час випікання улюбленої святкової випічки не бійтеся і сміливо експериментуйте зі смаками, текстурою та начинками. Перейти до рецепту

Коломба готується зі здобного тіста на основі масла, цукру та яєць. Для коломби використовують манітобське борошно. Це борошно з високим вмістом білка, яке формує сильну клейковину. Саме вона дозволяє тісту утримувати багато вологи, масла і яєць, не падаючи, а залишаючись пухким і пружним. Якщо замінити його на звичайне борошно, текстура буде щільнішою і менш повітряною. Таке борошно можна купити у супермаркетах або ж замовити в Інтернеті.

Паска по-італійськи. Великодня коломба за рецептом Євгена Клопотенка Коломба — це італійська великодня випічка, яка за формою нагадує голубку, символ миру та оновлення. Вона така ж повітряна й ароматна, як наші традиційні паски, але має свій характер: ніжний цитрусовий аромат, м’яку волокнисту текстуру і хрустку мигдалеву скоринку зверху. Перейти до рецепту

2. М’ясні страви

Покажу вам один із найкращих великодніх рецептів із довоєнних часів. У практично всіх європейських кухнях є такий традиційний рецепт, а у нас все обертається навколо пасок та крашанок, і немає жодної традиційної основної страви. Квітень і Великдень — це час першої свіжої зелені та молодої ягнятини, тому спробуйте об'єднати ці інгредієнти в одній страві.

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До великоднього столу: ягнятина з ароматною зеленою «шубкою» Якщо у вашій родині немає головної страви на Пасху, то можете вважати, що ви її вже знайшли. Готуйте та насолоджуйтеся неповторним смаком. Перейти до рецепту

Шеф-кухар Девід Чанг подає страву, відому під корейською назвою бо ссам, у своєму ресторані Momofuku в Іст-Віллідж та в інших місцях у США. Він поділився рецептом із NYT. Просто витримайте свинину протягом ночі у маринаді із сіллю та цукром, а потім смажте її на слабкому вогні, доки він не розчиниться. Нанесіть трохи коричневого цукру та трохи більше солі, а потім обсмажте шкірку ще деякий час, поки вона не набуде золотистого кольору. Тим часом зробіть приправи — гострі соуси, за бажанням, кімчі, рис, трохи устриць.

Гостра запечена свинина від відомого шефа зі США Повільно смажена свиняча лопатка, приготована за цим рецептом, подається з листям салату, рисом і безліччю приправ. Перейти до рецепту

Пропонуємо вам не витрачати купу часу на кухні та зробити цю просту, ароматну і дуже смачну ковбасу з ніжного м’яса свинини. Така ковбаса має всі шанси стати окрасою святкового столу. Вона смакуватиме дорослим і її можна їсти дітям, адже вона готується із натуральних інгредієнтів. Їжте її з хлібом, гарніром із картоплі, хроном та різноманітними соусами.

Рецепт домашньої ковбаси зі свинини Ця ароматна ковбаса чудово смакуватиме як гарячою, так і холодною. Вона стане окрасою святкового столу та допоможе здивувати гостей неповторним смаком. Перейти до рецепту

3. Гарніри

Чудове поєднання червоної риби, горошку, картопляного пюре. Риба потопає в густому кремовому соусі, зверху гаряче пюре, ну що може бути кращим?

Пастуший пиріг із лососем: класика в новому виконанні Якщо вам подобається ситна домашня їжа, то така запіканка точно має бути у вашому меню. Класичний м'ясний фарш пропонуємо замінити на ніжний лосось. Перейти до рецепту

Готова менш ніж за 20 хвилин, це яскрава і смачна страва, яку легко готувати, і яка добре зберігається в холодильнику. Цей яскравий веганський картопляний салат так і проситься на стіл під час вашого наступного барбекю або весняного обіду. З кремовою картоплею, свіжою зеленню та пікантною лимонно-гірчичною заправкою — це смачний гарнір, який не містить молочних продуктів та глютену.

Картопля з черемшою: рецепт, який не можна пропускати в сезон Свіжий, весний салат з картоплі та черемші є гарним варіантом відкрити сезон. Обирайте найкрасивіший пучок зелені, та готуйтеся готувати. Перейти до рецепту

4. Салати

Як один із варіантів, приготуйте на Пасху салат із лосося та відвареної картоплі. Це святкова страва, що поєднує простоту й витонченість. Вона чудово доповнить великодній стіл, додаючи до нього трішки розкоші завдяки ніжному слабосоленому лососю. В основі салату — відварена картопля, нарізана акуратними кубиками, яка надає страві ситності. До неї додаються дрібно нарізані солоні огірки — для легкого хрусту й пікантності. Усе це з'єднується з ніжним вершковим майонезом, який огортає інгредієнти м’якою, кремовою текстурою.

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Салат із картоплею та копченим лососем: смачний і ніжний святковий рецепт Така закуска виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Тому стане окрасою столу на Великдень, який святкуватимуть вже незабаром. Перейти до рецепту

Пропонуємо відтворити на вашій кухні старовинний рецепт із 1897 року з книги Олександрової-Ігнатьєвої Практическія основы кулинарнаго искусства, яка свого часу вважалася бестселером і мала 12 перевидань. В оригінальній страві основою салату є м’ясо перепілок. Якщо у вас немає можливості його використати, можете замінити курячим.

