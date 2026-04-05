Без переїдання. Смачне та різноманітне хелсі-меню для святкового столу на Великдень

Великдень в Україні відзначатимуть уже 12 квітня. Якщо ви стежите за фігурою та не хочете переїсти на свято, зберігайте це меню — буде смачно і корисно.

Часто великодній кошик, а потім і стіл наповнюють висококалорійні ласощі. Вони містять велику кількість жирів, солі та цукру. Тож вживання їх у великій кількості буде сильним навантаженням на шлунок, серце й судини та підвищуватиме рівень глюкози. Особливо це небезпечно для тих, хто щойно вийшов із посту, адже різке насичення важкою їжею нестиме за собою, здуття, печію, нудоту чи навіть загострення хронічних хвороб.

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Готовий раціон суттєво допоможе впоратися зі спокусою переїсти на свято. Утім, є деякі загальні поради, які допоможуть не лише на Великдень, а й загалом. Головна з них — ставитися до їжі більш свідомо та не «напихатися». Варто розуміти, коли ви ще хочете їсти, а коли вже не лізе, варто відкласти виделку. Кілька досліджень показують, що люди, які дотримуються усвідомленого харчування, рідше набирають вагу.

Варіант здорового великоднього меню, що здивує смаком і користю

Паска не обов’язково має бути нудною та традиційною. Нехай її прикрашає солока карамель з хрусткими горіхами, а основу складає ніжна вершкова маса, яка закохує своєю шовковитістю.

Кисломолочний сир є хорошим джерелом високоякісного білка, особливо багатий на казеїн. Казеїн — це білок, що повільно перетравлюється і підтримує тривалий синтез м’язового білка, відчуття ситості та контроль апетиту, що робить його корисним для контролю ваги.

Сирна паска з карамеллю та арахісом: рецепт до Великодня Це акуратна, дуже сирна та апетитна паска до Великодня, яка порадує не лише виглядом, а ще й сюрпризом у вигляді карамельної начинки. Перейти до рецепту

М’ясні страви

Квітень і Великдень — це час першої свіжої зелені та молодої ягнятини, пропонуємо об'єднати ці інгредієнти в одній страві. Страва виходить такою весняною, зеленою і такою смачною, що просто не можна відірватися. Така комбінація інгредієнтів робить її ідеальною для святкового столу, адже вона поєднує в собі все найкраще з весняної природи.

До великоднього столу: ягнятина з ароматною зеленою «шубкою» Якщо у вашій родині немає головної страви на Пасху, то можете вважати, що ви її вже знайшли. Готуйте та насолоджуйтеся неповторним смаком. Перейти до рецепту

Ця грайлива версія стейку на перцевому соусі складається з філе з курячих стегон, що злегка обсмажується на сковороді до золотистого кольору, а потім тушкується на сковороді до готовності та соковитості. Карамелізовані підрум'янені шматочки, що залишаються на дні сковороди після обсмажування курки, додають соусу насиченішого смаку. Трохи лимонного соку робить насичений, оксамитовий соус яскравішим.

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Курка в соусі на чорному перці: соковита альтернатива стейку Ця ніжна, в міру пікантна страва, стане знахідкою холодного осіннього чи зимового вечора. Подавайте її з локшиною, тостами та насолоджуйтесь гармонією і ніжністю. Перейти до рецепту

Корисні гарніри

Морква — це чудова, низькокалорійна альтернатива звичній картоплі. Це чудовий гарнір до будь-якої печені. Запечена морква готується з медом для підсилення її природної солодкості. Кожна порція містить 138 ккал, 1,3 г білка, 18,2 г вуглеводів (з яких 17,3 г цукру), 5,5 г жиру (з яких 0,8 г насичених), 5,2 г клітковини та 0,17 г солі. Ви також можете використовувати для приготування цієї страви велику моркву — просто очистіть її та наріжте товстими брусочками перед запіканням.

Альтернатива картоплі: як приготувати печену карамелізовану моркву Соковита, злегка солодка, ситна і смачна — саме такою виходить морква за цим рецептом. Вона стане чудовим гарніром до м’яса чи риби та допоможе урізноманітнити щоденне меню. Перейти до рецепту

Зелень, відварена в належним чином підсоленій воді, ідеально пасуватиме майже до будь-якої страви. Подається зі пряною птицею або подібним соусом, що тушкується, вона забезпечує м’яке, поживне задоволення кожному учаснику трапези та чудово вбирає те, що є на тарілці. Кале динозаврів (також відоме як лачинато або тосканська капуста), савойська капуста та брюссельська капуста особливо підходять взимку. Дайте воді з зелені стекти та повністю висохнути на парі, перш ніж полити її оливковою олією або посипати шматочком вершкового масла.