Рецепт вишуканого салату Олів'є: з креветками і холодцем Цій версії класичної страви вже понад 100 років. Ми адаптували рецепт під більш бюджетний варіант і пропонуємо відворити її для ваших рідних на Новий рік чи інше свято. Перейти до рецепту

5. Закуски

Акуратний вигляд і ніжний смак зроблять їх фаворитом вашого новорічного столу! Ця закуска вражає своєю універсальністю. Вона стане чудовим доповненням до святкового столу, поєднується із шампанським та іншими напоями. Готуйте легко, смакуйте з насолодою та зустрічайте Новий рік смачно й святково!

Рулетики з шинки з тунцем і яйцем: ідеальна новорічна закуска Ця страва не лише смачна, але й дуже швидка у приготуванні. Рулети з шинки з тунцем і яйцем поєднують прості інгредієнти, які завжди чудово гармоніюють один з одним. Перейти до рецепту

В основі рецепта — козячий сир з його яскравою кислинкою, доповнений ніжним вершковим сиром. Суміш охолоджують до щільної консистенції, приблизно 15 хвилин, потім формують із неї кульки й обвалюють у сушеній журавлині та рубаних фісташках. Для зручності обирайте очищені солоні фісташки або замініть їх обсмаженими пеканами чи волоськими горіхами. Якщо хочете додати родзинку, використовуйте свіжі трави — розмарин, чебрець, петрушку або зелену цибулю, а також трохи лимонної цедри для легкості смаку. Ці доповнення необов’язкові, оскільки страва вже ідеальна і в класичному варіанті.

Їх з'їдають першими: рецепт сирних кульок із козячого сиру - ідеальна закуска для святкового столу Не ускладнюйте приготування святкової закуски цього року - зробіть ставку на простоту. Швидке й ефектне частування для будь-якого вечора потребує всього чотири інгредієнти і незмінно виявляється найпопулярнішим. Перейти до рецепту

Попри те, що зазвичай на свято готують м’ясні страви, пропонуємо поекспериментувати і зробити вишукані круасани з креветками. Закуска максимально проста, якщо використовувати вже готове тісто з магазину. Смакує не гірше, ніж у дорогому ресторані, тож ваші гості будуть вражені. Окрім святкового столу, такі круасани можна брати на пікнік, на ланч на роботу чи просто насолоджуватися ними, коли є настрій смачно і вишукано повечеряти. Вони добре смакуватимуть із келихом вина, склянкою пива чи навіть горнятком чаю.

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З насиченим смаком умамі: хрусткі круасани з креветками Хрусткі, вишукані, ситні та смачні — такі круасани прикрасять будь-який святковий стіл або дружню зустріч. Перейти до рецепту

Цей перець на грилі просто змінює життя. Замариновані у вишуканому вінегреті, вкриті буратою та посипані крихтами із хліба на заквасці розкішно лежать на тарілці чи красуються зверху вашої улюбленої страви в якості смачного доповнення. Рецепт опублікувала блогерка та кулінарка Джесіка Мершант в Інстаграм.

Маринований перець на грилі із сиром бурата Маринований перець на грилі майже кращий за смажений червоний перець. Його можна зберігати в баночках і використовувати скрізь: в пасті, на піці, для приготування соусу. Перейти до рецепту

6. Канапе

Це дуже проста у приготуванні страва, для якої не потрібно довго шукати продукти — вони, вірогідніше за все, є у вашому супермаркеті. Ніжний сир рикота чудово поєднується із солодкістю інжиру та пряним смаком прошуто. Ви можете взяти будь який хліб — чудово підійде на заквасці, але краще не брати чорний. Якщо ви боїтеся, щоб брускети не були занадто солодкими, не поливайте їх медом перед подачею.

Виграшне поєднання: брускети з рикотою, інжиром та прошуто Маленькі грінки, доповнені вершковим сиром, солодкими фруктами та прошуто - чудова комбінація, яку можна подавати як закуску. Перейти до рецепту

На рівні з салатами, канапки, бутерброди та брускети — важлива частина святкового меню. Якщо звичні бутерброди з ікрою, червоною рибою чи шпротами вам набридли, спробуйте цей рецепт. Пропонуємо приготувати канапе із власноруч засоленими овочами, креветками та чипсами

Райдужні креветкові конапе до святкового столу За цим рецептом можна відверто імпровізувати. В будь-якому випадку закуска вийде яскравою, апетитною та корисною і ситною. Перейти до рецепту

7. Десерти

Його назва перекладається як «плавучий острів», і вона надзвичайно точно передає суть страви: повітряна меренга, що ніби пливе в морі ніжного ванільного крему англез, а зверху вкривається тонкою карамельною вуаллю. Цей десерт — класика французької кухні, що з’явилася ще у XVIII-XIX століттях і досі залишається символом витонченого смаку та майстерності роботи з яйцями.

Французька класика - десерт Плавучий острів для вишуканого чаювання Ile Flottante — це десерт, у якому французька кулінарна елегантність поєднується з майже театральною легкістю. Перейти до рецепту

Торт «Бите скло» не лише красивий і барвистий, а ще й корисний. Особливо якщо готувати його з фруктами, точніше з натуральним фруктовим желе. Ми використовуємо для нього ківі, апельсин та чорну смородину. Ківі мають бути спілими, але не переспілими. Торкніться пальцем шорсткого бочка, має залишитись маленька вм’ятина. Немає? Плід твердий, як яблуко? Тоді він нам не підходить. Занадто м’який і видається, що всередині пюре? Повертайте на полицю.

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