Простий кале (динозавровий кейл): ідеальний гарнір до курки та інших страв Просто, смачно та корисно — усе, що потрібно після гучних застіль зимових свят. Ця страва стане ідеальним гарніром до будь-яких м'ясних страв. Перейти до рецепту

Закуски

Така цікава, візуально дуже гарна, при цьому смачна, корисна, бюджетна закуска часто траплялася мені в польських великодніх рецептах. І я вирішила приготувати. Особливо мені сподобалося, що рецепт дієтичний і високобілковий, що для мене зараз дуже актуально. Мені дуже сподобався результат, тож рекомендую, і необов’язково на Великдень. Замість консервованого можна взяти заморожений горошок, яйця перепелині, курку замінити на індичку, пробуйте й експериментуйте!

Великодня курка в желе: польська версія холодцю Ця легка закуска готується швидше і простіше, ніж класичний холодець. Вона прикрасить святковий стіл та смакуватиме просто неперевершено. Перейти до рецепту

Такі курячі рулетики можна подавати окремо як закуску, або разом із гарніром (наприклад, рисом). Ви можете додати до начинки зелену цибулю — страва буде трохи пряною та більш ароматною. Сир для начинки можна обрати будь-який, але він має добре плавитися. Найкраще для цього рецепту підійдуть гриби печериці, але ви можете поекспериментувати й приготувати рулетики з іншим видом.

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Курячі рулетики на Великдень: чудова закуска до святкового столу Ці рулетики з грибами розлетяться так швидко, що ви не встигнете й оком змигнути. Перейти до рецепту

Таку солону грудку готують на Закарпатті до Великодніх свят. Вона може бути солоною із зеленню, або ж солодкою. Страва чудово пасує до столу, грудку можна нарізати та подавати на шматочку паски, просто як нарізку чи накришити до інших страв. Рецептом поділилася фуд-блогерка Емілія Євтушенко в Інстаграм.

До вашого кошика: рецепт солоної великодньої грудки Сирна грудка має м'який вершковий смак, ніжну яєчну текстуру і чудово смакуватиме на хлібі чи на великодній пасці у свято. Перейти до рецепту

Салати

Цей салат — справжня знахідка весняного сезону. Одне приготування — і ви в нього закохані. Черемша тут відіграє ключову роль: додає вітамінів, клітковини, і надзвичайно свіжого кисленького смаку. А риба та яйця створять білкову ситну основу, що допоможе не відчувати голоду ще кілька годин після перекусу цим салатом. Сметану використовуйте будь-якої жирності або замініть її натуральним йогуртом.

Салат із черемші: рецепт весняної страви з тунця, яєць і сиру Пікантний, корисний і дуже смачний салат із черемші, тунця, яєць, сиру та сметани, який готується за лічені хвилини. Перейти до рецепту

Молода капуста, свіжий огірок і зелена цибуля, заправлені ароматним соусом на основі авокадо, — ідеальний привід зібратися на вечерю гарною компанією. Салат чудово смакуватиме зі шматком хліба, доповнить основну страву або стане яскравим наповненням тарталеток чи основою для шматків багета.

З весняним вайбом: трендовий салат з капусти під зеленим соусом Рецепт салату з капусти, який давно став вірусним, — і не дарма: це не лише смачно, а й корисно. Перейти до рецепту

Солодкі, ніжні, прості у приготуванні та ще й корисні. Ці цукерки готуються з простої та доступної каші, а смакують як трюфелі. Готуйте їх без цукру з медом, а також додавайте інші інгредієнти собі до смаку.

Таких точно не їли: рецепт корисних цукерок з кускусу Цукерки з каші за 15 хвилин? Звичайно, можливо. Знадобиться миска кускусу та кілька інгредієнтів. Перейти до рецепту

Найпростіше та найкорисніше печиво під назвою Самоа. Все, що вам знадобиться, це перестиглий банан, кокосова стружка та темний шоколад. Використовуйте будь-яку зручну форму, або таку як на відео, форму для міні-пончиків, але це зовсім необов’язково, ви можете просто сформувати з них печиво та випікати на деку.

Корисне печиво з трьох інгредієнтів: рецепт з шоколадом та кокосовою стружкою Це печиво - привід покласти банан у дальній куток холодильника чи шафки, щоб він достигнув до ідеільної солодкості. З нього модна буде приготувати хрумке, золотисте печиво з шоколадом та кокосом, від якого складно відірватися. Перейти до рецепту